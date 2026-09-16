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Cu cât poți ieși mai devreme la pensie dacă ai crescut doi sau mai mulți copii. Condițiile prevăzute pentru mame

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Vârsta de pensionare femei cu copii. Foto Getty Images
Vârsta de pensionare femei cu copii. Foto Getty Images
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Cu cât se reduce vârsta de pensionare pentru o femeie care are doi copii Care sunt condițiile obligatorii Reducerea se acordă și pentru copiii adoptați Poate fi cumulată reducerea acordată pentru copii cu alte reduceri?

Femeile care au născut și au crescut doi copii pot solicita pensia pentru limită de vârstă cu un an înaintea pragului stabilit în cazul lor. Facilitatea nu se acordă însă automat: solicitanta trebuie să fi realizat stagiul complet de cotizare contributiv și să dovedească îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea nr. 360/2023. Momentul exact al pensionării diferă în funcție de data nașterii și de calendarul prevăzut de lege, iar stabilirea dreptului presupune verificarea perioadelor contributive și a documentelor depuse la casa teritorială de pensii.

Cu cât se reduce vârsta de pensionare pentru o femeie care are doi copii

Articolul 51 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii stabilește o reducere a vârstei standard de pensionare pentru femeile care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și care au născut și crescut copii până la vârsta de 16 ani, de șase luni pentru fiecare copil, în limita unui beneficiu total de trei ani și șase luni.

În cazul unei femei care a născut și a crescut doi copii, vârsta standard scade cu un an. Concret, din limita aplicabilă solicitantei, stabilită în funcție de luna și anul nașterii prin anexa nr. 5 la lege, se scad 12 luni.

Pentru un copil, avantajul este de șase luni. Trei copii permit ieșirea la pensie cu un an și șase luni mai devreme, patru copii - cu doi ani, iar cinci copii - cu doi ani și jumătate. În situația a șase copii, scăderea ajunge la trei ani, iar pentru șapte sau mai mulți, la plafonul de trei ani și șase luni. (Aceste intervale sunt prevăzute expres în tabelul de la articolul 51 din Legea nr. 360/2023.)

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Care sunt condițiile obligatorii

Simplul fapt că o persoană are doi copii nu este suficient pentru acordarea dreptului. Textul legal se referă exclusiv la femeile care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și care și-au crescut copiii până la vârsta de 16 ani. Cele două cerințe trebuie îndeplinite împreună. Dacă solicitanta nu a acumulat perioada completă prevăzută pentru generația sa, existența copiilor nu îi permite să beneficieze de reducerea reglementată prin lege.

Stagiul complet este cel înscris în anexa nr. 5 și diferă, în perioada de eșalonare, în funcție de data nașterii. Acesta va ajunge treptat la 35 de ani pentru femei. Stabilirea exactă se face de casa teritorială de pensii pe baza perioadelor pentru care au fost datorate contribuții și a intervalelor pe care legea permite să le includă în acest stagiu.

  • Perioada concediului pentru creșterea copilului, începând cu 1 ianuarie 2006, este luată în calcul la stagiul minim și la cel complet de cotizare contributiv, potrivit actului normativ.

Reducerea se acordă și pentru copiii adoptați

Beneficiul nu este limitat la copiii biologici. Reducerea vârstei de pensionare se aplică și în cazul în care numărul de copii cuprinde și copii adoptați și crescuți pe o perioadă de cel puțin 13 ani.

Într-o asemenea situație, dovada se face prin certificatul de naștere, hotărârea judecătorească definitivă prin care a fost încuviințată adopția și declarația pe propria răspundere privind perioada în care copilul a fost crescut.

Facilitatea este acordată numai femeilor

Articolul 51 din lege se referă în mod expres la femeile care au născut și au crescut copii, precum și la cele care i-au adoptat și îngrijit în intervalul cerut. Un tată cu doi copii nu poate solicita, în baza acestei prevederi, scăderea vârstei standard.

Poate fi cumulată reducerea acordată pentru copii cu alte reduceri?

Reducerea de care beneficiază femeile care au născut și crescut copii poate fi adăugată, în anumite condiții, celei acordate pentru activitatea desfășurată în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite sau speciale. În această categorie pot intra, în funcție de durata lucrată și de încadrarea recunoscută legal, perioadele realizate în fosta grupă I ori a II-a de muncă, precum și cele desfășurate ulterior în condiții deosebite sau speciale.

Cumularea este posibilă și cu unele reduceri prevăzute prin legi speciale. Scăderea totală nu poate depăși însă 11 ani, iar vârsta rezultată nu poate fi mai mică de 52 de ani în cazul femeilor.

Există și excepții: Pentru anumite activități desfășurate în condiții speciale, precum munca în unități miniere, în domeniul nuclear sau în alte sectoare expres indicate de lege, se aplică reduceri distincte, care nu pot fi asociate cu avantajul acordat pentru creșterea copiilor. Încadrarea depinde de locul de muncă, perioada realizată și documentele care atestă condițiile în care s-a desfășurat activitatea.

Un regim separat se aplică persoanelor care au depășit stagiul complet de cotizare contributiv cu cel puțin cinci ani. Acestea pot solicita pensie pentru limită de vârstă cu cel mult cinci ani înaintea pragului standard, dar nu pot adăuga la această facilitate reducerea corespunzătoare copiilor. Prin urmare, cele două variante nu se însumează, iar solicitanta trebuie să îndeplinească cerințele uneia dintre ele.

Editor : C.S.

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