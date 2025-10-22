Suma necesară unei familii cu doi copii, pentru un trai decent, a crescut cu 900 de lei într-un an. Un studiu realizat pe baza statisticilor oficiale arată că valoarea coșului minim de consum pentru doi adulți și doi copii este de 11.370 lei pe lună. O persoană singură ar avea nevoie de 4.322 de lei, anunță Digi24.

O familie cu doi adulți și doi copiii a avut nevoie, luna trecută, pentru un trai decent de 11.370 de lei, adică de peste 2.200 de euro. Costul este cu aproape 9% mai mare decât anul trecut. Cu alte cuvinte, traiul pentru o familie cu doi copiii este cu aproape 1.000 de lei mai scump decât în 2024.

Pentru o familie cu un copil, costul coșului minim de cumpărături ajunge la 9343 de lei pe lună, iar o familie fără copiii plătește anul acesta 7.000 de lei pentru un trai decent.

Coșul minim include cheltuielile periodice necesare pentru nevoile de bază: mâncarea, utilitățile și costurile pentru întreținerea locuinței, îmbrăcămintea și igienă personală. Sunt incluse și costurile pentru sănătate, educație, transport, comunicații, recreere și cheltuielile neprevăzute.

Toate aceste sunt mai scumpe decât anul trecut. Un adult singur avea nevoie în septembrie anul acesta de 4.322 de lei pentru un trai decent.

La acest moment, salariul minim net, cel care rămâne după plata taxelor, se situează la 2574 de lei.

