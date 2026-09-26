Cui aparține grădina sau spațiul verde din fața blocului și în ce situații pot face locatarii modificări. Explicațiile specialiștilor

Spațiul verde din fața blocului se află, de regulă, în administrarea primăriei, astfel că locatarii nu îl pot amenaja după bunul plac. Plantarea copacilor și alte intervenții pot necesita aprobări, în timp ce unele lucrări sunt permise. Avocatul Bogdan Pițigoi a explicat, într-un interviu pentru Digi24.ro, ce reguli trebuie respectate și cui îi revine responsabilitatea pentru întreținerea și curățenia zonei.

Amenajarea spațiului verde din fața blocului depinde de regimul juridic al terenului și de regulile stabilite la nivel local. Înainte de a face lucrări, locatarii trebuie să verifice ce intervenții sunt permise și pentru care dintre acestea este necesară aprobarea autorităților.

Cui aparține grădina din fața blocului

„Conform dispozițiilor legale aplicabile, terenul aferent spațiului verde din fața blocului aparține, de regulă, primăriei. În situații mai rare, acesta poate constitui proprietate comună a locatarilor din imobil. În cazul în care terenul este intabulat ca parte integrantă a condominiului, administrarea acestuia revine asociației de proprietari.”, a explicat avocatul Bogdan Pițigoi

Ce intervenții sunt permise sau interzise pe spațiul verde al blocului

„Locatarii nu pot transforma spațiul verde comun într-o grădină privată și nici nu îl pot amenaja după bunul plac. Astfel, nu pot construi garduri improvizate, alei betonate, bănci sau alte amenajări fără aprobările necesare. De asemenea, zona nu poate fi îngrădită sau închisă cu lacăt pentru a fi folosită în mod exclusiv de un locatar.

Nu este permisă nici cultivarea legumelor, plantarea pomilor fructiferi, a viței-de-vie sau a altor plante. În cazul plantării unui copac, este necesar un aviz legal. Locatarul trebuie să înainteze o solicitare către asociația de proprietari, care va solicita, la rândul său, aprobarea Administrației Domeniului Public (ADP) sau a primăriei.

În schimb, la nivelul asociației de proprietari pot fi realizate anumite amenajări de mici dimensiuni, precum plantarea unor flori. Intervențiile realizate fără acordul necesar pot constitui contravenții și pot fi sancționate cu amendă. Totodată, persoana care modifică terenul fără aprobare poate fi obligată să îl readucă la starea inițială.”, a adăugat specialistul

De ce sunt interzise anumite amenajări pe spațiul verde al blocului

„Restricțiile au legătură, în principal, cu riscurile pe care le pot genera anumite intervenții. Copacii, de exemplu, își pot extinde rădăcinile pe o suprafață considerabilă, ceea ce poate afecta structura blocului sau construcțiile și rețelele subterane de apă, gaze ori cabluri. Astfel de intervenții pot genera, în anumite situații, un pericol pentru locatari.”, a mai precizat sursa Digi24.ro

Cine se ocupă de întreținerea spațiului verde al blocului

„De regulă, întreținerea spațiilor verzi din jurul blocurilor revine primăriei, prin Administrația Domeniului Public (ADP). Instituția se ocupă de lucrări precum toaletarea arborilor de mari dimensiuni, îndepărtarea copacilor uscați sau care prezintă un pericol, tunderea ierbii și lucrările de amenajare peisagistică de amploare.

Asociația de proprietari are, la rândul său, responsabilitatea de a menține curățenia în spațiile verzi din jurul imobilului, de a preveni depozitarea deșeurilor și de a păstra un aspect îngrijit al zonei. În plus, primăriile organizează, de regulă, campanii de ecologizare și plantare în anumite perioade ale anului, cel mai frecvent primăvara.”, a conchis avocatul Bogdan Pițigoi