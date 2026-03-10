Live TV

Controale la nivel național în centrele pentru adulți cu dizabilități. Peste 400 de servicii rezidențiale vor fi verificate de ANPIS

dizabilitati scaun rotile
Foto: Getty Images
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a anunțat lansarea unei campanii naționale de control care vizează serviciile sociale rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizabilități. Verificările vor avea loc în perioada martie–mai 2026 și urmăresc evaluarea condițiilor de funcționare și a respectării standardelor de calitate.

Campania tematică, intitulată „Verificarea calității serviciilor sociale rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizabilități”, are ca obiectiv principal „asigurarea calității și respectarea standardelor minime obligatorii de către serviciile sociale rezidențiale publice și private”, potrivit unui comunicat transmis de instituție.

Sute de centre verificate la nivel național

Controalele se desfășoară la nivel național, în baza Planului de control al Inspecției Sociale aprobat pentru anul 2026. Inspectorii sociali vor analiza în special condițiile de organizare și funcționare ale centrelor rezidențiale pentru adulți cu dizabilități, dar și modul în care sunt respectate standardele de cost pentru finanțarea serviciilor sociale.

Potrivit ANPIS, verificările vor viza 419 servicii sociale cu cazare destinate persoanelor adulte cu dizabilități, inclusiv centre de abilitare și reabilitare, centre de îngrijire și asistență, dar și centre respiro sau centre de criză.

De asemenea, vor fi analizate 27 de centre rezidențiale care au planuri de restructurare în 103 servicii sociale, precum și servicii rezidențiale care funcționează fără licență de funcționare sau licență provizorie.

Monitorizarea standardelor de calitate

Inspectorii sociali vor verifica respectarea cerințelor legale și a standardelor de calitate, cu scopul de a se asigura că persoanele adulte cu dizabilități beneficiază de condiții adecvate de trai și protecție.

„Inspectorii sociali ANPIS vor monitoriza respectarea cerințelor legale și a standardelor de calitate, pentru a garanta condiții optime de trai și protecție persoanelor adulte cu dizabilități”, se arată în comunicatul instituției.

Raport național la finalul campaniei

La finalul controalelor, ANPIS va centraliza concluziile verificărilor într-un raport tematic național. Documentul va include constatările inspectorilor sociali, concluziile rezultate în urma controalelor și măsurile dispuse.

„La finalul campaniei, ANPIS va elabora, pe baza rapoartelor transmise de la nivel județean, un Raport tematic național, care va include constatările, concluziile și măsurile dispuse în urma verificărilor efectuate”, precizează instituția.

Reprezentanții agenției subliniază că acțiunea face parte din eforturile instituției de a îmbunătăți calitatea serviciilor sociale. „Prin această acțiune, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială își reafirmă angajamentul ferm privind calitatea serviciilor sociale și protecția persoanelor adulte cu dizabilități”, se mai arată în comunicat.

