Crimele din Caracal | Specialist: Criminalul minte. Dacă ardea trupul victimelor în butoi, tot Caracalul era plin de fum

Procurorii nu știu, iar angajații crematoriilor nu cred că osemintele calcinate găsite în curtea casei suspectului de la Caracal sunt ale fetei de 15 ani care a sunat la 112 să spună că a fost răpită și violată. Iată explicații din ambele părți.

Felix Banila, șeful DIICOT: Știți că avem acele fragmente osoase ridicate de la fața locului. Nu am primit încă un rezultat. Într-adevăr, victima e un minor de 15 ani, admițând că ar fi fost arsă în acel butoi metalic. Am fost la Craiova și am constatat că nu este un butoi în adevăratul sens al cuvântului. E vorba de o sobă, un arzător improvizat, un suport metalic confecționat artizanal. Nu are capace, este așezat pe acel... În partea inferioară nu are fund și focul se pune dedesubt. Funcționează ca o sobă improvizată.

Reporter: La ce temperatura trebuie să ajungă cuptoarele ca să poată fi realizată arderea completă a unui cadavru?

Emilian Niculescu, fochist la Crematoriul Vitan Bârzești: Cuptorul se preîncălzește la o temperatură de 650- 700 de grade. În timpul incinerării temperatura ajunge la 900-1.000 de grade, când se va face calcinarea completă.

Reporter: Cu cât timp înainte de prima incinerare, într-o dimineață obișnuită, se pregătește cuptorul?

Emilian Niculescu: Incinerarea propriu-zisa durează, în medie, o oră jumate. În timpul incinerării, temperatura va ajunge la 900-1.000 de grade. Durata incinerării poate să fie de la caz de caz, după constituția fizică a fiecăruia și sistemul osos. Cantitatea de cenușă rezultată e în funcție de sistemul osos. Cu cât oasele sunt mai proeminente, cu atât cantitatea de cenușă e mai mare.

Reporter: Este posibil ca organismul uman să poată fi ars în alte condiții decât într un aparat specializat?

Emilian Niculescu: Eu știu că numai în condițiile astea poate fi incinerat.

Ionel Gheorghe, fost șef la Crematoriul Vitan Bârzești: În primele 15-20 de minute ale incinerării se emană un fum gros și un miros insuportabil. Dacă făcea așa ceva, tot Caracalul era plin de fum, deci spune el e o mare minciună. Cadavrul uman are un miros specific și primul sfert de ora scoate un fum negru. Era imposibil să nu fi fost identificat de cineva din Caracal. O incinerare nu se poate face în condițiile astea primare. Exclus!

