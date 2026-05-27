Crește indemnizația de însoțitor de la 1 iulie 2026. Suma pe care o vor primi beneficiarii după majorarea salariului minim

Începând cu 1 iulie 2026, persoanele care primesc indemnizația de însoțitor aferentă pensiei de invaliditate de gradul I vor încasa sume mai mari. Modificarea vine în contextul majorării salariului de bază minim brut pe țară, indicator care stă la baza calculului acestui drept acordat beneficiarilor cu nevoie permanentă de îngrijire și supraveghere.

Mecanismul de calcul prevăzut de lege asigură o adaptare automată a acestui tip de sprijin la schimbările economice, oferind beneficiarilor o formă de protecție care evoluează odată cu nivelul veniturilor de referință stabilite la nivel național.

Salariul minim brut crește la 4.325 de lei

Potrivit noilor reglementări, începând cu 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de 4.325 de lei lunar, fără a include sporuri sau alte adaosuri. Valoarea este stabilită pentru un program normal de lucru de 166,667 ore pe lună, ceea ce corespunde unui tarif de 25,949 lei pe oră.

Majorarea salariului minim produce efecte nu doar asupra veniturilor angajaților remunerați la acest nivel, ci și asupra unor prestații sociale și drepturi calculate în raport cu acest indicator economic.

Cu cât crește indemnizația de însoțitor de la 1 iulie 2026

În prezent, raportat la salariul minim brut de 4.050 de lei aflat în vigoare (în luna mai 2026), indemnizația este de aproximativ 2.025 de lei pe lună. După aplicarea noii valori a salariului minim, beneficiarii vor primi cu 138 de lei mai mult în fiecare lună. Întrucât potrivit prevederilor art. 67 alin. (2) din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, cuantumul indemnizației pentru însoțitor în cazul pensiei de invaliditate gradul I reprezintă 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, începând cu data de 1 iulie 2026 indemnizația de însoțitor va fi de 2.163 lei.

Mecanismul prevăzut de lege urmărește menținerea unei corelări directe între nivelul indemnizației și evoluția salariului minim pe economie. Astfel, de fiecare dată când acest indicator este modificat prin hotărâre a Guvernului, valoarea indemnizației de însoțitor este recalculată în mod automat. Prin această formulă, sprijinul acordat persoanelor cu invaliditate de gradul I se adaptează periodic la schimbările economice și la evoluția veniturilor minime din România.

Ce este indemnizația de însoțitor

Indemnizația de însoțitor este un sprijin financiar acordat persoanelor care, din cauza unei afecțiuni medicale sau a unui grad sever de dizabilitate, au nevoie permanentă de ajutorul unei alte persoane pentru desfășurarea activităților de zi cu zi. Acest drept este reglementat diferit, în funcție de situația beneficiarului, existând prevederi atât în sistemul public de pensii, cât și în legislația privind protecția persoanelor cu handicap.

În România, sprijinul destinat persoanelor care necesită asistență permanentă poate fi acordat în cadrul sistemului public de pensii, pentru pensionarii încadrați în gradul I de invaliditate, precum și prin mecanismele de protecție socială prevăzute de legislația privind drepturile persoanelor cu handicap. Pentru accesarea serviciilor sociale și a drepturilor specifice persoanelor cu dizabilități, cererea se depune la autoritatea administrației publice locale în a cărei rază teritorială persoana își are domiciliul sau reședința, pe baza documentelor justificative prevăzute de lege.

Care este baza legală

Drepturile acordate persoanelor cu handicap sunt reglementate prin Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Actul normativ prevede că persoanele încadrate în grad grav de handicap pot beneficia, în condițiile legii, de asistență prin intermediul unui asistent personal sau, după caz, de o indemnizație acordată în locul acestuia.

Cele două forme de sprijin sunt alternative, beneficiarul având posibilitatea de a opta pentru una dintre ele, fără ca acestea să poată fi cumulate.

În cazul pensionarilor încadrați în gradul I de invaliditate, indemnizația pentru însoțitor este reglementată de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii și se acordă separat de pensia cuvenită.

Cine poate beneficia de acest drept

Copiii încadrați în grad grav de handicap pot beneficia de măsurile de protecție prevăzute de lege, cu condiția ca certificatul de încadrare în grad de handicap să ateste necesitatea acordării asistenței permanente. De asemenea, adulții cu handicap vizual grav au posibilitatea de a opta între angajarea unui asistent personal și acordarea indemnizației de însoțitor, conform prevederilor legale aplicabile.

O categorie distinctă este reprezentată de persoanele care au atât calitatea de persoană cu handicap grav, cât și pe cea de pensionar încadrat în gradul I de invaliditate. În această situație, beneficiarii pot alege între indemnizația pentru însoțitor acordată în cadrul sistemului public de pensii și serviciile oferite prin intermediul unui asistent personal.

Ce se întâmplă după trecerea la pensia pentru limită de vârstă

Legislația prevede că dreptul de opțiune se menține și după transformarea pensiei de invaliditate în pensie pentru limită de vârstă. Astfel, persoanele care beneficiază de indemnizația pentru însoțitor își pot păstra această formă de sprijin și după schimbarea categoriei de pensie, în condițiile stabilite de lege. Totodată, în cazul pensionarilor încadrați în gradul I de invaliditate care primesc pensii din mai multe sisteme de asigurări sociale, indemnizația pentru însoțitor se acordă de către ultimul sistem în care aceștia au fost asigurați, evitându-se astfel acordarea multiplă a aceluiași drept

