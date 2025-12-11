Live TV

Criza apei din Prahova și Dâmbovița: ce spune Diana Buzoianu despre analizele DSP privind calitatea apei

Data publicării:
diana buzoianu la o sedinta
Diana Buzoianu. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat joi că probabil că săptămâna aceasta, dacă toate analizele vor ieşi bine la DSP, toate localităţile care au fost afectate vor avea apă potabilă în zona afectată din cele două judeţe, Prahova şi Dâmboviţa.

Ministrul Mediului a anunţat la Europa FM că astăzi deja a fost dat drumul la apa potabilă în localitatea Moreni, fiind analizată de DSP, timp de 72 de ore şi toate analizele au ieşit în ordine, astfel nu ar fi putut să dea această concluzie.

„Sunt în aceeaşi situaţie încă câteva alte localităţi din Brahova şi, dacă nu mă înşel chiar mâine vor fi următoarele localităţi. Deci probabil că săptămâna aceasta, dacă toate analizele vor ieşi bine la DSP, toate localităţile care au fost afectate vor avea apă potabilă.

”Eu promit că acum suntem în analiza probelor şi că, aşa cum DSP a cerut, vor fi respectate toate etapele, în mod evident şi toate analizele care au fost făcute, din ce am fost informată, au ieşit bine, deci suntem pe un traseu de a fi aprobat”, a mai spus ea.

Diana Buzoianu a precizat că suntem în faţa unui incident care a apărut în zona lacului Paltinu, unde este nevoie de aceste lucrări.

”Lucrările acestea, vor mai fi necesare şase luni pentru a fi finalizate, estimativ”, a explicat ea, arătând că este vorba de mecanismul prin care se scurge apa din lac.

Potrivit ministrului, este esenţial să fie făcută această lucrare dar este important şi  cum este făcută. 

”Astăzi, am vorbit cu reprezentanţii din Dâmboviţa, care sunt deja în discuţii cu Apele Române, să găsească surse alternative de apă, ca să nu mai depindă doar de Paltinu. Vorbim de foraje care trebuie să fie făcute şi săptămâna viitoare deja reprezentanţii de la nivel local au zis că vor veni cu o propunere de investiţii care trebuie făcute pe termen scurt, ca să aibă şi ei acces la această sursă alternativă de apă”, a menţionat ministrul. 

Citește și:

DSP a ridicat restricţiile privind consumul apei în mai multe localităţi din Prahova, afectate de criza de la Paltinu

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
prezidiu curtea de apel bucuresi la conferinta de presa dupa ancheta recorder
1
Război total și acuzații reciproce la Curtea de Apel după ancheta Recorder. „Suntem...
ID216894_INQUAM_Photos_George_Calin
2
Cum explică Lia Savonea momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul...
8f90f2fd-bade-45b3-84d7-9981085affab
3
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel...
Judecătoarea Raluca Moroșanu.
4
Declarație manifest la Curtea de Apel București. O judecătoare spune că dezvăluirile...
avion mig 29 in zbor
5
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
O studentă de 19 ani a fost găsită moartă, a doua zi după ce a făcut "Trendul Diavolului" pe internet
Digi Sport
O studentă de 19 ani a fost găsită moartă, a doua zi după ce a făcut "Trendul Diavolului" pe internet
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
diana buzoianu sustine o conferinta de presa
Demisii în scandalul de la Paltinu. Diana Buzoianu anunță plecarea șefilor Apele Române și ABA Buzău. Ce a găsit Corpul de Control
ID319341_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
AUR a depus moțiune simplă împotriva Dianei Buzoianu: „Prahova sub asediu, peste 100.000 de români fără apă și căldură”
rares hopinca in studioul digi24
Rareș Hopincă, primarul PSD al Sectorului 2: Este cazul ca doamna ministru Buzoianu să plece. Trebuie să existe o răspundere politică
diana buzoianu face declaratii
Criza apei. Diana Buzoianu: „Mâine, în baza raportului Corpului de Control, sunt convinsă că vor fi luate deciziile evidente ”
grindeanu bolojan
Întâlnire Grindeanu-Bolojan. PSD i-a cerut demiterea Dianei Buzoianu și desființarea ESZ Prahova. Reacția ministrei Mediului
Recomandările redacţiei
nicusor dan sustine o conferinta de presa
Nicușor Dan, mesaj de ultimă oră în scandalul din Justiție...
Screenshot 2025-12-11 213522
„Justiție, nu corupție”. Proteste masive în București și Cluj...
BUCURESTI - MINISTRUL SANATATII - CONFERINTA DE PRESA - 2 OCT 20
Caz de lepră confirmat în România. Alexandru Rogobete: Alte trei...
pacient in patul de spital
Raport al Comisiei Europene: România are cea mai mică finanțare a...
Ultimele știri
Revista Time a desemnat „Personalitatea anului”: titlul a fost atribuit celor 8 figuri considerate arhitecții inteligenței artificiale
Ministrul de Externe: România dispune de avantaje intrinseci în ceea ce priveşte implicarea în reconstrucţia Ucrainei
Încep pregătirile pentru drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de Bulgaria. Ce variante sunt luate în calcul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Neptun a intrat pentru ultima dată în Pești. Patru zodii își schimbă viața definitiv și trec printr-o...
Cancan
ALERTĂ medicală în România! Numărul cazurilor s-a dublat într-o săptămână
Fanatik.ro
Câți bani aduc la buget băncile de stat. Ce se întâmplă în 2025 cu băncile acuzate că „fac profituri colosale”
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Fiul lui Ion Țiriac a găsit ”sensul vieții”. La ce concluzie a ajuns Ion Ion Țiriac la 49 de ani
Adevărul
Avertismentul dur al unui general polonez către Putin: „Dacă ne atacați, intrăm în Kaliningrad”
Playtech
Cine este Liana Nicoleta Arsenie, președinta Curții de Apel București, și ce avere dețin
Digi FM
Chris Pratt, despre împrejurarea inedită în care a cunoscut-o pe fiica lui Arnold Schwarzenegger, actuala lui...
Digi Sport
Absolut neverosimil! Au bătut cu 9-0, dar au fost eliminați tocmai la criteriul golurilor marcate
Pro FM
Momentul în care Shakira cântă alături de cei doi băieți ai săi. Imaginile sunt virale: „Doamne, sunt...
Film Now
Cum s-a schimbat viața Margot Robbie după ce a devenit mamă. Actrița, extrem de fermă: „Am stabilit noi...
Adevarul
Caz șocant în Capitală: un adolescent ar fi fost bătut cu „ciocanul de șnițele și făcălețul” de mama vitregă...
Newsweek
Ministrul Muncii, anunț despre creșterea pensiilor pe care pensionarii nu voiau să îl audă. „Am luat decizia”
Digi FM
Casa Albă, în haine de sărbătoare, în ciuda demolărilor ordonate de Trump. Cum a decorat Melania de Crăciun
Digi World
A fost descoperită cea mai veche dovadă a producerii focului. Momentul-cheie din evoluţia umanităţii s-a...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum au reacționat copiii lui Gwyneth Paltrow la scenele de sărut cu Timothée Chalamet: „Doamne, nu vreau să...
UTV
Elena Vîșcu iubește din nou. Fosta soție a lui CRBL are un nou iubit, la un an și jumătate după divorț