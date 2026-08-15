Reabilitarea unui monument antic a provocat mai multe controverse și ironii în spațiul online. Castrul Roman Arutela, unul dintre cele mai importante vestigii de pe Valea Oltului a fost restaurat cu 2,5 milioane de euro printr-un proiect PNRR. De cealaltă parte, oamenii spun că monumentul a fost „mutilat” și sunt nemulțumiți că drumul care duce către vestigiu a rămas în paragină.

Castrul Arutela de la Călimănești este înscris în patrimoniul UNESCO iar recent, a fost redat publicului.

Castrul roman Arutela situat pe Valea Oltului în apropierea mânăstirii Cozia a fost restaurat cu 2,5 milioane de euro. Autoritățile nu au mai avut bani însă și pentru amenajarea drumului care vine din strada principală în această zonă.

Potrivit ministerului Culturii, proiectul a avut la bază „cercetări arheologice și istorico-arhitecturale desfășurate de-a lungul mai multor ani și a parcurs, în 2025, întregul proces de avizare de specialitate”. Cu toate astea, postarea a atras numeroase critici și ironii, majoritatea oamenilor criticând noua înfățișare a monumentului. Vizitatorii sunt și ei nemulțumiți.

„Dezamăgire completă deci ma așteptam să găsesc niște trepte de lemn care să scârție la picior. În schimb am găsit fier, fier masiv și cred că la epoca aia nu se folosea așa ceva. Dezamăgire completă cred că singurul lucru pe care merită să-l mai vezi sunt ușile”, afirmă un vizitator.

Reacția primăriei

Primarul din Călimănești, acolo unde se află monumentul, recunoaște și el că proiectul final nu este conform așteptărilor.

„Imaginea nu este cea care trebuia să fie. Cei care trebuie să răspundă la toate aceste întrebari și au răspuns. Aici este vorba despre Ministerul Culturii, este vorba despre istoricii care au dat avizele pentru reabilitare”, a declarat primarul Florinel Constantinescu.

Pentru specialiștii în patrimoniu, restaurarea unor vestigii de aproape două milenii reprezintă o misiune delicată. Orice intervenție trebuie să protejeze elementele originale.

„Toate recomandările internaționale asta spun că tot ceea ce se construiește acuma trebuie să fie vizibil diferit față de substanța monumentului”, a declarat Felix Marcu, președintele comisiei „Limes”.

Editor : I.B.