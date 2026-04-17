Controale în zona Sălii Palatului: Poliția verifică parcările ilegale și „rezervările” contra cost

Foto: Primăria Sectorului 1 Facebook

Poliţiştii desfășoară controale, de vineri seara şi pe parcursul a trei zile în zona Sălii Palatului, pentru a preveni blocajele generate de parcările neregulamentare şi pentru a combate activităţile ilegale asociate concertelor.

Reprezentanţii Primăriei Sectorului 1 au anunţat, vineri, pe Facebook, că verificările vor fi realizate de Poliţia Locală Sector 1, împreună cu Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, prin poliţişti din cadrul Secţiilor 1 şi 3, precum şi cu Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti.

Pentru a evita sancţiunile pentru staţionare ilegală, autorităţile îi îndeamnă pe participanţii la concerte să folosească mijloace alternative de transport, nu autoturismele personale, mai spune postarea de pe rețeaua de socializare.

Autorităţile locale avertizează că nu trebuie luată în calcul parcarea pe străduţele adiacente, întrucât zona verificărilor include şi aceste artere: străzile Episcopiei şi Benjamin Franklin, Piaţa Valter Mărăcineanu, Piaţa Iosif Sava, strada Ştirbei Vodă şi Calea Victoriei. În timpul concertelor de la Sala Palatului, în aceste zone se staţionează frecvent haotic, ceea ce afectează circulaţia auto şi pietonală.

În timpul controalelor, poliţiştii vor verifica şi persoanele care încearcă să profite de cererea crescută de locuri de parcare, solicitând bani pentru „rezervarea” unor spaţii pe domeniul public.

