Crima de la Ciacova: doi bărbați, trimiși în judecată pentru omor și incendierea victimei

Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş a dispus, marţi, trimiterea în judecată a doi inculpaţi în cazul crimei de la Ciacova, cercetaţi în stare de arest preventiv, pentru coautorat la omor.

„În noaptea de 18/19 octombrie, în timp ce se aflau în locuinţa persoanei vătămate din oraşul Ciacova, cei doi inculpaţi, urmare a unui conflict spontan ivit între unul dintre inculpaţi şi persoana vătămată, au agresat-o fizic pe aceasta, prin lovirea cu pumnii, în mod repetat, în zona toracelui şi a capului, cauzându-i multiple leziuni traumatice, care au condus la decesul victimei, la scurt timp. După aceea, cel de-al doilea inculpat i-a dat foc victimei decedate. După ce focul s-a aprins, cei doi inculpaţi au părăsit locuinţa în jurul orei 02:00, închizând uşa de la camera unde se află persoana vătămată”, arată, marţi, un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, scrie Agerpres.

O vecină care a observat că iese fum din locuinţă a sunat la 112 când a văzut că proprietarul casei nu răspunde nici la uşă şi nici la telefon. Ajunşi la faţa locului pentru a stinge incendiul, pompierii au descoperit în interior cadavrul carbonizat al bărbatului, iar poliţiştii au început cercetările.

Rechizitoriul, însoţit de dosarul cauzei, a fost trimis spre competentă soluţionare Tribunalului Timiş.

