Crimă în Constanța: o femeie de 45 de ani a fost ucisă de partenerul ei în propria casă. Bărbatul a înjunghiat-o cu un cuțit

O femeie din comuna Topraisar, județul Constanța, a fost ucisă marți de partenerul ei de viață, un bărbat de 51 de ani, care a înjunghiat-o pe fondul unui conflict spontan. Polițiștii spun că nu existau sesizări anterioare privind violențe sau cereri de emitere a unui ordin de protecție, potrivit News.ro.

„Din cercetările efectuate a reieşit faptul că, la data de 19 august, pe fondul unui conflict spontan, un bărbat, de 51 de ani, şi-ar fi omorât concubina, de 45 de ani, pe care ar fi lovit-o cu un obiect tăietor-înţepător. Fapta ar fi fost săvârşită în locuinţa acestora, din comuna Topraisar”, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa.

Ei au menţionat că la Postul de Poliţie Topraisar nu au existat sesizări cu privire la o eventuală stare de conflict între cei doi şi nici solicitări privind emiterea unui ordin de protecţie provizoriu.

Poliţiştii continuă cercetările în acest caz pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs evenimentul.

Număr destinat victimelor violenței domestice: 0800500333.

