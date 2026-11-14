Cum afli câți ani de cotizare ai. Documentul pe care îl poți cere înainte de pensionare

Persoanele asigurate în sistemul public de pensii pot solicita o adeverință privind stagiul de cotizare înainte de depunerea dosarului de pensionare. Eliberat de casa teritorială, documentul permite verificarea perioadelor înregistrate începând cu 1 aprilie 2001 și identificarea eventualelor omisiuni. Pentru activitatea anterioară acestei date, dovada vechimii se face, de regulă, cu carnetul de muncă.

Stagiul de cotizare cuprinde perioadele contributive, precum și pe cele asimilate și necontributive recunoscute de lege. Componenta contributivă include intervalele pentru care s-au datorat contribuții de asigurări sociale, iar în cazul asigurării prin contract, pe cele pentru care acestea au fost datorate și plătite. Distincția contează deoarece condițiile de pensionare se raportează, după caz, la categorii diferite de stagiu.

Unde depui cererea și ce acte sunt necesare

Pentru obținerea adeverinței, solicitantul se adresează casei teritoriale de pensii de care aparține în funcție de domiciliu. Cererea poate fi transmisă la adresa oficială de e-mail a instituției, împreună cu o copie scanată sau o fotografie a cărții de identitate. Datele de contact sunt disponibile pe site-ul acesteia.

Un model de cerere poate fi consultat aici.

Documentele pot fi expediate și prin poștă ori depuse personal la sediu. Solicitarea nu presupune deschiderea unui cont pe portalul Casei Naționale de Pensii Publice, acesta reprezentând o modalitate separată de consultare online a informațiilor personale.

Confirmarea stagiului la cererea asiguratului este prevăzută la art. 43 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii. Potrivit acestuia, adeverința este emisă de CNPP, prin casele teritoriale, sau în format electronic.

Ce informații poți verifica în contul CNPP

Persoanele care au cont pe portalul CNPP pot consulta gratuit stagiile lunare și anuale înregistrate începând cu aprilie 2001, precum și informații din declarațiile nominale depuse de angajatori. Sunt disponibile și date din carnetele de muncă prelucrate în sistemul informatic.

Verificarea presupune compararea intervalelor lucrate cu cele înscrise în evidență. Dacă lipsesc anumite luni sau apar informații neconforme cu documentele deținute, situația trebuie clarificată cu angajatorul și casa teritorială. Absența unei înregistrări nu indică, prin ea însăși, cauza problemei.

Ce faci dacă lipsesc luni sau apar date greșite

Dacă erorile privesc informațiile declarate pentru un salariat, angajatorul are obligația să întocmească și să depună o declarație rectificativă. Prin aceasta sunt corectate datele folosite la stabilirea stagiului și a punctajelor pentru pensie.

Instituția la care se transmite documentul depinde de perioada vizată. Pentru intervalele anterioare datei de 1 ianuarie 2011, CNPP indică depunerea rectificărilor la casa teritorială de care aparține angajatorul. Pentru cele începând cu această dată, declarațiile se transmit la ANAF.

Există o procedură distinctă pentru greșelile privind numele, prenumele sau CNP-ul. Persoana în cauză ori reprezentantul său legal poate prezenta casei teritoriale competente documente justificative întocmite, în condițiile legii, de instituțiile abilitate. Demersul poate fi făcut după constatarea erorii, fără a aștepta depunerea cererii de pensionare.

Cum sunt evidențiate perioadele începând cu 1 aprilie 2001

„Începând cu luna aprilie 2001, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (actualizată până la data de 1 aprilie 2010), toate stagiile de cotizare ale asiguraților sunt gestionate și centralizate într-un sistem informatic administrat de Casa Națională de Pensii.

Astfel, datele necesare pentru stabilirea drepturilor de pensie sunt preluate automat din bazele de date instituționale, iar persoanele care depun dosarul de pensionare nu mai trebuie să caute/să obțină și să depună adeverințe de la foștii angajatori.” a declarat pentru Digi24.ro Cristiana Dumitrescu, director executiv al Casei de Pensii a Municipiului București

(Până la 1 aprilie 2001 vechimea și veniturile erau evidențiate în carnetul de muncă. După 1 aprilie 2001 - Datele despre contribuții și veniturile salariale sunt înregistrate în sistemele electronice ale statului)

În ce condiții mai sunt necesare adeverințele din partea angajatorilor

„Adeverințele eliberate de angajatori sunt solicitate la Casa de Pensii doar pentru perioadele de muncă anterioare anului 2001, în situațiile în care veniturile realizate nu sunt menționate în carnetul de muncă. Până la acel moment, toate veniturile ar fi trebuit consemnate în acest document.

De asemenea, adeverințele sunt necesare dacă, până în luna aprilie 2001, au fost acordate venituri suplimentare - cum ar fi prime, bonusuri sau alte tipuri de recompense - care nu se regăsesc în carnetul de muncă. În aceste cazuri, documentele justificative trebuie depuse la dosarul de pensionare.

După anul 2001, însă, situația s-a schimbat: toate datele privind veniturile și contribuțiile sunt transmise electronic de către angajatori și sunt disponibile în sistemul informatic al Casei de Pensii. Astfel, informațiile se importă automat, fără ca persoanele asigurate să mai fie nevoite să depună adeverințe suplimentare.” a mai adăugat directorul Casei de Pensii din București

Aceste explicații descriu situația obișnuită, în care evidențele sunt complete și corecte. Dacă declarațiile lipsesc sau conțin erori, iar angajatorul a fost radiat și nu le mai poate depune ori rectifica, normele permit folosirea altor dovezi la pensionare. Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, venitul total lunar asupra căruia s-a datorat contribuția se dovedește prin adeverință întocmită pe baza statelor de plată, carnetul necuprinzând neapărat toate câștigurile.

Cum dovedești anii lucrați înainte de aprilie 2001

Pentru activitatea anterioară datei de 1 aprilie 2001, dovada vechimii pornește de la carnetul de muncă. Originalul trebuie păstrat chiar dacă informațiile au fost scanate. CNPP precizează că lipsa prelucrării electronice nu împiedică stabilirea drepturilor pe baza documentelor originale prezentate de solicitant.

Dacă acesta a fost pierdut, perioadele lucrate pot fi dovedite prin adeverințe originale eliberate de foștii angajatori, deținătorii legali ai arhivelor sau operatorii economici autorizați de Arhivele Naționale. Potrivit precizărilor CNPP, este necesară și publicarea pierderii carnetului în Monitorul Oficial.

Dacă documentul există, dar anumite intervale au fost omise, acestea pot fi dovedite prin adeverințe originale de la aceleași categorii de emitenți, cu menționarea motivului omisiunii.

Ce sunt firmele de arhivare

Firmele de arhivare sunt operatori economici autorizați de Arhivele Naționale să presteze servicii arhivistice. În limitele autorizațiilor deținute, acestea pot prelua, păstra, organiza și conserva documentele unor instituții sau societăți comerciale, inclusiv ale companiilor desființate.

Statele de plată, dosarele angajaților și registrele de evidență pot fi preluate de un operator autorizat, de succesorul legal al societății sau, în situațiile prevăzute de lege, de alte instituții. Încetarea activității unei firme nu înlătură obligațiile legale privind păstrarea și preluarea arhivei.

Operatorii care dețin documentele fostului angajator și au dreptul legal de a certifica informațiile pot elibera, contra cost, adeverințe privind vechimea, veniturile sau sporurile acordate. Limitele maxime ale tarifelor sunt stabilite anual de Arhivele Naționale.

Editor : C.S.