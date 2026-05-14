Constanța: Ancheta privind un sector de plajă din Mamaia. Polițiștii au solicitat ajutorul Administrației Bazinale Dobrogea-Litoral

Poliţişti de la Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) au mers, joi, la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral din municipiul Constanţa şi au solicitat specialiştilor instituţiei să identifice un sector de plajă din Mamaia, vizat în cadrul unei anchete.

Reprezentanţii ABADL au declarat, pentru News.ro, că poliţişti din IGPR, însoţiţi de un echipaj de jandarmi, au sosit, joi dimineaţă, la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral şi au cerut sprijin pentru identificarea unui sector de plajă din Mamaia.

Specialiştii ABADL i-au ajutat pe poliţişti să identifice acel sector, care ar fi vizat într-un dosar penal, mai spune sursa citată.

Reprezentanţii Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral au precizat că acţiunea poliţiştilor nu a vizat activitatea instituţiei.

Editor : Ana Petrescu