Live TV

Copil de doi ani, în moarte cerebrală după o operație la Spitalul Județean Constanța. Familia acuză neglijență medicală

Data publicării:
Perfuzie în mâna unui copil internat în spital.
Copil în spital. Foto: GettyImages

Familia unui copil în vârstă de doi ani și cinci luni acuză cadrele medicale de la Spitalul Județean Constanța că nu l-ar fi îngrijit corespunzător după ce acesta a fost operat, fiind diagnosticat cu volvulus intestinal. Ulterior, starea copilului s-a agravat, apărând septicemia și disfuncția multiplă de organe. Familia susține că a lipsit consultul neurochirurgical timp de trei zile după operație și că minorul nu ar fi fost văzut de medicul de gardă timp de 24 de ore. În prezent, copilul a fost transferat la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București și se află în moarte cerebrală, potrivit News.ro.

Familia copilului a declarat, pentru Ziua de Constanța, că, în noaptea de 17 spre 18 decembrie 2025, copilul a acuzat dureri abdominale puternice. Acesta a fost dus la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, unde, după câteva ore, a fost diagnosticat cu volvulus intestinal cu necroză. A intrat în operație a doua zi, în jurul prânzului.

După intervenția chirurgicală, starea sa de sănătate s-a agravat, fiind diagnosticat cu septicemie și disfuncție multiplă de organe. Familia susține că băiatul nu a fost consultat neurologic timp de trei zile de la operație, că medicul de gardă a absentat timp de 24 de ore în weekend și că transferul către un spital de pediatrie ar fi fost întârziat.

Potrivit relatării familiei, citate de Ziua de Constanța, în data de 21 decembrie, copilul a fost transferat la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București. Medicii i-au efectuat un CT cerebral, care a indicat edem sever, blocarea fluxului sanguin cerebral, pneumotorax și insuficiență multiplă de organe, iar alte analize au confirmat moartea cerebrală.

Familia băiatului a transmis și un mesaj ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete: „Câte vieți să mai piară ca să putem schimba ceva? Oamenii nu se vor schimba vreodată!”, adăugând că, în spitalul din Constanța, „intri viu și ieși mort”.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Medici în secția de terapie intensivă și pe holul spitalului.
1
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd...
Donald Trump (stânga) și Gustavo Petro (dreapta)
2
După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, Donald Trump spune acum că „așteaptă cu...
România UE
3
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a...
exercitiu-nato-Sea-Shield-24-map
4
Schimbare de comandă în Marea Neagră: România cedează Turciei conducerea grupului naval...
155mm
5
Cum ar putea deveni India prima țară din lume care utilizează un proiectil de artilerie...
ADIO: ”ruptură” definitivă în familia Beckham! Nu mai pot comunica decât prin intermediul avocaților
Digi Sport
ADIO: ”ruptură” definitivă în familia Beckham! Nu mai pot comunica decât prin intermediul avocaților
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
alexandru muraru alexandru rogobete
Ceartă politică între PNL Iași și ministrul Sănătății Alexandru Rogobete după scandalul privind decesul de la Spitalul Buzău
alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
Reacția ministrului Sănătății după ce un tânăr cu fractură de femur a murit la Spitalul Judeţean Buzău: „Voi sesiza Colegiul Medicilor”
rogobete 3
Ministrul Sănătăţii invită sindicatele şi societăţile profesionale, săptămâna viitoare, la discuţii pe tema gărzilor de 12 ore
Medicii de familie nu mai pot prescrie rețete compensate. Foto Shutterstock
Ministrul Sănătății vorbește despre plata medicilor în funcție de performanță
BUCURESTI - MINISTRUL SANATATII - CONFERINTA DE PRESA - 2 OCT 20
Alexandru Rogobete: Vom da posibilitatea spitalelor de urgenţă ca, pentru anumite secţii, gărzile să fie organizate în 12 ore
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin în vizită la Uralvagonzavod, cea mai mare fabrică de tancuri din Rusia
Rusia ridică miza și readuce în joc Oreșnik. De ce a aruncat Putin în...
florin barbu face declaratii
Ministrul Agriculturii, critici și acuzații legate de acordul...
avion elvetia
Armata Elveției, pentru Digi24: Misiunea de escortare a fost o ocazie...
theodor stolojan la digi24
Theodor Stolojan: „Măsurile luate până acum nu sunt reformă. Ne-am...
Ultimele știri
Atacul cu rachetă Oreșnik al Rusiei în Ucraina, modalitatea prin care Putin încearcă să-și reafirme autoritatea: „O acțiune de PR”
Lia Olguţa Vasilescu: Nu acceptăm ca Guvernul să ia banii obţinuţi din majorarea taxelor şi impozitelor locale
Rusia s-a alăturat navelor de război chineze și iraniene pentru exerciții militare în largul Africii de Sud
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă din 9 ianuarie 2026. Venus și Jupiter aduc iubire și armonie pentru trei zodii
Cancan
Dorian Popa riscă să meargă la ÎNCHISOARE! Vești proaste pentru influencer la început de 2026
Fanatik.ro
Dan Șucu, comunicat dur la o zi după ce Stanciu a ratat penalty în minutul 90+9. A fost trasă o linie cât se...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Bolojan anunță investiții record, românii se vaită că nu mai au bani. Care este în realitate situația...
Adevărul
Vacanță cu peripeții. Șocul unor români când au descoperit că nu pot intra în hotelul unde au făcut rezervarea
Playtech
Impozitul auto în 2026: Noua formulă de calcul aduce creșteri masive, iar mașinile hibride pierd avantajele...
Digi FM
A vrut să înceapă 2026 mai frumoasă, dar și-a lăsat fiica orfană. O influenceriță de 38 de ani a murit după o...
Digi Sport
”Situație bizară”: verișoara copiilor a devenit mama lor vitregă, iar noii lor frați le sunt și verișori...
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Demi Moore, adevărul despre ritualul pe care l-a avut cu fostul său soț, Bruce Willis: „A continuat să facă...
Adevarul
Jafuri în serie cu un Porsche: un român este acuzat că a jefuit 10 supermarketuri într-o singură zi. Ce...
Newsweek
Femeile au o pensie cu 1.500 lei mai mică decât bărbații. Ministrul muncii spune cum reduce această diferență
Digi FM
Ce experiență a avut Mihai Albu după ce a ales să meargă la munte cu trenul, nu cu mașina: „Am scăpat de...
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Mickey Rourke, decizie neașteptată după ce s-a aflat că are probleme cu banii. Managerul lui: „Vrea să fie...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...