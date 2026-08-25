Consiliul General al Capitalei dezbate vineri suspendarea stimulentului pentru persoanele cu handicap – ce impact va avea măsura

Acordarea stimulentului pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap ar putea fi suspendată temporar, până când plata drepturilor restante către beneficiarii eligibili va fi adusă la zi, potrivit unui proiect de hotărâre care urmează să fie dezbătut vineri de Consiliul General al Capitalei.

Măsura ar urma să vizeze atât depunerea de noi cereri, cât şi acordarea stimulentului către beneficiarii eligibili aflaţi deja în baza de date a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti (DGASMB), scrie Agerpres.

Potrivit proiectului, fondurile necesare pentru plata stimulentelor vor fi asigurate din bugetul local al Municipiului Bucureşti, prin DGASMB, în limita creditelor bugetare aprobate anual cu această destinaţie. Plata drepturilor restante se va face în ordinea cronologică a lunilor pentru care sunt datorate.

Conform referatului de aprobare, programul de stimulente pentru persoanele adulte cu handicap, în 2017, a generat întârzieri în valoare de peste 650.000.000 lei la data de 31 iulie 2026, reprezentând circa 25 luni de plăţi restante către aproximativ 52.000 de beneficiari. Plăţile efective au fost sistate de facto din luna noiembrie 2025, ca urmare a epuizării integrale a creditelor bugetare alocate cu aceasta destinaţie.

Costul lunar curent al programului este de aproximativ 26.000.000 lei (52.000 beneficiari x 500 lei/lună).

„Atâta timp cât programul rămâne activ, în fiecare lună care trece se nasc obligaţii noi de 26 milioane lei care se adaugă celor care exista deja. Prin urmare, întârzierile nu doar că nu se diminuează, ci cresc continuu, iar resursele bugetare disponibile sunt insuficiente atât pentru achitarea obligaţiilor vechi, cât şi pentru acoperirea drepturilor lunare noi. Acest mecanism creează un cerc vicios: cu cât se întârzie suspendarea, cu atât datoria acumulată creşte, iar perspectiva ajungerii la zi cu plăţile se îndepărtează”, prevede documentul.

Totodată, Tribunalul Bucureşti- Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal - a pronunţat hotărâri prin care obligă DGASMB la plata integrală şi lunară a stimulentelor, stabilind că lipsa fondurilor nu constituie motiv de exonerare.

„Instanţa a precizat că obligaţia de plată subzistă până la «modificarea condiţiilor legale de acordare». Prezenta suspendare constituie exact această modificare a condiţiei legale pe care instanţa o menţionează ca temei de încetare a obligaţiei de plată lunară”, prevede documentul.

Se menţionează totodată că prin sistarea temporară a naşterii de drepturi lunare noi se opreşte acumularea de datorii suplimentare, iar resursele bugetare disponibile sunt direcţionate integral către achitarea obligaţiilor deja existente.

Drepturile lunare deja născute şi neachitate rămân pe deplin exigibile şi se vor achita eşalonat în ordinea cronologică a lunilor de plată, din creditele bugetare aprobate anual.

„Municipiul Bucureşti nu refuză să plătească ceea ce s-a stabilit, ci opreşte temporar crearea de obligaţii noi pentru a putea plăti integral obligaţiile vechi. Menţinerea simultană a ambelor fluxuri - plata întârzierilor acumulate şi generarea de drepturi noi - este imposibilă din punct de vedere bugetar şi conduce matematic la creşterea perpetuă a datoriei”, se arată în document.

Editor : B.E.