Constatarea amiabilă de accident poate fi completată online. Reprezentanții BAAR: „Documentul se transmite automat către asiguratori”

În cazul accidentelor rutiere soldate doar cu daune materiale, constatarea amiabilă este cea mai simplă și rapidă soluție prin care șoferii pot rezolva situația fără complicații, atunci când circumstanțele producerii evenimentului sunt clare. Amiabila este aplicația gratuită care modernizează și digitalizează întregul proces de constatare, oferind o alternativă practică și eficientă la formularele clasice pe hârtie.

Completarea şi semnarea formularului „Constatare amiabilă de accident” nu reprezintă o recunoaştere a răspunderii conducătorilor de vehicule, ci un cumul de elemente ce contribuie la soluţionarea dosarelor de daună.

Ce este aplicația Amiabila

„Amiabila este o aplicație digitală care permite conducătorilor auto sa completeze și în format electronic formularul de „Constatare amiabilă de accident”, în conformitate cu prevederile Normei ASF nr.18/2022, care modifică Norma ASF nr.20/2017. Formularul electronic nu îl înlocuiește pe cel clasic, de pe hârtie, ci reprezintă o alternativă digitală care reproduce același model grafic, cu informații și valoare juridică.

La fel ca în cazul formularului pe hârtie, Amiabila în format digital poate fi utilizată atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

Număr de vehicule: doar două vehicule implicate în accident;

Tipul pagubelor: doar daune materiale, fără vătămări corporale ale persoanelor (conducători, pasageri, pietoni) sau la alte bunuri (garduri, stâlpi etc);

Acordul părților: ambii conducători trebuie să fie de acord cu privire la încheierea Constatării amiabile de accident;

Asigurarea RCA: ambele vehicule implicate trebuie să dețină o poliță RCA valabilă la data accidentului.

Aplicația este pusă la dispoziție gratuit de Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR) tuturor conducătorilor auto interesați să simplifice procesul de completare a Constatării amiabile de accident.”, au explicat pentru Digi24.ro reprezentanții BAAR

Aplicația este recunoscută de toți asigurătorii autorizați din România.

„Amiabila în format electronic este reglementată legal, iar pe baza acestor prevederi legale, Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) a lansat în 2022 aplicația Amiabila, obligatoriu acceptată, recunoscută și aplicată de către toți asigurătorii autorizați să practice RCA pe teritoriul României.

Documentul este transmis automat către asigurătorii RCA

Aplicația Amiabila poate fi utilizată exclusiv pentru accidente rutiere produse pe teritoriul României, în care sunt implicați doi conducători auto care dețin polițe RCA valabile, emise de oricare dintre asigurătorii autorizați să practice această formă de asigurare în țară.

După completarea formularului în format digital și semnarea acestuia de către ambii șoferi implicați în accident, documentul este transmis automat către asigurătorii RCA ai celor două părți. Aplicația Amiabila este interconectată cu toate companiile de asigurări care oferă acest tip de poliță în România, asigurând astfel trimiterea rapidă și sigură a datelor.”, potrivit surselor Digi24.ro

Cum se completează formularul

În prima etapă, utilizatorul descarcă aplicația pe telefonul mobil și își creează un cont personal. Ulterior, se vor completa datele de identificare și se vor scana documentele solicitate de aplicație, respectiv: permisul de conducere, certificatul de înmatriculare, cartea de identitate și polița RCA. Informațiile din aceste documente sunt preluate automat în aplicație și în formularul electronic de Constatare amiabilă de accident, prin intermediul unui sistem de recunoaștere optică a caracterelor (OCR)/tehnologie care transformă imaginile cu text.

A treia etapă vizează realizarea schiței accidentului. Aplicația pune la dispoziție o amplă bibliotecă grafică, care permite selectarea elementelor exterioare (intersecții, semne de circulație, semafoare etc.) și stabilirea poziției relative a celor două vehicule în momentul impactului.

După completarea tuturor secțiunilor, documentul final poate fi verificat și semnat digital de ambii conducători auto direct pe telefon. Ulterior, aplicația generează automat constatarea amiabilă de accident și o transmite atât celor doi șoferi, cât și asigurătorilor RCA ai acestora.

Începând cu anul 2023, aplicația Amiabila a fost îmbunătățită cu noi funcționalități, printre care un sistem de alerte pentru expirarea documentelor uzuale ale conducătorilor auto și ale vehiculelor acestora, precum permisul de conducere, ITP-ul, rovinieta sau polița RCA. Pentru fiecare tip de document, utilizatorii pot configura cu ușurință alertele dorite, alegând atât intervalele de notificare, cât și modalitatea preferată de primire - direct în aplicație sau prin e-mail.

Aplicația poate fi descărcată gratuit din magazinele Google Play și App Store. Formularul Amiabila poate fi completat de ambii șoferi și de pe un singur telefon pe care este instalată aplicația. Totuși, dacă ambii conducători auto au aplicația instalată pe propriile dispozitive, transferul datelor între telefoane se realizează mult mai rapid și simplu - prin scanarea unui cod QR generat automat în aplicație.