Live TV

Convenția pentru angajarea persoanelor peste 45 de ani: Ce firme pot primi subvenții pentru fiecare contract nou și în ce condiții

Data publicării:
Sprijin financiar pentru angajarea persoanelor vulnerabile. Foto Getty Images
Din articol
Sprijin financiar pentru angajarea persoanelor vulnerabile Schimbări în legislația muncii: Sprijin extins pentru șomeri și tinerii NEET Subvenții și pentru angajații aproape de pensionare sau persoane cu handicap Condiția esențială pentru acordarea banilor Situațiile în care firmele nu primesc subvenții Sancțiuni pentru angajatorii care nu respectă condițiile Cum pot fi depuse documentele

Statul acordă subvenții angajatorilor care încadrează în muncă persoane din categorii considerate vulnerabile, precum cei trecuți de 45 de ani, șomerii de lungă durată sau tinerii fără ocupație. Sumele pot ajunge la 2.250 de lei lunar pentru fiecare persoană angajată, însă accesul la aceste facilități este condiționat strict de respectarea legislației.

Aceste măsuri fac parte din politicile active de ocupare a forței de muncă și urmăresc atât sprijinirea persoanelor vulnerabile, cât și stimularea angajatorilor într-un context în care piața muncii se confruntă cu lipsa de personal în anumite domenii.

Sprijin financiar pentru angajarea persoanelor vulnerabile

Angajatorii care încheie contracte pe perioadă nedeterminată cu persoane aflate în dificultate pe piața muncii pot beneficia de un sprijin financiar din partea statului. Este vorba despre persoanele cu vârsta de peste 45 de ani, părinții unici susținători ai familiilor monoparentale, șomerii de lungă durată și tinerii NEET.

Pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, angajatorul primește lunar suma de 2.250 de lei, pe o perioadă de 12 luni. În schimb, există obligația menținerii raporturilor de muncă pentru cel puțin 18 luni de la data încadrării. Subvenția se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat și include și perioadele de concediu de odihnă.

Cum sunt definite categoriile vizate

Șomerii de lungă durată sunt considerați acele persoane înregistrate la agențiile de ocupare pentru o perioadă mai mare de 12 luni, în cazul celor cu vârsta de peste 25 de ani, sau de cel puțin 6 luni pentru tinerii cu vârste între 16 și 25 de ani.

În același timp, tinerii NEET (Not in Education, Employment or Training) sunt acei tineri cu vârste între 16 și 30 de ani care nu sunt angajați, nu urmează studii și nu participă la programe de formare profesională.

Schimbări în legislația muncii: Sprijin extins pentru șomeri și tinerii NEET

Potrivit unui comunicat de presă din martie 2026, Guvernul României, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, a aprobat o Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002, act normativ care reglementează sistemul asigurărilor pentru șomaj și măsurile active de ocupare a forței de muncă.

Noile prevederi adaptează politicile de ocupare la realitățile actuale ale pieței muncii și răspund unor provocări concrete: șomajul de lungă durată, dificultățile de integrare a tinerilor NEET, lipsa forței de muncă în anumite zone și nevoia de sprijin pentru persoanele aflate în situații vulnerabile. 

Principalele modificări vizează:

Introducerea unei prime de stabilitate pentru tinerii NEET care se angajează pentru prima dată pe perioadă nedeterminată - sprijin de 27.000 lei, acordat pe parcursul a 24 de luni, neimpozabil și condiționat de menținerea locului de muncă, astfel: 1.000 lei lunar în primele 12 luni și 1.250 lei lunar în următoarele 12 luni. Acest tip de sprijin se adaugă sumei lunare fixe de 2.250 lei pe care o primesc angajatorii pentru fiecare persoană angajată din anumite categorii vulnerabile.

Creșterea pragului de vârstă pentru șomeri de la 45 la 50 de ani, pentru a încuraja reintegrarea profesională a persoanelor de peste 50 de ani.

Extinderea categoriilor de beneficiari pentru care angajatorii pot beneficia de subvenționarea locurilor de muncă, prin includerea mamelor cu cel puțin trei copii în întreținere și a persoanelor care au executat o pedeapsă privativă de libertate sau alte măsuri neprivative.

Prin această ordonanță, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale urmărește integrarea durabilă pe piața muncii a persoanelor aflate în dificultate, sprijinirea angajatorilor și consolidarea coeziunii sociale, în acord cu obiectivele naționale și europene privind ocuparea și incluziunea socială.

Subvenții și pentru angajații aproape de pensionare sau persoane cu handicap

Sprijinul financiar nu se limitează doar la aceste categorii. De facilități beneficiază și angajatorii care încadrează persoane aflate în apropierea pensionării, respectiv cele care, în termen de maximum 5 ani de la angajare, îndeplinesc condițiile pentru pensia anticipată parțială sau pentru pensia pentru limită de vârstă. În aceste situații, subvenția de 2.250 de lei se acordă lunar până la momentul în care persoana devine eligibilă pentru pensionare.

Totodată, sunt sprijiniți și angajatorii care încadrează persoane cu handicap, fie pentru a-și îndeplini obligațiile legale, fie în mod voluntar. Condiția este ca raporturile de muncă să fie stabilite pe perioadă nedeterminată și menținute cel puțin 18 luni. (Sursa: Autoritatea pentru Digitalizarea României)

Condiția esențială pentru acordarea banilor

Pentru a beneficia de aceste sume, angajatorii trebuie să încheie o convenție cu agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau, după caz, cu cea a municipiului București. Documentul trebuie semnat în termen de maximum 12 luni de la data angajării persoanelor vizate.

Situațiile în care firmele nu primesc subvenții

Legea stabilește clar și cazurile în care angajatorii nu pot beneficia de acest sprijin. Sunt excluse firmele care, în ultimii doi ani, au avut raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele pe care le angajează ulterior prin aceste programe.

De asemenea, nu sunt eligibili angajatorii ale căror structuri de conducere sau acționariat sunt conectate cu alte companii care au beneficiat de facilități similare, în situațiile în care contractele de muncă au fost încetate recent prin demisie sau acordul părților.

Nu pot accesa subvenții nici companiile aflate în dificultate financiară sau juridică, cum sunt cele în insolvență, faliment, reorganizare, executare silită sau cu activitatea suspendată.

Restricțiile se aplică și în cazul în care administratorii sau asociații sunt rude sau afini până la gradul al IV-lea cu persoane care dețin funcții similare în alte firme ce au utilizat aceste facilități în condițiile menționate de lege.

Sancțiuni pentru angajatorii care nu respectă condițiile

Angajatorii care încetează contractele de muncă înainte de termenul minim impus pierd dreptul de a mai beneficia de subvenții. Mai mult, aceștia nu vor putea solicita un nou sprijin din bugetul asigurărilor pentru șomaj timp de doi ani de la data încetării raporturilor de muncă.

Cum pot fi depuse documentele

Documentația necesară poate fi depusă direct la sediul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, inclusiv cea a municipiului București, prin poștă, cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice. În cazul transmiterii online, este necesară utilizarea unui certificat calificat de semnătură electronică, emis în condițiile legii. (Surse: Legea nr.76/2002/ ANOFM/ Ministerul Muncii)

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilustrație cu o explozie nucleară și un soldat
1
Rusia amenință țările europene cu războiul, în cazul în care va fi pusă în practică...
Echipamente auto obligatorii. Inquam Photos George Calin
2
Echipamente auto obligatorii în 2026: Amenzi pentru șoferii care circulă cu trusa...
bolojan si grindeanu in parlament
3
Planul PSD pentru ieșirea din guvernul Bolojan: Cei 7 miniștri vor demisiona joi, iar...
emanoil neagu
4
Reacții dure în PSD după ce un deputat social-democrat de Buzău a participat la ședința...
d trump face grimasa
5
Cum s-a schimbat discursul lui Trump privind Iranul în ultimele zile: de la „a fost de...
Italienii au văzut ce i-a spus Cristi Chivu în direct Monicăi și au exclamat: ”Gafă senzațională! A confirmat relația”
Digi Sport
Italienii au văzut ce i-a spus Cristi Chivu în direct Monicăi și au exclamat: ”Gafă senzațională! A confirmat relația”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
telefoane pe o masa
O primărie cu doar zece angajați a plătit timp de doi ani 38 de abonamente de telefonie
Contract pentru munca la domiciliu. Foto Getty Images
Ce înseamnă munca la domiciliu și ce drepturi au salariații. Regulile pentru angajații care lucrează de acasă
Zile libere mai 2026. Foto Getty Images
Minivacanța de 1 Mai 2026: Câte zile libere au elevii și angajații din România
Indemnizație handicap adulti. Inquam Foto Octav Ganea
Cât este indemnizația de handicap în 2026: Ce sume primesc beneficiarii adulți în funcție de gradul de dizabilitate
baile felix-2
Guvernul a alocat 410 milioane de lei pentru bilete de tratament balnear în 2026. Cine poate beneficia și în ce condiții
Recomandările redacţiei
Președontele SUA, Donald Trump, la un summit NATO.
Listă a țărilor „neascultătoare și cuminți”: administrația Trump...
Nicușor Dan.
Nicușor Dan, după consultările de la Cotroceni: „Calm și vom trece...
avion awacs distrus pe pista unei baze din araboa saudita
Trump s-a răzgândit. De la „nu avem nevoie de ajutor”, la...
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu: Știm cine sunt liberalii care au discutat cu PSD...
Ultimele știri
Cu cât a scumpit criza din Golf biletele de avion și care sunt cele mai afectate zboruri
Peter Magyar vrea să readucă Imperiul Austro-Ungar pe hartă. Poziția guvernului de la Viena (Politico)
Mesaje și felicitări de Sfântul Gheorghe 2026. Cele mai frumoase urări de „La mulți ani” pe care să le trimiți pe 23 aprilie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Norocoșii zodiacului. Persoanele născute în aceste patru luni atrag ușor norocul
Cancan
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
Fanatik.ro
„Lucescu vs Cârţu, războiul sfârșitului lumii!” Marius Mitran retrăieşte cel mai dur derby din istoria...
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
Ce se va întâmpla în acest an cu miliardele de la Hidroelectrica. Rețeta aplicată de Marcel Ciolacu la cea...
Adevărul
Scandal nou în Ministerul Educației din cauza unei circulare care taie cheltuielile de personal. Sindicatele...
Playtech
Cum a evoluat averea lui Sorin Grindeanu în ultimii 10 ani. Analiza completă a veniturilor și proprietăților
Digi FM
Are 47 de ani, iar partenerul ei doar 27. Emilia Ghinescu, despre cum au reacționat părinții iubitului...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Florin Prunea: ”Tu îți dai seama că ăsta trebuia să fie antrenorul echipei naționale și n-a vrut Burleanu?”
Pro FM
„Nimic nu mă poate opri, sunt LIBERĂ”. Jennifer Lopez, atitudine și abdomen parcă sculptat într-o filmare...
Film Now
Apariția lui Sydney Sweeney în „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, eliminată din film: „Părea nelalocul ei”
Adevarul
Un criminal din Ucraina a încercat să se spânzure în fața instanței. Barbatul a ucis o cunoscută profesoară...
Newsweek
După cât timp de la depunerea dosarului primești prima pensie? Întârzierile sunt de luni de zile. De ce?
Digi FM
Cât câștigă Mugur Isărescu în fiecare lună. Lista completă a salariilor din conducerea BNR
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Patru lucruri pe care le poți face pentru a-ți proteja vederea odată cu înaintarea în vârstă, potrivit unui...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ce mai frumoasă femeie de 50 de ani”. Ali Larter, o nouă declarație de stil pe covorul roșu. Fanii, cuceriți...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil. Vezi imaginile de la eveniment