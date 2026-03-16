Copii condamnați la sărăcie. Drama celor 9 frați din Iași, care împart o singură jucărie: un leu de pluș primit cadou de la grădiniță

Copiii au o singură jucărie pe care o împart: un leu de pluș primit cadou de la grădiniță de unul dintre băieți

Sărăcia afectează trei copii din 10 în România, iar fenomenul este de aproape 3 ori mai amplu decât în majoritatea statelor europene. Sunt datele unui studiu realizat de Organizația „Salvați Copiii”, care arată problemele sociale profunde din țara noastră. Cel mai mult au de suferit, din cauza lipsurilor, copiii care au între 10 și 15 ani. Digi24 a cunoscut o familie cu nouă copii, în casa căreia există o singură jucărie: un leu de pluș, primit în dar de la grădiniță.

Atenție! Informații care vă pot afecta emoțional!

„Avem nouă copii. Am doar ajutor social și cu alocația. Atât!”, mărturisește Verona Tănase.

Familia Tănase locuiește în satul Domnița, aflat la 35 de kilometri de Iași. Venitul lor este de 3.000 de lei pe lună.

„Chiar acum ne-a venit un plic de la lumină (n. red. curent) și ne-a venit 16 milioane (n. red. 1.600 de lei)”, spune Verona Tănase care, întrebată ce reușește să facă din banii care-i mai rămân după ce plătește factura, răspunde: „Doar să luăm mâncare pentru ei.”

Mama recunoaște că nevoile sunt mari și ei, ca părinți, nu fac față mereu.

„Haine le mai trebuie și câte un pachet la școală. Câteodată nu avem să le dăm. Le dăm și noi când avem, când nu, nu”, povestește femeia.

Copiii au o singură jucărie pe care o împart: un leu de pluș primit cadou de la grădiniță de unul dintre băieți. Și-ar dori, însă, mai multe.

În timp ce Marius ar vrea o mașinută cu telecomandă, iar Maria un ursuleț de pluș, Narcisa visează cu ochii deschiși la o vacanță: „Mi-aș dori foarte tare să mă duc la munte, să schiez”.

O statistică a Organizației „Salvații Copiii” arată că jumătate dintre minorii afectați de sărăcie nu merg niciodată în vacanță, iar trei din zece trăiesc în condiții grele.

„Pentru peste 1,6 milioane de copii, asigurarea resurselor pentru un trai sănătos este o problemă. Cea mai afectată dintre categorii sunt copiii între 10 și 15 ani. 34% dintre ei, ceea ce este mai mult decât dublul Uniunii Europene, care este 13,6%”, spune Liliana Bibac-Moșneguțu, coordonator proiect „Salvați Copiii”.

Multe astfel de familii nu se descurcă fără ajutor. Preotul Dan Damaschin, de exemplu, are în grijă peste 10.500 de copii din familii nevoiașe.

„Societatea, statul, ONG-urile, bisericile - trebuie să preia acel efort, astfel încât acei copii să crească în siguranță. Sigur se pune și problema în forma 'cine a pus-o să facă copiii?'. Catastrofa demografică a României e suplimentată, într-o măsură bună, de aceste mame”, este de părere preotul Dan Damaschin.

România alocă pentru protecție socială 12,8% din PIB, față de 19,2%, media Uniunii Europene.

reporter: Ligia Pricopi
operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia

