Contribuția la sănătate după majorarea salariului minim în 2026. ANAF clarifică modul de calcul al CASS pentru românii fără venituri

Majorarea salariului minim brut pe țară de la 1 iulie 2026 nu modifică suma pe care o datorează la sănătate persoanele fără venituri care aleg să se asigure în sistemul public. Clarificarea a fost transmisă oficial de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), la solicitarea Digi24.ro. Potrivit instituției, contribuția rămâne calculată în funcție de salariul minim brut aflat în vigoare la 1 ianuarie 2026, chiar dacă acesta a fost majorat ulterior.

În România, persoanele care nu obțin venituri din muncă, pensii sau alte surse impozabile pot beneficia de asigurare dacă aleg să plătească individual contribuția la sistemul de asigurări sociale de sănătate (CASS).

ANAF: Contribuția se calculează în funcție de salariul minim de la începutul anului

ANAF precizează că prevederile Codului fiscal sunt explicite în ceea ce privește modul de stabilire a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care aleg să se asigure în sistemul public.

„Persoanele fizice datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru anul în care își exercită opțiunea, aceasta fiind calculată prin aplicarea cotei de 10% asupra unei baze reprezentate de echivalentul a șase salarii minime brute pe țară, raportate la salariul minim aflat în vigoare la 1 ianuarie al anului respectiv.”, au precizat reprezentanții ANAF pentru Digi24.ro

Majorarea salariului minim de la 1 iulie 2026 nu conduce la recalcularea sumei datorate în cursul acestui an.

„Prin urmare, din prevederile legale menționate, rezultă cu claritate că stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) datorată de persoanele fizice care optează pentru plată se raportează la valoarea salariului minim brut pe ţară stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare la data de 1 ianuarie a anului pentru care se optează.”, au concluzionat reprezentanții ANAF

Exemplu de calcul: Dacă o persoană fără venituri optează în 2026 pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, unde baza de calcul este reprezentată de valoarea a șase salarii minime brute aflate în vigoare la 1 ianuarie 2026:

Salariul minim brut la 1 ianuarie 2026: 4.050 lei - Baza de calcul: 6 × 4.050 lei = 24.300 lei - CASS datorată: 10% × 24.300 lei = 2.430 lei

Astfel, persoana care optează pentru plata CASS în cursul anului 2026 datorează 2.430 de lei (suma aferentă perioadei de asigurare de 12 luni), chiar dacă salariul minim brut a fost majorat la 4.325 lei începând cu 1 iulie 2026.

Ce înseamnă, în practică, această clarificare

Explicația oferită de ANAF este importantă pentru persoanele care nu obțin venituri și doresc să beneficieze de servicii medicale în sistemul public. Cu alte cuvinte, chiar dacă salariul minim brut a crescut de la 1 iulie 2026, baza utilizată pentru calculul CASS rămâne neschimbată până la sfârșitul anului fiscal. Astfel, valoarea contribuției este stabilită exclusiv în funcție de salariul minim aflat în vigoare la 1 ianuarie 2026, iar eventualele majorări ulterioare nu influențează suma datorată.

Pentru contribuabili, această regulă oferă predictibilitate, întrucât obligația fiscală nu este recalculată de fiecare dată când Guvernul modifică nivelul salariului minim.

Cine poate opta pentru plata CASS

ANAF reamintește că articolul 180 din Codul fiscal stabilește categoriile de persoane care pot opta pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate. Astfel, pot beneficia de această posibilitate:

persoanele care încep în cursul anului să desfășoare activități independente și care au înregistrat în anul fiscal anterior pierdere fiscală sau venit net anual egal cu zero;

persoanele care realizează anumite categorii de venituri prevăzute de Codul fiscal;

persoanele care nu obțin venituri și nu se încadrează în categoriile exceptate de la plata CASS;

persoanele care încasează venituri pentru care contribuția de asigurări sociale de sănătate nu este datorată.

În cazul celor fără venituri, achitarea contribuției reprezintă modalitatea prin care dobândesc calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate, în condițiile prevăzute de legislația fiscală.

Declarația unică poate fi depusă în orice moment al anului

Potrivit ANAF, opțiunea pentru plata CASS se exercită prin depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Documentul poate fi depus în orice moment al anului în care contribuabilul decide să se asigure.

Data depunerii declarației nu influențează însă modul de calcul al contribuției. Indiferent dacă opțiunea este exercitată înainte sau după majorarea salariului minim din iulie, suma datorată pentru anul 2026 va fi stabilită folosind salariul minim brut aflat în vigoare la 1 ianuarie 2026.