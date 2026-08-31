Cui aparține spațiul din fața casei sau a blocului. Cine îl poate folosi și ce amenzi riscă cei care încalcă regulile

Trotuarul sau locul de parcare din fața unei case ori a unui bloc nu îi aparține automat celui care locuiește în imobil, chiar dacă acestuia îi revin anumite obligații de întreținere și curățenie. Regimul juridic al domeniului public, precum și responsabilitățile cetățenilor și ale asociațiilor sunt stabilite prin lege și prin regulamentele fiecărei localități. Avocatul Bogdan Pițigoi a explicat, într-un interviu acordat Digi24.ro, cine poate folosi aceste zone, ce îndatoriri au riveranii și în ce situații pot interveni autoritățile.

În cazul unor nereguli, este recomandat ca situația să fie sesizată autorităților competente, fără ca persoanele afectate să încerce să mute, să blocheze sau să deterioreze singure autoturismul care împiedică accesul.

Cui îi aparține trotuarul și locul de parcare din fața casei sau a blocului

„Trotuarul și suprafețele aflate dincolo de limita unei proprietăți private fac parte, în principiu, din domeniul public. Prin urmare, simplul fapt că o astfel de zonă se află în fața unei case sau a unui bloc nu îi conferă un drept exclusiv celui care locuiește acolo.

Chiar dacă proprietarul unei case poate avea, potrivit regulilor aplicabile la nivel local, anumite obligații privind curățarea și întreținerea trotuarului din dreptul imobilului, această responsabilitate nu schimbă regimul juridic al terenului. Întreținerea zonei nu înseamnă, așadar, că aceasta îi aparține.

Același principiu este valabil și pentru spațiile publice din jurul blocurilor. Un loc de parcare amenajat pe domeniul public nu devine automat al celui care locuiește în apropiere. Dacă acesta este atribuit de autoritatea locală, beneficiarul dobândește un drept de folosință, în condițiile prevăzute de regulamentul local.

În consecință, pentru a stabili cine poate folosi un anumit spațiu și în ce condiții, trebuie avute în vedere regimul juridic al terenului, limita cadastrală și regulile stabilite de autoritatea locală.”, a explicat avocatul Bogdan Pițigoi

Cum sunt rezervate locurile de parcare și când poate fi montat un blocator

„În zona blocurilor, parcările amenajate pe domeniul public pot fi atribuite de primărie persoanelor care locuiesc în apropiere, în condițiile prevăzute de regulamentul local și, de regulă, contra unei taxe. Atribuirea nu înseamnă dobândirea terenului, ci acordarea unui drept de folosință, în limitele și pentru perioada stabilite de administrația locală.

Un loc atribuit și semnalizat corespunzător este rezervat titularului în intervalul prevăzut de regulament. În localitățile în care există un program de utilizare, acesta poate fi folosit de ceilalți șoferi în afara perioadei respective.

Modul în care este semnalizat un asemenea loc este stabilit tot prin regulile locale. Acesta poate fi marcat prin indicatoare, marcaje sau alte dispozitive aprobate de autoritatea competentă. Titularul nu poate, în mod arbitrar, să monteze un blocator ori să amplaseze alte obiecte pentru a împiedica accesul altor autoturisme.

Dacă regulamentul local permite utilizarea unui blocator, acesta poate fi amplasat numai cu respectarea procedurii prevăzute de administrația locală și, după caz, cu aprobarea autorității competente. Un dispozitiv montat fără drept pe domeniul public poate fi îndepărtat, iar cel care l-a amplasat poate fi sancționat, în condițiile legii și ale regulamentului local.”, a adăugat sursa Digi24.ro

Ce poți face dacă o mașină parcată îți blochează accesul

„Faptul că un autoturism este parcat în fața unei case sau a unui bloc nu înseamnă, prin el însuși, că staționarea este ilegală. Situația se schimbă atunci când vehiculul blochează o cale de acces și împiedică intrarea sau ieșirea din imobil.

În cazul unei case, proprietarul poate încerca mai întâi soluționarea pe cale amiabilă, contactând șoferul și solicitându-i eliberarea accesului. Dacă acesta nu poate fi identificat, nu răspunde sau refuză să mute mașina, situația poate fi sesizată Poliției Locale.În urma verificărilor, dacă se constată o staționare neregulamentară, vehiculul poate fi ridicat, în condițiile prevăzute de lege, și transportat într-un spațiu special amenajat pentru depozitarea mașinilor ridicate. Costurile aferente ridicării, transportului și depozitării trebuie achitate pentru recuperarea autoturismului, potrivit procedurii și tarifelor stabilite de autoritatea competentă.

În ceea ce privește sancțiunea, polițiștii pot lăsa pe autoturism o fișă informativă prin care proprietarul este înștiințat cu privire la abatere și i se solicită să comunice datele persoanei care se afla la volan.

Comunicarea acestor date se realizează în perioada indicată de autorități direct în cuprinsul solicitării transmise. În practică, polițiștii locali acordă, de regulă, cinci zile pentru transmiterea informațiilor.

Dacă proprietarul comunică datele conducătorului auto, sancțiunea poate fi aplicată persoanei responsabile pentru faptă. În cazul în care informațiile nu sunt transmise, autoritățile pot continua verificările pe baza datelor disponibile privind autoturismul și persoana pe numele căreia acesta este înmatriculat.

Aceeași procedură poate fi urmată și în cazul blocurilor, atunci când este blocată intrarea în imobil sau o cale de acces comună.

Într-o astfel de situație, oricare dintre locatari poate solicita intervenția autoritățior competente, chiar dacă accesul blocat este unul comun și nu aparține exclusiv unui singur proprietar. Situația nu trebuie gestionată pe cont propriu, deoarece autoturismul nu poate fi mutat, blocat sau deteriorat de către cei care au fost afectați. Intervenția și măsurile necesare revin autorităților abilitate, în condițiile legii.”, a mai adăugat specialistul

Ce amenzi se dau pentru lipsa curățeniei în fața casei sau a blocului

„Nerespectarea obligațiilor privind curățenia și întreținerea trotuarului aferent unei proprietăți poate atrage sancțiuni din partea autorităților locale. Cuantumul amenzilor diferă în funcție de localitate și de abaterea constatată, putând fi cuprins, în situațiile menționate, între 200 și 1.000 de lei.

În cazul unei case, obligația de întreținere revine proprietarului, care răspunde pentru eventualele sancțiuni aplicate ca urmare a nerespectării acesteia. La bloc, atunci când întreținerea spațiului intră în sarcina asociației de proprietari, aceasta este cea care poate fi sancționată, iar cheltuiala poate fi repartizată ulterior între proprietari, potrivit regulilor aplicabile.

Obligațiile proprietarilor în sezonul rece

În timpul iernii, întreținerea trotuarului presupune și îndepărtarea zăpezii și a gheții, astfel încât pietonii să poată circula în siguranță. Zăpada nu trebuie aruncată pe carosabil și nici depozitată într-un mod care să împiedice trecerea pietonilor sau să afecteze circulația.

Respectarea acestor obligații poate fi verificată de Poliția Locală, inclusiv în urma unor sesizări. Atunci când sunt constatate nereguli, autoritatea competentă poate aplica sancțiunile prevăzute de legislația și regulamentele locale.”, a precizat sursa Digi24.ro

Cine are obligația să curețe șanțul din fața casei

„În cazul caselor care au un șanț în fața proprietății, întreținerea și curățarea acestuia intră, potrivit regulilor aplicabile, în responsabilitatea proprietarului pentru zona aferentă imobilului. Faptul că șanțul se află în afara curții nu înlătură această obligație, proprietarul trebuind să se asigure că acesta este menținut într-o stare corespunzătoare și că nu este împiedicată scurgerea apei.

Astfel de situații sunt întâlnite mai ales în localitățile rurale, unde șanțurile de la marginea drumurilor sunt mai frecvente. Nerespectarea obligațiilor de întreținere poate atrage sancțiuni, în condițiile stabilite de legislația și regulamentele locale.

În cazul blocurilor, dacă în zona imobilului există șanțuri sau rigole pentru evacuarea apei, întreținerea acestora nu revine automat fiecărui locatar. Responsabilitatea depinde de regimul terenului, de infrastructura căreia îi aparțin și de modul în care aceasta este administrată, potrivit regulilor stabilite la nivel local.”, a conchis avocatul Bogdan Pițigoi