Live TV

Consiliul General al Capitalei dezbate vineri suspendarea stimulentului pentru persoanele cu handicap – ce impact va avea măsura

Data publicării:
BUCURESTI - SEDINTA CGMB - 22 DEC 2022
Ședință a Consiliului General al Municipiului București. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Acordarea stimulentului pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap ar putea fi suspendată temporar, până când plata drepturilor restante către beneficiarii eligibili va fi adusă la zi, potrivit unui proiect de hotărâre care urmează să fie dezbătut vineri de Consiliul General al Capitalei.

Măsura ar urma să vizeze atât depunerea de noi cereri, cât şi acordarea stimulentului către beneficiarii eligibili aflaţi deja în baza de date a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti (DGASMB), scrie Agerpres.

Potrivit proiectului, fondurile necesare pentru plata stimulentelor vor fi asigurate din bugetul local al Municipiului Bucureşti, prin DGASMB, în limita creditelor bugetare aprobate anual cu această destinaţie. Plata drepturilor restante se va face în ordinea cronologică a lunilor pentru care sunt datorate.

Conform referatului de aprobare, programul de stimulente pentru persoanele adulte cu handicap, în 2017, a generat întârzieri în valoare de peste 650.000.000 lei la data de 31 iulie 2026, reprezentând circa 25 luni de plăţi restante către aproximativ 52.000 de beneficiari. Plăţile efective au fost sistate de facto din luna noiembrie 2025, ca urmare a epuizării integrale a creditelor bugetare alocate cu aceasta destinaţie.

Costul lunar curent al programului este de aproximativ 26.000.000 lei (52.000 beneficiari x 500 lei/lună).

„Atâta timp cât programul rămâne activ, în fiecare lună care trece se nasc obligaţii noi de 26 milioane lei care se adaugă celor care exista deja. Prin urmare, întârzierile nu doar că nu se diminuează, ci cresc continuu, iar resursele bugetare disponibile sunt insuficiente atât pentru achitarea obligaţiilor vechi, cât şi pentru acoperirea drepturilor lunare noi. Acest mecanism creează un cerc vicios: cu cât se întârzie suspendarea, cu atât datoria acumulată creşte, iar perspectiva ajungerii la zi cu plăţile se îndepărtează”, prevede documentul.

Totodată, Tribunalul Bucureşti- Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal - a pronunţat hotărâri prin care obligă DGASMB la plata integrală şi lunară a stimulentelor, stabilind că lipsa fondurilor nu constituie motiv de exonerare.

„Instanţa a precizat că obligaţia de plată subzistă până la «modificarea condiţiilor legale de acordare». Prezenta suspendare constituie exact această modificare a condiţiei legale pe care instanţa o menţionează ca temei de încetare a obligaţiei de plată lunară”, prevede documentul.

Se menţionează totodată că prin sistarea temporară a naşterii de drepturi lunare noi se opreşte acumularea de datorii suplimentare, iar resursele bugetare disponibile sunt direcţionate integral către achitarea obligaţiilor deja existente.

Drepturile lunare deja născute şi neachitate rămân pe deplin exigibile şi se vor achita eşalonat în ordinea cronologică a lunilor de plată, din creditele bugetare aprobate anual.

„Municipiul Bucureşti nu refuză să plătească ceea ce s-a stabilit, ci opreşte temporar crearea de obligaţii noi pentru a putea plăti integral obligaţiile vechi. Menţinerea simultană a ambelor fluxuri - plata întârzierilor acumulate şi generarea de drepturi noi - este imposibilă din punct de vedere bugetar şi conduce matematic la creşterea perpetuă a datoriei”, se arată în document.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Meetings of the parliamentary groups
1
Ieșirea din Schengen, renunțarea la euro și închiderea granițelor. Promisiunile liderei...
radu manta
2
Ciobanul care a găsit cadavrul tânărului George Smyth a murit în aceeași zonă și în...
dragos pislaru
3
Pîslaru, despre extinderea CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei: „În niciun caz nu...
eurovision 2027 burgas ESC_Burgas2027_City_16x9-fill_size=1600x900
4
Prima țară care a anunțat că se retrage de la Eurovision 2027: Concursul a devenit „o...
aleksandr lukasenko in uniforma militara
5
Aleksandr Lukașenko, la o întâlnire cu un guvernator rus: „Astăzi, suntem nevoiți să ne...
Țara în care a ales să trăiască Sorana Cîrstea: "Acolo locuiesc, însă în suflet sunt româncă"
Digi Sport
Țara în care a ales să trăiască Sorana Cîrstea: "Acolo locuiesc, însă în suflet sunt româncă"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ciprian Ciucu
Ciprian Ciucu anunță că STB a depus din nou cererea de insolvență: „Nu este cazul să ne jucăm cu viitorul transportului public”
drum legatura spaliul unirii bulevardul corneliu coposu
Lucrările de la planșeul Unirii: drumul care leagă Splaiul Unirii de Blv. Corneliu Coposu va fi deschis marți dimineață
Vremea la extreme: temperaturi caniculare, disconfort termic și furtuni. Care sunt județele aflate sub avertizare cod galben
Empty parking lot with lone shopping trolley
Supermarketurile, soluție-surpriză pentru lipsa locurilor de parcare în cartiere: ce prețuri și reguli se discută
politisti pe strada
Cursă cu poliția pe urme, în București. Un tânăr de 17 ani, fără permis, a lovit o autospecială în timp ce încerca să fugă de agenți
Recomandările redacţiei
cristila traila la parlament
Liberala Cristina Trăilă, secretar adjunct al Guvernului, a fost pusă...
avion rusia
Un misterios avion militar de transport al SUA a aterizat pe cel mai...
World Childhood cancer Day. Girl patient listening to a doctor in medical office.
Șeful CNAS este contrazis de bolnavii de cancer în cazul crizei...
Keith Kellogg
„Femeile luptă la fel de bine ca bărbații”. Fostul trimis special al...
Ultimele știri
DIICOT continuă cercetările în dosarul Nordis. Zeci de noi plângeri penale și un prejudiciu crescut cu milioane de euro
Diana Buzoianu: „Programul Rabla ar putea include din 2027 criteriul fabricat sau asamblat în Europa”
PSD îl atacă pe Ilie Bolojan după ce Cristina Trăilă a fost pusă sub urmărire de DNA: „Să aprindă lumina în propria cămară”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Meghan Markle, acuzată că era „snobă și nepoliticoasă” cu menajerele din Montecito: „S-a răspândit vestea”
Cancan
Otnielei i-a cășunat rău pe Costeluș! Moștenitorul averii de 250 mil. € s-a lăsat greu
Fanatik.ro
Brazilianul trecut pe la CFR Cluj, UTA și U Cluj revine în SuperLiga!
editiadedimineata.ro
Experiment Amnesty International: Facebook a aprobat reclame cu dezinformări electorale în Brazilia
Fanatik.ro
Drama lui Ștefan Baiaram, trăită acum și de starul de 100 de milioane de euro al lui Atletico Madrid
Adevărul
Misterul celor 130 de copii dispăruți. Legenda medievală care duce până în Transilvania
Playtech
Vrancea a înregistrat mai multe cutremure în august. Ce spun seismologii și cât de neobișnuită este situația
Digi FM
David Popovici nu a vrut să știe câți bani câștigă. Ce i-a spus mama lui la 19 ani: „Erau mult mai mulți...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Anamaria Prodan, mesaj puternic în social media
Pro FM
Cine este noul iubit al Paulei Seling. Iubește din nou, la 4 ani de la divorțul de Radu Bucura: "Ne...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Halle Berry, spectaculoasă la 60 de ani. A pozat într-un costum de baie din dantelă și spune că acum este...
Adevarul
Cordonul sanitar împotriva populiștilor se fisurează. De ce partidele tradiționale ajung să colaboreze cu...
Newsweek
Scenariu: Vor plăti CASS la pensie și pensionarii care au pensii sub 2.000 lei. Propunere neașteptată de la UE
Digi FM
Ozana Barabancea, noi intervenții estetice, la 56 de ani: "Anii trec și eu vreau să întineresc". Ce vrea să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Experții au stabilit numărul maxim de cafele pe care le poți bea zilnic fără riscuri pentru inimă
Digi Animal World
De ce oftează câinii, de fapt. Majoritatea stăpânilor interpretează greșit acest comportament
Film Now
Toată lumea vorbește despre noua stea de la Hollywood. Are zâmbetul Juliei Roberts și este comparată cu cele...
UTV
Laurette a intrat din nou în sala de operație, după ce starea ei s-a agravat. „Trebuie să mă vindec”