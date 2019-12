Crescătorie de porci și abator oribil printre blocurile Bucureștiului. Concluzia surprinzătoare a DSV, după reportajul Digi24

Scandal uriaș în cazul abatorului clandestin din sectorul 2 al Capitalei. După ce, ani întregi, autoritățile au asistat netulburate la funcționarea acestui focar de infecție, învecinat cu o grădiniță, sâmbătă, după ce Digi 24 a făcut publică situația, poliția și cei de la Direcția Sanitar-Veterinară au intervenit. Echipele de control sosite dimineață la fața locului au găsit la poarta abatorului improvizat un client care încărca un porc proaspăt sacrificat printre gunoaie. Omul a fost dus la secţia de Poliție și amendat. În schimb, proprietarul nu a păţit nimic, pentru că DSV a constatat că porcii sunt crescuţi... în condiții bune.

Vecinii au fost treziți sâmbătă dimineață de zgomotele îngrozitoare ale porcilor care urmau să fie tăiați. Au chemat apoi autorităţile care au surprins momentul în care un client încărca animalele în maşină.

Reclamantul ne arată un filmuleț: „Acum porcul este scos din coteț, este legat și sunt patru bărbați, cu el cinci, porcul este răsturnat și imobilizat”.

„Am filmat o oră și jumătate sacrificarea porcilor într-un stil barbar. Trei porci au fost tăiați și au fost încărcați, doi într-o mașină și unul în cealaltă mașină. Strada a fost inundată pur și simplu de sânge”, povestește Radu Constantin.

În ciuda zecilor de reclamații, bărbatul care crește porcii într-o baie dezafectată, murdară și plină de şobolani, continuă să taie animalele în curte, să le transporte cu o roabă și să le vândă apoi clienților.

Vecinii sunt disperați din cauza mirosului și a focarului de infecție aflat la doar câțiva metri de casele lor și de o grădiniță.

„S-a făcut reclamație mereu și nimeni nu îi face nimic, că zice că acolo în curtea lui face ce vrea. Ei, nu e chiar așa”, spune, de la balcon, o vecină.

„E plin de șobolani, în special. Am prins șobolani care mi-au intrat în sas, în bucătărie, rămânând ușa deschisă și m-am trezit cu ei în casă. Nu poți! Lunar mă duc și cumpăr otravă și pun în curte în diverse locuri mai izolate ca să nu aibă acces câinele. Din 2000 am cumpărat aici și situația e la fel. Am făcut sesizări, dar nu s-a efectuat nicio soluție!”, spune un alt vecin.

„Și nouă ne este frică, pentru că și noi avem copii și ne este teamă când intră în curte și vin de la școală să nu fie mușcați de șobolani. Ne este teamă să nu ne intre în casă, am găsit șobolani în canalizare”, povestește o altă vecină.

În ciuda condițiilor precare din gospodăria bărbatului, la solicitarea Digi24, Poliția Capitalei anunţă într-un comunicat că doar cumpărătorul a fost amendat: „Reprezentanții Direcției Sanitar Veterinare au constatat că suinele sunt crescute în condiții bune și nu au dispus confiscarea lor. (...) A fost sesizată Direcția Sanitar Veterinară care a ajuns la fața locului și a dispus ridicarea întregii cantități de carne. De asemenea, bărbatul ce efectua acel transport a fost sancționat pentru lipsa documentelor privind proveniența cărnii”.

Editare web: Luana Păvălucă