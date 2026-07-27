Cu cât se reduce vârsta de pensionare a femeilor care au crescut copii. Cine beneficiază de acest drept prevăzut de lege

Femeile care au crescut unul sau mai mulți copii pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. Facilitatea este acordată în funcție de numărul celor crescuți până la vârsta de 16 ani și poate fi obținută doar de persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv. Prevederea este inclusă în Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii și se aplică, în anumite condiții, inclusiv în cazul adopției.

Îndeplinirea stagiului complet de cotizare contributiv rămâne o condiție obligatorie pentru acordarea acestui drept.

Cine poate beneficia de reducerea vârstei de pensionare

Potrivit art. 51 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, femeile au dreptul la reducerea vârstei standard de pensionare dacă îndeplinesc cumulativ două condiții. Prima condiție este realizarea stagiului complet de cotizare contributiv prevăzut de lege. A doua presupune să fi născut și crescut unul sau mai mulți copii până la împlinirea vârstei de 16 ani. De aceeași facilitate beneficiază și femeile care au adoptat copii, cu condiția să îi fi crescut cel puțin 13 ani.

Legea stabilește că reducerea se acordă în funcție de numărul copiilor și reprezintă un drept distinct față de alte situații în care vârsta de pensionare poate fi diminuată.

Cu cât se reduce vârsta standard de pensionare

Reducerea vârstei standard de pensionare este stabilită în funcție de numărul copiilor crescuți. Pentru un copil, reducerea este de șase luni. În cazul a doi copii, femeia poate ieși la pensie cu un an mai devreme. Pentru trei copii, reducerea ajunge la un an și șase luni, iar pentru patru copii este de doi ani.

Mamele care au crescut cinci copii beneficiază de o reducere de doi ani și șase luni, în timp ce pentru șase copii reducerea este de trei ani. Dacă au fost crescuți șapte sau mai mulți copii, vârsta standard de pensionare se diminuează cu trei ani și șase luni.

Aceleași prevederi se aplică și în cazul copiilor adoptați, dacă perioada de creștere a acestora a fost de cel puțin 13 ani.

Ce documente trebuie depuse

Pentru acordarea reducerii, solicitanta trebuie să dovedească îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege. În cazul copiilor biologici, sunt necesare certificatele de naștere ale acestora și o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că au fost crescuți până la vârsta de 16 ani.

În cazul adopției, dosarul trebuie să cuprindă hotărârea judecătorească definitivă prin care a fost încuviințată adopția, certificatul de naștere al copilului și o declarație pe propria răspundere care atestă că acesta a fost crescut timp de cel puțin 13 ani.

Reducerea poate fi cumulată cu alte facilități prevăzute de lege

Legea permite cumularea acestei reduceri cu alte diminuări ale vârstei standard de pensionare prevăzute de legislația în vigoare. Astfel, facilitatea poate fi cumulată cu reducerile acordate pentru activitatea desfășurată în condiții speciale sau deosebite de muncă, prevăzute la art. 48 din Legea pensiilor, precum și cu alte reduceri stabilite prin acte normative speciale.

Totuși, legea stabilește o limită clară: reducerea totală a vârstei standard de pensionare nu poate depăși 11 ani.

Care este vârsta standard de pensionare în România

Potrivit Legii nr. 360/2023, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani atât pentru femei, cât și pentru bărbați. În cazul femeilor, atingerea acestei vârste se realizează etapizat, conform calendarului de majorare prevăzut în Anexa nr. 5 a legii.

Stagiul minim de cotizare necesar pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă este de 15 ani, iar stagiul complet de cotizare este de 35 de ani pentru ambele categorii. Și în acest caz, pentru femei, atingerea stagiului complet se face gradual, potrivit eșalonării stabilite de actul normativ.

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Editor : C.S.