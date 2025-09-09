Live TV

Video Copil de 9 ani din Sibiu, legat cu lanțul de picior și încuiat în casă de tatăl său. Ce explicație a dat bărbatul

Data actualizării: Data publicării:
masina de politie
Foto. Digi24

Un băiat de 9 ani din Sibiu a fost legat cu un lanț de piciorul unei mese, chiar de către tatăl său, care l-a lăsat încuiat în casă pentru a merge la cumpărături. Poliția a intervenit, iar bărbatul a fost reținut, în timp ce băiatul a fost preluat de Protecția Copilului.

Incidentul s-a produs în localitatea Scoreiu, din județul Sibiu. Potrivit primelor informații, tatăl a legat copilul de un picior, cu un lanț prins de piciorul unei mese, și a plecat la cumpărături.

La intervenția polițiștilor, bărbatul și-a motivat gestul spunând că nu avea cu cine să lase minorul.

Autoritățile au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva tatălui, care a fost reținut pentru 24 de ore. Totodată, a fost sesizată Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu, iar băiatul a fost preluat și plasat într-un centru de protecție.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru rele tratamente aplicate minorului și lipsire de libertate în mod ilegal.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png - 2025-09-07T153300.880
1
Tânără agresată de partener într-un parc din Capitală. „Țipa și cerea ajutor, dar nimeni...
soldat rus într-un sat din Kursk după retragerea trupelor ucrainene
2
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk...
INSTANT_PROTEST_EDUCATIE_SET_2_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Profesorii cer demisia ministrului Daniel David și amenință cu greva generală. „Să...
sticle de plastic pe plaja
4
„Afacere” pe plajă: la cules de ambalaje reciclabile. Ce spun turiștii despre cei care...
profimedia-1034794824
5
„Operațiunea Tensiune Joasă”. Mărturia unui muncitor de la fabrica Hyundai despre raidul...
Total neașteptat! Ce bea în fiecare zi femeia de 76 de ani despre care lumea spune că arată de 30
Digi Sport
Total neașteptat! Ce bea în fiecare zi femeia de 76 de ani despre care lumea spune că arată de 30
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
dragos pislaru guvern
Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, la Interviurile...
manuta unui copil bolnav cu perfuzie este tinuta in palme de un adult
Statul nu mai are bani pentru tratamente în străinătate. Viața unui...
marcel bolos si marcel ciolacu in conferinta de presa
Marcel Boloș: L-am anunțat de șase ori pe Marcel Ciolacu că deficitul...
om cu umbrela si furtuna
HARTĂ Noi alerte meteo: cod galben de furtuni și vânt puternic. Care...
Ultimele știri
Exerciții NATO în Bulgaria. Se simulează prăbușirea unui tunel peste mai multe mașini, pentru testarea reacției salvatorilor
Un șofer a fost filmat în timp ce spulbera barierele de cale ferată, lângă Capitală. Mașina a lovit violent alte două autoturisme
Cutremur de magnitudine 5,2 pe insula grecească Evia. Ce spun experții despre eventuale replici
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Maternitate.
O femeie de 33 de ani a murit după un avort, la Maternitatea din Sibiu: DSP a dat mai multe amenzi. Ce probleme au găsit inspectorii
trotineta getyimages
Un băiat de 13 ani se află în comă profundă la spital, după ce a căzut de pe trotineta electrică
ambulanta 112
Accident grav pe A1 Sibiu-Deva: trei muncitori au fost loviți de un TIR. Victimele, în stare gravă. Traficul este blocat
Cum-au-fost-surprinsi-Carmen-si-Klaus-Iohannis-in-timpul-liber.-Cei-doi-stiu-sa-se-relaxeze.-Foto
ANAF le cere soților Iohannis să plătească în mod voluntar banii datorați, cu referire la imobilul din Strada N. Bălcescu din Sibiu
profimedia-1026316181
Pericol de inundații pe râuri din trei județe, până la miezul nopții. Risc ridicat pe Mureș
Partenerii noștri
Pe Roz
Prințul Harry rupe tăcerea despre ziua înmormântării prințesei Dianei. Momentul în care și-a permis să plângă
Cancan
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care românii se temeau: Trebuie să creștem vârsta de pensionare
Fanatik.ro
Mirel Rădoi compară transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj cu un jucător adus în era FCSB: „Cam așa am făcut...
editiadedimineata.ro
Un tip de muzică ar putea fi un remediu pentru răul de mișcare
Fanatik.ro
Ultima lovitură a lui CFR Cluj pe final de mercato! Și-a adus portar dorit și de Gigi Becali. Exclusiv
Adevărul
Președintele Cehiei a călătorit în secret la Craiova. Olguța Vasilescu: „Sperăm să îi fi plăcut orașul!”
Playtech
Cu câți bani rămâne în mână un pensionar din Germania dacă pensia brută e 1.800 de euro. Cât reține statul
Digi FM
Daciana Sârbu, imagini inedite de la un eveniment. Cât de frumoasă este Irina, fiica ei și a lui Victor Ponta
Digi Sport
Aryna Sabalenka, epic fail ÎN DIRECT: "E cea mai mare gafă din viața mea!" Cum l-a numit pe Carlos Alcaraz
Pro FM
A trecut printr-un divorț, dar acum e în culmea fericirii. Julio Iglesias Jr., mesaj emoționant dedicat...
Film Now
Un debut global impresionant. „The Conjuring: Last Rites” înregistrează cifre excelente pentru franciză, la...
Adevarul
Merită să cumperi vechime în muncă? Pensia socială este cu 268 de lei mai mare decât asigurarea retroactivă
Newsweek
Haos cu pensiile militare. Ministrul apărării refuză să le crească în 2025. Ce soluție are Bolojan?
Digi FM
Soțul lui Kristin Cabot, prima reacție după imaginile virale de la concertul Coldplay: „Eram separați de...
Digi World
Legătura la care nu te-ai fi gândit între farfurie și somn. Ce schimbare simplă în alimentație îți poate...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Ce a răspuns Julia Roberts când i s-a cerut să numească șapte persoane pe care le-ar invita în oraș...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea