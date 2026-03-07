Live TV

Video Criză în Orientul Mijlociu: MAE pregătește un zbor charter Riad – București, cu 189 de locuri, pentru românii din Qatar

Data actualizării: Data publicării:
Ministerul Afacerilor Externe.
Ministerul Afacerilor Externe. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe Andrei Țărnea a anunțat, sâmbătă, că o parte dintre cetățenii români blocați în Qatar vor fi repatriați, după ce autoritățile române au finalizat pregătirile pentru un zbor charter Riad – București. În total, zborul va avea o capacitate de 189 de locuri, iar prioritare vor fi cazurile speciale și cetățenii aflați în tranzit de mai multe zile.

„În Qatar, avem în continuare circa 800 de cetăţeni în atenţie pentru asistenţă consulară de diferite tipuri, deci nu doar pentru repatriere. Vestea bună este că suntem pe cale să finalizăm pregătirile pentru repatriere asistată, care implică transferul unei părţi din aceşti cetăţeni din Qatar, cei care au solicitat revenirea în ţară, către Arabia Saudită, pentru un zbor Riad – Bucureşti, pentru cetăţenii blocaţi până acum în Doha”, a explicat Andrei Țărnea, într-o conferinţă de presă susținută sâmbătă  la sediul MAE.

El a adăugat că „aici e vorba şi de cetăţeni români care erau în Qatar şi de cetăţeni români care au venit din alte destinaţii ale globului, aveau escale în Qatar şi au fost prinşi în tranzit efectiv şi stau de şapte zile în tranzit în Qatar”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Deci reprezentau şi ei la rândul lor o prioritate. Ca urmare a contactării telefonice a cetăţenilor aflaţi în atenţia Ambasadei României la Doha, avem un număr semnificativ de solicitări, care depăşesc în acest moment capacitatea acestui zbor. În consecinţă, chiar dacă este un zbor charter, nu este un zbor de evacuare, încercăm să vedem dacă pot fi de asemenea privilegiate cazurile prioritare”, a mai spus purtătorul de cuvânt al ministerului.

Citește și: MAE anunță că circa 14.000 de români sunt prinși în zona de conflict din Orientul Mijlociu. Câți au fost repatriați până acum

Reprezentantul MAE a mai precizat că aeronava are o capacitate de 189 de locuri.

„O să vedem în momentul în care zborul efectiv pleacă de acolo şi aterizează în România, câţi cetăţeni români pot să fie îmbarcaţi. Transportul rutier între Qatar şi Arabia Saudită este asigurat de colegii din echipele consulare ale României şi o echipă mobilă consulară îi va însoţi din Qatar la aeroportul din Riad”, a conchis el.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Avioane suhoi Su-24
1
Două bombardiere Suhoi care zburau la rasul solului au fost la „două minute” de a lovi...
victor ponta oana toiu
2
Ponta acuză că fata sa a fost dată jos din avionul din Oman spre țară. Țoiu: Copilul nu e...
Vladimir Putin Visits Hungary
3
Vladimir Putin a trimis în Ungaria echipa care a sabotat alegerile din R. Moldova, pentru...
Donald Trump
4
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar...
Victor Ponta
5
Fiica fostului prim-ministru Victor Ponta s-a întors în țară cu un avion comercial
Verdict clar în privința lui Dan Petrescu, la 3 luni după ce a anunțat că antrenorul a slăbit 30 kg
Digi Sport
Verdict clar în privința lui Dan Petrescu, la 3 luni după ce a anunțat că antrenorul a slăbit 30 kg
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - MAE - CONFERINTA REPATRIERE
MAE anunță că circa 14.000 de români sunt prinși în zona de conflict din Orientul Mijlociu. Câți au fost repatriați până acum
rachete iran - israel - 5 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, ziua 8. Gărzile Revoluționare anunță un atac în EAU. SUA trimit încă un portavion spre Orientul Mijlociu
Close up to a two pawns chess pieces with the flags of united states and iran over a chess board and black background in geopolitical concept
Capitularea Iranului este „un vis pe care SUA îl vor duce cu ele în mormânt”, spune președintele Masoud Pezeshkian
profimedia-1080673889
Atac israelian cu peste 80 de avioane asupra Iranului. Ce ținte au fost vizate
razboi desert orientul mijlociu elicoptere
Cât de pregătiți sunt americanii și aliații lor pentru un conflict prelungit în Iran și de ce apare Ucraina în ecuație
Recomandările redacţiei
donald trump
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte...
președintele Iranului
Iranul își cere scuze de la vecini pentru că i-a bombardat și pune...
United Arab Emirates, Dubai, Aerial view of airport
Explozie deasupra Aeroportului din Dubai după interceptarea unei...
bogdan ivan
Ministrul Energiei: Este „extrem de important” ca prețul...
Ultimele știri
Ministrul Culturii: Obiectele din Muzeul „George Enescu” sunt în siguranță. Lucrările de restaurare vor continua în cel mai scurt timp
O ambulanță SMURD și un autoturism s-au ciocnit în Sibiu. Șapte persoane, inclusiv un copil, implicate în accident
MAI redimensionează personalul din prefecturi. Predoiu anunță creșterea bugetului și reduceri în județele mai mici
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai mare provocare în martie, în funcție de zodia ta
Cancan
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de...
Fanatik.ro
El este tenismenul român care a rămas blocat din cauza războiului. A fost nevoie de intervenția ATP, după ce...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Ce i-a spus Valentin Ceaușescu lui Miodrag Belodedici despre ”fuga” sa din țară de dinainte de Revoluție...
Adevărul
„Probabil că va fi numit Al Treilea Război Mondial peste 10 ani”. Ce spune Generalul Ben Hodges despre...
Playtech
Profeția făcută acum patru ani de „Noul Nostradamus” care ar fi devenit realitate. Ce a prezis în 2022 despre...
Digi FM
O reuniune care i-a încântat pe fanii Harry Potter. Tom Felton a mers să-l vadă la teatru pe Daniel...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de milioane! Ce se întâmplă cu apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai
Pro FM
Alexandra Stan, însărcinată pentru prima dată la 36 de ani. Primele imagini cu burtica de gravidă
Film Now
Gillian Anderson critică diferențele salariale de la Hollywood. A primit „jumătate” din salariul colegului ei...
Adevarul
Mecanic român păgubit de 6.000 de euro de un conațional în Spania: „Mi-a spus că trimite doi albanezi să-mi...
Newsweek
Peste 30 de ani de muncă și o pensie care abia îi ajunge pentru facturi. Poate pensionarul cumpăra vechime?
Digi FM
Kira Hagi, despre iubire, bunici și teatru: "Mă simt binecuvântată că port acest nume"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Daniel, fiul lui Liam Neeson, după ce a fost supus unei intervenții pe cord: Am tras lozul scurt, nu trăiți...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii