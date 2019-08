Cu cât cresc pensiile de la 1 septembrie? Ministrul muncii: De luni, începem plata

Plata noilor cuantumuri de pensii majorate va începe efectiv de luni, 2 septembrie, a declarat, sâmbătă, la Mamaia, ministrul Muncii, Marius Budăi. El a dat asigurări că toate pensiile au fost recalculate.

„Suntem cu toate pensiile recalculate. Taloanele sunt tipărite, sunt făcute primele plăţi către Poşta Română. De luni, începem efectiv plata noilor cuantumuri de pensii. După cum ştiţi, prin Ordonanţa 114, am prevăzut această majorare de punct de pensie, astfel încât la construcţia bugetului pe anul 2019 am avut bază legală şi am majorat”, a declarat Marius Budăi, citat de Agerpres.

Ministrul Muncii declara, vineri, pentru MEDIAFAX, că de la 1 septembrie vor fi majorate cinci milioane de pensii. El a dat asigurări că există bani la buget pentru acerastă creștere.

Cât e punctul de pensie de la 1 septembrie

Valoarea punctului de pensie creşte cu 15% de la 1 septembrie, respectiv de la 1.100 de lei la 1.265 de lei, odată cu intrarea în vigoare a Legii pensiilor.

Impactul bugetar pentru această majorare a pensiilor a fost calculat la circa 8,4 miliarde de lei.

De asemenea, tot de la 1 septembrie, pensia minimă garantată sau indemnizaţia socială pentru pensionari se majorează cu 64 de lei, de la 640 de lei la 704 lei, iar indemnizaţia pentru însoţitor în cazul pensionărilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate se majorează de la 880 lei la 1.012 lei.

Câți pensionari are România

Potrivit datelor Ministerului Muncii, numărul total al pensionarilor din România este de 4.964.018, dintre aceştia, 4.668.104 beneficiază de pensii de stat şi 295.900 sunt pensionari agricultori.

Pensia medie în România era, la sfârșitul lunii iulie, de 1.189 de lei, din care pensia pentru limită de vârstă era 1.348 de lei, iar pensia medie pentru agricultori era 489 de lei.

În data de 14 iulie, ministrul Muncii, Marius Budăi, a făcut la Antena 3 o simulare pe o pensie de 803 lei, care odată cu majorarea cu 15% a punctului de pensie de la 1 septembrie, va ajunge 924 de lei.

Când vor crește iar pensiile

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a precizat pentru Mediafax și care va fi următoare majorare a pensiilor, conform legii: „Următoare majoare va fi anul viitor, pentru creșterea punctului de pensie de la valoarea de 1.265 la 1.775 de lei, de la 1 septembrie 2020”, a spus Marius Budăi.

