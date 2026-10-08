Live TV

Video Cum am supraviețui fără curent zile întregi? Un student din Oradea a făcut un scurtmetraj premiat de NATO

Data publicării:
Burning candle near a switched off light bulb in complete darkness.
Foto: Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Cum ne-am descurca dacă am rămâne zile întregi fără electricitate? Un student din Oradea a transformat acest scenariu într-un scurtmetraj despre supraviețuirea în timpul unui blackout prelungit. Producția sa a fost înscrisă într-o competiție NATO, unde a obținut locul al treilea și premiul de popularitate.

Fără curent, fără frigider și cu mâncarea raționalizată. Așa ar putea arăta câteva zile în cazul unei pend curent prelungite. Aris este student în anul al treilea la Facultatea de Jurnalism din Oradea și a făcut un scurt metraj despre cum să ne descurcăm într-o astfel de situație.

„Nu m-am gândit niciodată la chestia la tema asta, nu știam cum să o abordez, așa că am căutat pe internet și a început să-mi fie frică de în caz că o să se întâmple vreodată o pană de curent. Și am acuma în frigider sau în debara. Nu știu dacă aș putea supraviețui mai mult de două zile”, a declarat studentul premiat Aris Dejeu, pentru Digi24.

Filmul său a intrat într-o competiție NATO în care au fost înscrise zeci de producții. A lucrat contra cronometru timp de trei zile.

„În prima zi am a făcut scriptul și a filmat cadrele seara, pe întuneri. În a doua zi și a treia zi am editat”, a mai explicat studentul premiat.

Doar opt producții au ajuns în finala competiției, iar Aris a urcat pe podium pe locul al treilea.

„Am stat trei zile, de dimineață până seară, să ne asigurăm că filmul arată bine, informațiile sunt corecte”, a explicat Roula Basleb, colaborator proiect, pentru Digi24.

„E foarte implicat. A avut o bursă în Grecia, a câștigat acum acest premiu. E foarte implicat în chestii tehnologice care uneori și pe mine mă depășesc. Îi place și să învețe. E foarte important pentru el, pentru viitorul lui. Pentru CV-ul lui”, a afirmat la rândul său, pentru Digi24, Florin Budea, asistent universitar la Universitatea din Oradea.

Aris Dejeu a câștigat și premiul de popularitate în cadrul acestei competiții.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
eurovision 2027 burgas ESC_Burgas2027_City_16x9-fill_size=1600x900
1
Încă o țară anunță că se retrage de la Eurovision 2027: „Nu vom vedea drapelul nostru pe...
INSTANT_CONSULTARI_PSD_65_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Stenograme din ședința greilor PSD. Grindeanu: „Profil de premier de tip Cioloș”. Dîncu...
donald trump profimedia
3
„Să distrugă Los Angeles sau San Diego. Este un preț mic”. Trump, declarații uluitoare...
August Hanning
4
Der Spiegel a dezvăluit statul pentru care ar fi spionat August Hanning, fostul șef al...
Far-Right Israelis Protest Outside UK Consulate In East Jerusalem
5
Tensiuni între Regatul Unit și Israel. Londra ar putea expulza zeci de diplomați dacă va...
Selecționerul a fost dat afară și înlocuitorul a fost ales: Edi Iordănescu!
Digi Sport
Selecționerul a fost dat afară și înlocuitorul a fost ales: Edi Iordănescu!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin.
Amenințări nucleare și sabotaj. Putin mizează pe prăbușirea sprijinului european pentru Kiev. Oficial rus: „Vom urma calea escaladării”
Vladimir Putin
UE se pregătește în tăcere pentru scenariul de coșmar al unui atac hibrid cu victime. „Lui Putin nu-i pasă, nu așa gândește Moscova”
Russia attacks civilian ship in Black Sea for 3rd time
Noile atacuri cu drone pun la încercare securitatea Mării Negre. Un raport UE arată vulnerabilitățile apărării europene în regiune
photo-collage.png - 2026-10-07T130106.282
SUA și Grecia își întăresc cooperarea în domeniul securității. Noul mecanism anunțat de Marco Rubio la Atena
sistem patriot
Suedia trimite un sistem Patriot în Polonia pentru a proteja logistica ucraineană
Recomandările redacţiei
centrala nucleara de la cernavoda
Când va fi repornită centrala de la Cernavodă. Secretar de stat: „Nu...
Daniel Fenechiu.
Proiect pentru dezincriminarea posesiei de droguri. Daniel Fenechiu...
Hungary Anniversary of 1956
Ungaria va face publice dosarele informatorilor din perioada...
soferi
Șoferii români sunt trași pe dreapta și rugați să răspundă la un...
Ultimele știri
Amenințări cu arma, migranți și treceri ilegale peste granița Belarus - Letonia. „Provocarea a fost deosebit de agresivă”
Când se prescrie o datorie și ce se întâmplă cu banii neachitați. Situațiile care pot întrerupe termenul, explicate de specialiști
Pene de curent și echipamente medicale furate în spitalele din teritoriile ucrainene ocupate de ruși: „Nu aveam resurse”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Prințul George, prințesa Charlotte și prințul Louis au alte nume la școală. Cum sunt strigați copiii lui...
Cancan
Cristina Mărie, prietena de familie a lui Culiță Sterp, a murit la doar 37 de ani. Boala RARĂ de care suferea
Fanatik.ro
Vestea bună din neconvocarea lui Ștefan Baiaram şi Laurențiu Popescu la naţională, când România se...
editiadedimineata.ro
China își crește influența în Grecia prin intermediul influencerilor
Fanatik.ro
Lia Olguța Vasilescu rupe tăcerea! Care e, de fapt, legătura financiară dintre Universitatea Craiova și...
Adevărul
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au dat statul în judecată după ce au fost despăgubiți cu 5 lei/mp pentru...
Playtech
Ce studii are Irina Tănase și unde lucrează în prezent. Fosta parteneră a lui Liviu Dragnea pare că s-a mutat...
Digi FM
Boris Becker, tandru cu soția cu 22 de ani mai tânără. Lilian, superbă în costum de baie, la mai puțin de un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: ”Mbappe a decis să plece de la Real” și și-a ales următoarea echipă! Cel mai scump...
Pro FM
Cum arată viața lui Cheloo departe de București. S-a retras la Breaza de aproape 20 de ani: "N-aș vrea să mă...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Vin Diesel, fotografie rară cu fiica sa de 11 ani. Ce spune actorul despre rolul de tată: „Mă completează”
Adevarul
Orașul din România unde metrul pătrat de apartament a trecut de 3.000 de euro. Cât de mare este diferența...
Newsweek
Cu cât v-a crescut salariul sau pensia în 5 ani? Asigurarea RCA s-a scumpit și de 4 ori în București și Ilfov
Digi FM
Angelina Jolie și-a vândut casa din LA. Unde și-ar dori să trăiască și cine este vedeta care a cumpărat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum s-a schimbat viața unei tinere după ce a ales să nu mai folosească telefonul zece zile: „Am simțit cum mă...
Digi Animal World
Cățelul tău mușcă atunci când vă jucați? Greșeala pe care o fac mulți stăpâni fără să-și dea seama
Film Now
Cum arată Sigourney Weaver în 2026 la 77 de ani. Azi este ziua ei
UTV
Bărbatul care a mers pe jos în jurul lumii s-a întors în țara natală. Călătoria sa a început în 1998