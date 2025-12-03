Live TV

Constanța rămâne fără căldură de la miezul nopții. Avarie majoră la CET Palas

Data actualizării: Data publicării:
calorifer cald
Credit foto: Guliver/Getty Images

O avarie la instalația de producere a energiei termice din CET Palas lasă municipiul Constanța fără apă caldă și căldură începând de la miezul nopții. Termocentrale Constanța anunță că reluarea furnizării agentului termic este estimată pentru vineri dimineață.

Termocentrale Constanța a anunțat miercuri că avaria apărută la instalația de producere a energiei termice din CET Palas impune oprirea totală a sistemului de termoficare al municipiului.

„Din cauza unei avarii, urmează să efectuăm lucrări la instalația de producere a energiei termice din CET Palas”, se arată în comunicatul transmis.

Compania precizează că, pentru intervenții, este necesară oprirea furnizării căldurii și apei calde către principalul său client, Termoficare Constanța, precum și către toți consumatorii racordați la sistem.

„Pentru efectuarea acestor lucrări este necesară sistarea furnizării agentului termic”, transmit reprezentanții Termocentrale Constanța, care anunță că oprirea va începe „în această noapte, de la ora 00.00”.

„După eliminarea avariei se va proceda la umplerea instalațiilor din centrală și, ulterior, la încărcarea magistralelor de transport”, precizează compania.

Estimarea oficială este că furnizarea agentului termic va fi reluată gradual vineri dimineață. 

„Menționăm că aceste lucrări pot fi efectuate numai cu oprirea totală a instalațiilor de producere”, se arată în comunicat.

Operatorul de distribuție, Termoficare Constanța, a fost deja notificat.

Editor : Ș.A.

Englezii s-au convins, după ce l-au văzut pe Radu Drăgușin din nou pe teren
Digi Sport
Englezii s-au convins, după ce l-au văzut pe Radu Drăgușin din nou pe teren
