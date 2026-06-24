Un copil de 2 ani și patru luni a ajuns în stare gravă la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu, după ce a fost atacat de un câine de luptă, în Sectorul 3 al Capitalei. Acesta a fost operat de urgență și este internat în stare critică, intubat și ventilat mecanic.

Potrivit informațiilor obținute de Digi24, copilul se afla în curtea locuinței rudelor în momentul în care câinele familiei, dintr-o rasă considerată periculoasă, și l-a atacat.

Surse apropiate anchetei spun că rănile suferite de copil sunt extrem de grave, iar medicii de la Spitalul Grigore Alexandrescu fac tot posibilul pentru a-i salva viața.

În urma incidentului, autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs atacul și dacă au fost respectate normele legale privind deținerea și supravegherea unui animal din categoria celor periculoase.

Polițiștii și criminaliștii au mers la fața locului și verifică inclusiv dacă animalul era ținut în condițiile impuse de lege și dacă minorul era supravegheat în momentul atacului.

Editor : Ș.A.