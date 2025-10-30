Coșmarul unui copil ajuns de câteva luni într-un centru de plasament: „Pe lângă că lua bătaie zilnic, nimeni nu sesiza”

Un copil de 14 ani trăiește un adevărat coșmar după ce a ajuns într-un centru al statului pe fondul unor probleme în familie, după cum a relatat sora lui pentru Digi24.ro. Acesta ar fi bătut zilnic de către ceilalți copii aflați în grija statului, amenințat că ar urma să fie abuzat sexual, totul în timp ce personalul ar ridica din umeri și ar spune este doar „un copil sensibil”. Sora lui, aflată în Germania, a relatat pentru Digi24.ro că îi este frică pentru viața băiatului.

Cazul lui Luis a fost adus în atenția Digi24.ro de către sora lui vitregă, Nicoleta, o fată în vârstă de 22 de ani care locuiește în Germania.

Nicoleta ne-a povestit cum a ajuns copilul de 14 ani în Centrul Rezidențial Brebu, care ține de Complexul de Servicii Comunitare Câmpina, instituție din subordinea Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Prahova.

În același timp, Nicoleta a povestit și coșmarul prin care trece Luis de când a ajuns în plasamentul statului.

Pentru a înțelege situația lui Luis, Nicoleta a explicat că acesta a fost abandonat în urmă cu mai mulți ani de mama lui biologică, iar copilul a fost luat în grija bunicilor din partea tatălui, pentru că acesta din urmă suferea de probleme psihice. Tatăl lui Luis a și murit, în urmă cu un an.

„Luis are ADHD, are o mică tulburare de comportament, nu știu din punct de vedere medical cât de grav este. În urma acestor tulburări, am fost cu el la mai mulți doctori la recomandarea profesorilor. În școală a primit mult bullying, ne-am mutat de la o școală la alta, iar acum dpuă luni, spre trei, copilul a tot vorbit cu mama biologică, a încercat să îl influențeze să plece de acasă”, a explicat Nicoleta.

La insistențele mamei biologice, după cum a relatat Nicoleta, băiatul a și plecat de acasă, de la bunici.

„A plecat prin pădure, a ajuns la Ploiești. Nu știm cum, nu ne-a dat foarte multe detalii, a ajuns de la Măneciu (n.r. Comună din Prahova) la Ploiești. A plecat pe seară, dar vorbim de bunici de 60 de ani, sunt foarte în vârstă și pur și simplu nu aveau cum să stea după un copil foarte energic. A fugit de acasă, a ajuns într-un centru de copii (n.r. Centrul din Brebu) și a rămas singur în centru”, a adăugat sora lui Luis, într-o declarație pentru Digi24.ro.

Coșmarul lui Luis: „Pe lângă că lua bătaie zilnic, nimeni nu sesiza”

De când a ajuns în Centrul din Brebu, pentru Luis a început un alt coșmar. Potrivit surorii lui, Luis este supus zilnic violențelor de către ceilalți copii din centrul de plasament.

„În centru, din primele zile, a suferit o grămadă de abuzuri fizice foarte grave - pumni în stomac, a avut ochiul umflat. Nimeni din centru nu a anunțat mai departe, nimeni nu ne-a anunțat pe noi ca familie. E vorba de abuzuri din partea celorlalți copii. Îngrijitorii ridicau din umeri, că nu pot face nimic”, a acuzat Nicoleta, sora lui Luis.

Ea susține, practic, că Luis este bătut, amenințat, supus unor traume („glume” de tipul incendierii părului cu bricheta), iar personalul centrului nu ar lua nicio măsură pentru a preveni acest lucru, ci doar spun că ceilalți copii ar fi „zbuciumați”, în timp ce Luis ar fi „sensibil”.

Potrivit Nicoletei, inclusiv colegul de cameră al lui Luis îi cere să îi facă masaj, timp de două ore pe zi, altfel riscă să fie bătut.

„Pe lângă faptul că lua bătaie efectiv zilnic, nimeni nu sesiza treaba asta familiei, doar ne spunea copilul când prindea un moment de liniște: uite, și ieri am fost bătut. A fugit de la școală, în momentul când a fugit, nimeni din școală sau din centru nu ne-a spus. M-a sunat copilul, pentru că atunci căzuse într-o groapă. Ploua, era dezbrăcat, pentru că hainele lui fuseseră furate de colegii de cameră”, a mai reclamat Nicoleta.

Soluția: Să mutăm copilul într-o altă cameră din același centru

Nicoleta a relatat pentru Digi24.ro și un episod petrecut în urmă cu două zile, când bunicii lui Luis au venit la centrul din Brebu pentru a-l lua pe copil să stea cu ei câteva zile, până duminică.

„Buncii au venit acolo, au încercat să aibă o discuție cu colegul lui Luis de cameră, atunci s-au adunat vreo 7-8 băieți solizi și înalți și au început să îi intimideze pe bunici, au aruncat cu pietre în mașina bunicilor și au amenințat că atunci când se va întoarce Luis, duminică, va fi abuzat fizic, prin violență, cât și abuzat sexual, oral și anal. Doamnele de acolo au auzit și au tăcut din gură”, a mai relatat Nicoleta.

Sora lui Luis a subliniat că a luat legătura cu conducerea centrului și că a existat o ședință la care au participat și reprezentanți ai DGASPC Ploiești și București. Soluția găsită de aceștia a fost mutarea lui Luis într-o altă cameră.

„Nu pot să înțeleg cum îți poți bate joc de copilul ăsta. El este într-o depresie. I-a murit tatăl, nu mai are pe nimeni lângă el, acolo este abuzat și nimeni nu îi ține partea - dacă el se sinucide, ce o să spuneți? Copilul are gânduri de suicid, are o pasă proastă justificată”, a punctat Nicoleta.

Cazul lui Luis este complicat și din punct de vedere al situației familiale. Copilul, după cum relatează sora lui, și-ar dori să fie preluat de mama lui biologică, însă în prezent nu ar fi făcut niciun demers pentru a-l prelua în grijă.

În același timp, sora lui nu îl poate aduce în Germania, lângă ea, din cauza restricțiilor legale.

Digi24.ro a încercat să ia legătura cu reprezentanți ai Centrului din Brebu, ai Complexului din Câmpina și ai DGASPC Prahova. Nicio instituție nu a răspuns la solicitările Digi24.ro până la momentul publicării articolului.