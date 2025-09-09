Un băiat de 9 ani din Sibiu a fost legat cu un lanț de piciorul unei mese, chiar de către tatăl său, care l-a lăsat încuiat în casă pentru a merge la cumpărături. Poliția a intervenit, iar bărbatul a fost reținut, în timp ce băiatul a fost preluat de Protecția Copilului.

Incidentul s-a produs în localitatea Scoreiu, din județul Sibiu. Potrivit primelor informații, tatăl a legat copilul de un picior, cu un lanț prins de piciorul unei mese, și a plecat la cumpărături.

La intervenția polițiștilor, bărbatul și-a motivat gestul spunând că nu avea cu cine să lase minorul.

Autoritățile au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva tatălui, care a fost reținut pentru 24 de ore. Totodată, a fost sesizată Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu, iar băiatul a fost preluat și plasat într-un centru de protecție.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru rele tratamente aplicate minorului și lipsire de libertate în mod ilegal.

Editor : Ș.A.