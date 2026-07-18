Live TV

Contribuția la sănătate după majorarea salariului minim în 2026. ANAF clarifică modul de calcul al CASS pentru românii fără venituri

Camelia Sinca Data publicării:
CASS pentru persoanele fără venituri. Foto Getty Images
CASS pentru persoanele fără venituri. Foto Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
ANAF: Contribuția se calculează în funcție de salariul minim de la începutul anului Cine poate opta pentru plata CASS

Majorarea salariului minim brut pe țară de la 1 iulie 2026 nu modifică suma pe care o datorează la sănătate persoanele fără venituri care aleg să se asigure în sistemul public. Clarificarea a fost transmisă oficial de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), la solicitarea Digi24.ro. Potrivit instituției, contribuția rămâne calculată în funcție de salariul minim brut aflat în vigoare la 1 ianuarie 2026, chiar dacă acesta a fost majorat ulterior.

În România, persoanele care nu obțin venituri din muncă, pensii sau alte surse impozabile pot beneficia de asigurare dacă aleg să plătească individual contribuția la sistemul de asigurări sociale de sănătate (CASS).

ANAF: Contribuția se calculează în funcție de salariul minim de la începutul anului

ANAF precizează că prevederile Codului fiscal sunt explicite în ceea ce privește modul de stabilire a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care aleg să se asigure în sistemul public.

„Persoanele fizice datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru anul în care își exercită opțiunea, aceasta fiind calculată prin aplicarea cotei de 10% asupra unei baze reprezentate de echivalentul a șase salarii minime brute pe țară, raportate la salariul minim aflat în vigoare la 1 ianuarie al anului respectiv.”, au precizat reprezentanții ANAF pentru Digi24.ro

Majorarea salariului minim de la 1 iulie 2026 nu conduce la recalcularea sumei datorate în cursul acestui an.

„Prin urmare, din prevederile legale menționate, rezultă cu claritate că stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) datorată de persoanele fizice care optează pentru plată se raportează la valoarea salariului minim brut pe ţară stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare la data de 1 ianuarie a anului pentru care se optează.”, au concluzionat reprezentanții ANAF

Exemplu de calcul: Dacă o persoană fără venituri optează în 2026 pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, unde baza de calcul este reprezentată de valoarea a șase salarii minime brute aflate în vigoare la 1 ianuarie 2026:

  • Salariul minim brut la 1 ianuarie 2026: 4.050 lei - Baza de calcul: 6 × 4.050 lei = 24.300 lei - CASS datorată: 10% × 24.300 lei = 2.430 lei

Astfel, persoana care optează pentru plata CASS în cursul anului 2026 datorează 2.430 de lei (suma aferentă perioadei de asigurare de 12 luni), chiar dacă salariul minim brut a fost majorat la 4.325 lei începând cu 1 iulie 2026.

Ce înseamnă, în practică, această clarificare

Explicația oferită de ANAF este importantă pentru persoanele care nu obțin venituri și doresc să beneficieze de servicii medicale în sistemul public. Cu alte cuvinte, chiar dacă salariul minim brut a crescut de la 1 iulie 2026, baza utilizată pentru calculul CASS rămâne neschimbată până la sfârșitul anului fiscal. Astfel, valoarea contribuției este stabilită exclusiv în funcție de salariul minim aflat în vigoare la 1 ianuarie 2026, iar eventualele majorări ulterioare nu influențează suma datorată.

Pentru contribuabili, această regulă oferă predictibilitate, întrucât obligația fiscală nu este recalculată de fiecare dată când Guvernul modifică nivelul salariului minim.

Cine poate opta pentru plata CASS

ANAF reamintește că articolul 180 din Codul fiscal stabilește categoriile de persoane care pot opta pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate. Astfel, pot beneficia de această posibilitate:

  • persoanele care încep în cursul anului să desfășoare activități independente și care au înregistrat în anul fiscal anterior pierdere fiscală sau venit net anual egal cu zero;
  • persoanele care realizează anumite categorii de venituri prevăzute de Codul fiscal;
  • persoanele care nu obțin venituri și nu se încadrează în categoriile exceptate de la plata CASS;
  • persoanele care încasează venituri pentru care contribuția de asigurări sociale de sănătate nu este datorată.

În cazul celor fără venituri, achitarea contribuției reprezintă modalitatea prin care dobândesc calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate, în condițiile prevăzute de legislația fiscală.

Declarația unică poate fi depusă în orice moment al anului

Potrivit ANAF, opțiunea pentru plata CASS se exercită prin depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Documentul poate fi depus în orice moment al anului în care contribuabilul decide să se asigure.

Data depunerii declarației nu influențează însă modul de calcul al contribuției. Indiferent dacă opțiunea este exercitată înainte sau după majorarea salariului minim din iulie, suma datorată pentru anul 2026 va fi stabilită folosind salariul minim brut aflat în vigoare la 1 ianuarie 2026.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
N11 TINERI DISPARUTI-COPERTA_00044
1
Tinerii dispăruți în timpul unei excursii pe Transalpina au fost găsiți după aproape două...
Clădirea Ministerului de Externe al Rusiei
2
MAE de la Moscova îi îndeamnă pe ruși să ţină cont de faptul că „R. Moldova nu mai este o...
Opening Ceremony - 67th San Sebastian Film Festival, Spain - 20 Sep 2019
3
A fost dezvăluită cauza morții actorului Sam Neill, din Jurassic Park. În aprilie era...
Eclipsa totală de Soare 2026. Foto Getty Images
4
Prima eclipsă totală de Soare din Europa după 27 de ani. Din ce zone ale României va...
Jude Bellingham 
5
CM 2026. Imagini de necrezut la Cupa Mondială: Jude Bellingham l-a pălmuit pe Valentin...
Controversă uriașă! FIFA a luat decizia, după ce englezii au cerut suspendarea jucătorilor Argentinei la finala Mondialului
Digi Sport
Controversă uriașă! FIFA a luat decizia, după ce englezii au cerut suspendarea jucătorilor Argentinei la finala Mondialului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Amenzi rutiere de la 1 iulie. Foto Getty Images
Cresc amenzile rutiere de la 1 iulie 2026. Poliția Română a confirmat cât vor plăti șoferii după majorarea salariului minim
Indemnizația de însoțitor din iulie 2026. Foto Getty Images
Crește indemnizația de însoțitor de la 1 iulie 2026. Suma pe care o vor primi beneficiarii după majorarea salariului minim
An de vechime pentru pensie. Foto Getty Images
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de Pensii anunță recalculări și pentru cei care au plătit în avans
sediul anaf
ANAF stabilește procedura de recalculare a contribuției la sănătate în caz de deces. Ce se întâmplă cu banii plătiți în plus
bani lei portofel_shutterstock_662110411
Majorarea salariului minim de la 1 iulie 2026 aduce bani în plus pentru angajați, dar și costuri pentru firme. Ce spun specialiștii
Recomandările redacţiei
tineri gasiti
Escapada la munte în doi, care a declanșat o adevărată isterie. Ce...
John Ratcliffe
Șeful CIA: Trupele lui Putin nu rezistă mai mult de 30 de minute pe...
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
Cum a încercat Nicușor Dan să-i împace pe Sorin Grindeanu și Ilie...
US President Trump to deliver address to nation
Scopul explicit al discursului ținut de Donald Trump: pregătirea...
Ultimele știri
Incendiu în curtea unui depozit de mase plastice din Giurgiu: a fost transmis mesaj RO-ALERT şi a fost sesizată Garda de Mediu
Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene 2026: Programul complet al ceremoniilor și restricțiile de trafic din București
Nouă excludere de la putere în China: ce spune ultima epurare despre țara condusă de Xi Jinping. „Nu am mai văzut așa ceva”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce face azi Jordan Belfort, adevăratul „Lup de pe Wall Street”. După închisoare, s-a căsătorit și și-a...
Cancan
ULTIMA ORĂ! A murit într-un accident teribil pe Autostrada Soarelui!
Fanatik.ro
Nadia Comăneci, fetiţa din Oneşti care a ajuns superstar mondial! 50 de ani de la prima notă de 10 din...
editiadedimineata.ro
Același chatbot, răspunsuri diferite: cum influențează limba comportamentul inteligenței artificiale
Fanatik.ro
Cum a fost confecționat și introdus pe stadion bannerul care poate aduce o sancțiune severă Argentinei
Adevărul
SURSE Prin noua lege a salarizării, 40% dintre angajații de la stat vor câștiga bani în plus. Ce se întâmplă...
Playtech
ANAF extinde controalele fiscale pentru persoanele fizice. Cine poate intra în vizorul inspectorilor...
Digi FM
Și-a dat demisia după 25 de ani de muncă pentru a călători alături de tatăl său. Zece zile mai târziu, lumea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FCSB a dat lovitura: ”30.000.000 €”
Pro FM
14 ani de căsnicie, doi copii și o siluetă perfectă. Elena Gheorghe impresionează în costum de baie, în prag...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Colega lui Michelle Trachtenberg, detalii despre ultimii ani din viața actriței: „Cred că a ajuns să consume...
Adevarul
Fosta șefă Poliției Maramureș, implicată într-un accident, după ce a pătruns pe contrasens. Chestorul în...
Newsweek
Cupoanele de pensie au 5 culori diferite. Ce semnifică fiecare? Care îți „garantează” o pensie mai mare?
Digi FM
Răsturnare de situație pentru judecătoarea celebră pentru propoziția ”m-a sunat Lia”. Ce va face la 5 luni...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dick Van Dyke are 100 de ani și spune că acesta este secretul longevității sale. Studiile îi dau dreptate
Digi Animal World
Unii câini pot deveni „dependenți” de jucăriile lor. Ce au descoperit cercetătorii
Film Now
A murit Brenda Fricker, „doamna cu porumbei” din „Singur acasă 2”. Mesajul sfâșietor al agentului ei: „Nu va...
UTV
Loredana Groza a publicat imagini rare din tinerețe, când era o tânără mămică. Fotografiile au apărut de ziua...