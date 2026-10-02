De o lună și jumătate, la robinetele din Slobozia curge apă murdară. Deși autoritățile spun că măsurătorile arată că apa poate fi încă folosită de locuitori, nimeni nu se încumetă să o bea. „Nu pot să îi condamn”, spune însuși prefectul județului Ialomița. Probleme sunt și cu canalizarea. Apa reziduală nu este tratată și se varsă așa în râul Ialomița. De vină ar fi avariile apărute la stația de epurare din oraș.

Apa nu curge mereu murdară la robinet, spun autoritățile, dar chiar și așa oamenii evită să o folosească. Se tem că se vor îmbolnăvi, așa că unii localnici preferă să cumpere apă de la magazin.

„Un pic mai închisă, mai spre ruginiu, așa. De băut, nu o folosesc”, mărturisește o localnică.

„Nu e potabilă, se vede și după culoare. Sunt probleme cu stația de epurare, toată vara miroase, mai ales aici în zonă. Să își facă autoritățile treaba!”, spune revoltat un domn.

„Apa, conform ultimelor date de la DSP, este încă potabilă. Problema este la locuitori, care încă nu o consumă și nu pot să îi condamn”, spune prefectul județului Ialomița, Mihai Andrei Tănăsescu.

„Noi, prin stația noastră de tratare, reușim să ținem în parametri această apă, dar chiar și acești parametri se află de limita maximă”, explică Marian Hoinaru, directorul general al companiei de apă din Slobozia.

Pentru ca apa să curgă în continuare în case, în școli și în spitalul județean Ialomița, autoritățile au prelungit starea de alertă încă 30 de zile. Spun că vor căuta finanțare ca să repare avariile de la stația de epurare, construită în anii 70.

„Investițiile au fost cifrate la aproximativ 800 de mii de euro pentru partea mecanică și, pentru treapta biologică, dacă nu mă înșel, investițiile se situează între 5,6 - 5,7 milioane de lei”, spune primarul orașului Slobozia, Dănuț Alexandru Potor.

Cel mai grav este că inspectorii de mediu au descoperit deversări de apă uzată în râul Ialomița. Din această cauză, regia de apă a rămas fără autorizație și s-a ales cu amendă de 200 de mii de lei.

reporter: Iulia Stanciu

operator: Cristian Dumitrașcu

Editor : Izabela Zaharia