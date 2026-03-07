Controale de amploare în Centrul Vechi din București. Amenzi de peste 700.000 de lei după verificări la mai multe localuri

Polițiștii au desfășurat, în noaptea de 6 spre 7 martie 2026, o acțiune de amploare în Centrul Vechi al Capitalei, în cadrul căreia au fost verificate mai multe societăți comerciale și legitimate zeci de persoane. În urma controalelor, autoritățile au aplicat amenzi în valoare totală de peste 700.000 de lei.

Acțiunea a fost organizată de polițiștii Secției 27 din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, în sistem integrat, cu sprijinul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 3, Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și Inspectoratului Teritorial de Muncă.

În cadrul verificărilor au fost controlate șapte societăți comerciale, iar 175 de persoane au fost legitimate, mai transmite Poliția Capitalei, în comunicatul de presă.

Potrivit autorităților, în urma neregulilor descoperite au fost aplicate 40 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 702.500 de lei.

Polițiștii Secției 27 au dat amenzi de 75.000 de lei pentru nerespectarea legislației privind paza obiectivelor și protecția persoanelor, iar reprezentanții Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 3 au aplicat sancțiuni de 5.000 de lei.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență a dat amenzi în valoare de 27.500 de lei, în timp ce comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au aplicat sancțiuni de 52.000 de lei și au dispus oprirea temporară a activității pentru trei societăți comerciale, până la remedierea deficiențelor.

Cele mai mari sancțiuni au fost aplicate de inspectorii Inspectoratului Teritorial de Muncă, care au dat amenzi în valoare totală de 543.000 de lei.

Autoritățile anunță că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, pentru menținerea ordinii publice și pentru verificarea modului în care operatorii economici respectă legislația în vigoare.

