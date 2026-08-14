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Cseke Attila anunță că numărul creșelor construite prin Programul „Sfânta Ana” va crește la 130-140 până la finalul anului

Data publicării:
BUCURESTI - GUVERN - SEDINTA DE PRESA - 18 IUL 2025
Cseke Attila. Inquam Photos / Pană Tudor
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Ministrul interimar al Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat vineri, la Blaj, unde a participat la inaugurarea creşei cu numărul 103 realizată prin Programul „Sfânta Ana”, că până la sfârşitul anului o să se ajungă la 130-140 de creşe construite prin acest program guvernamentale la nivelul tuturor judeţelor ţării.

„În 2021, Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării, a decis să înceapă procedurile pentru a implementa un program guvernamental de construire creşe, l-am denumit după Sfânta Ana şi în 2022 au început primele construcţii. După trei ani şi jumătate de la prima construcţie finalizată, care a fost în municipiul Fălticeni, judeţul Suceava, suntem astăzi la creşa cu numărul 103 din acest program", a spus Cseke Attila, potrivit Agerpres.

Ministrul interimar al Dezvoltării a precizat că este un program care iniţial a fost finanţat din bugetul de stat, apoi a pornit şi finanţarea europeană, prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

„Această finanţare europeană luna aceasta se va închide şi vom închide cu cele 110 creşe pe care ni le-am dorit din finanţare europeană. Dar programul guvernamental de construire creşă „Sfânta Ana” merge mai departe pe buget de stat. Chiar luna aceasta o să mai inaugurăm încă două, deci probabil la sfârşitul lunii august o să avem numărul 112 şi până la finalul acestui an, pentru că foarte multe alte zeci de construcţii sunt în execuţie, până la sfârşitul anului o să ajungem undeva la 130-140 de creşe construite în acest program guvernamental în toate judeţele ţării” a spus ministrul interimar.

În ceea ce priveşte creşa din Blaj, aceasta este cea de-a şasea construită în Alba prin PNRR, după cele inaugurate la Zlatna, Abrud, Aiud, Sebeş şi Alba Iulia.

„Mai avem o creşă în curs de execuţie la Ighiu, din buget de stat", a adăugat ministrul.

Cseke Attila a precizat că în acest program este cuprinsă şi alocarea posturilor necesare pentru funcţionarea creşelor.

„Aceste creşe sunt finanţate ca funcţionare prin bugetul Ministerul Educaţiei", a mai spus ministrul interimar al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.

Editor : M.B.

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