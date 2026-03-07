Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe Andrei Țărnea a anunțat, sâmbătă, că o parte dintre cetățenii români blocați în Qatar vor fi repatriați, după ce autoritățile române au finalizat pregătirile pentru un zbor charter Riad – București. În total, zborul va avea o capacitate de 189 de locuri, iar prioritare vor fi cazurile speciale și cetățenii aflați în tranzit de mai multe zile.

„În Qatar, avem în continuare circa 800 de cetăţeni în atenţie pentru asistenţă consulară de diferite tipuri, deci nu doar pentru repatriere. Vestea bună este că suntem pe cale să finalizăm pregătirile pentru repatriere asistată, care implică transferul unei părţi din aceşti cetăţeni din Qatar, cei care au solicitat revenirea în ţară, către Arabia Saudită, pentru un zbor Riad – Bucureşti, pentru cetăţenii blocaţi până acum în Doha”, a explicat Andrei Țărnea, într-o conferinţă de presă susținută sâmbătă la sediul MAE.

El a adăugat că „aici e vorba şi de cetăţeni români care erau în Qatar şi de cetăţeni români care au venit din alte destinaţii ale globului, aveau escale în Qatar şi au fost prinşi în tranzit efectiv şi stau de şapte zile în tranzit în Qatar”.

„Deci reprezentau şi ei la rândul lor o prioritate. Ca urmare a contactării telefonice a cetăţenilor aflaţi în atenţia Ambasadei României la Doha, avem un număr semnificativ de solicitări, care depăşesc în acest moment capacitatea acestui zbor. În consecinţă, chiar dacă este un zbor charter, nu este un zbor de evacuare, încercăm să vedem dacă pot fi de asemenea privilegiate cazurile prioritare”, a mai spus purtătorul de cuvânt al ministerului.

Reprezentantul MAE a mai precizat că aeronava are o capacitate de 189 de locuri.

„O să vedem în momentul în care zborul efectiv pleacă de acolo şi aterizează în România, câţi cetăţeni români pot să fie îmbarcaţi. Transportul rutier între Qatar şi Arabia Saudită este asigurat de colegii din echipele consulare ale României şi o echipă mobilă consulară îi va însoţi din Qatar la aeroportul din Riad”, a conchis el.

Editor : Ana Petrescu