Consiliul General al Municipiului București a aprobat un proiect-pilot: taxiuri adaptate pentru persoanele cu dizabilități în Capitală

Lipsa unui serviciu dedicat, problemă în Capitală Implementare pe patru luni și analiză ulterioară

Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a aprobat un proiect-pilot privind introducerea unui serviciu de taxi adaptat persoanelor cu dizabilități locomotorii, inițiat de consilierii generali USR, care vizează îmbunătățirea accesului la un transport sigur și accesibil.

Proiectul introduce un mecanism prin care operatorii de taxi pot participa voluntar la furnizarea transportului pentru persoane cu mobilitate redusă, folosind vehicule adaptate și personal instruit, potrivit comunicatului de presă al USR București.

„Adoptarea acestui proiect transmite un semnal important: Bucureștiul trebuie să devină un oraș accesibil pentru toți. Vorbim despre un drept fundamental: libertatea de mișcare și accesul egal la viața orașului. Ne dorim ca acest proiect-pilot să fie baza unui serviciu permanent și funcțional”, a declarat Nicorel Nicorescu, consilier general USR și inițiator al proiectului.

Lipsa unui serviciu dedicat, problemă în Capitală

În prezent, Bucureștiul nu dispune de un serviciu de taxi la cerere pentru persoanele cu dizabilități, deși există obligații în legislația națională. Lipsa acestuia limitează accesul la servicii esențiale și afectează independența multor persoane.

„Mobilitatea nu ar trebui să fie un privilegiu, ci un drept pentru toți bucureștenii, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități locomotorii permanente sau temporare. Prin acest proiect-pilot testăm un serviciu de transport adaptat în regim de taxi, la tarif normal, pentru a înțelege nevoile reale și pentru a putea dezvolta, pe viitor, un serviciu permanent și eficient la nivelul orașului”, a afirmat Bogdan Sabo, consilier general USR și coinițiator, conform comunicatului de presă.

Implementare pe patru luni și analiză ulterioară

„Prin acest proiect-pilot, Bucureștiul începe să recupereze o restanță majoră față de mii de cetățeni care au fost prea mult timp excluși din viața de zi cu zi a orașului. DGASMB va urmări cu responsabilitate implementarea proiectului, astfel încât să construim un serviciu funcțional și eficient”, a declarat Lucian Judele, administratorul public al Capitalei, potrivit sursei citate.

Proiectul va fi implementat timp de patru luni, sub coordonarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB), care va analiza datele colectate și va prezenta un raport ce va sta la baza dezvoltării unui serviciu permanent de mobilitate incluzivă.

Editor : Ana Petrescu

