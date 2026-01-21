Live TV

Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Topul preferințelor electorale (sondaj)

Data actualizării: Data publicării:
Oameni pe strada in Bucuresti
Oameni pe strada in Bucuresti. FOTO: Agerpres
Din articol
Estimare participare la vot Intenția de vot pentru alegerile parlamentare

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 40,9% dintre românii care și-ar exprima votul ar alege AUR, 18,2% PSD, 13,5% PNL și 11,7% USR, arată datele celui mai recent sondaj INSCOP Research

Directorului INSCOP Research, Remus Ștefureac, a precizat că scorul cumulat al partidelor aflate la guvernare (48,3%) și al celor din opoziția parlamentară (45,8%) tinde să se echilibreze la începutul anului 2026, pe fondul revenirii AUR la o intenție de vot de peste 40%. Analiza ultimelor nouă luni arată însă o stabilitate remarcabilă a preferințelor electorale, indicând un statu-quo politic rigid, în ciuda tensiunilor din economie, fiscalitate, politică externă sau securitate.

„Raportul intenției de vot între partidele aflate la guvernare (scor cumulat de 48,3%) și partidele din opoziția parlamentară (scor cumulat de 45,8%) tinde să se echilibreze la începutul anului 2026 și pe fondul faptului că AUR revine la o intenție de vot de peste 40%, după recului de la finalul anului trecut când ajunsese la 38%.

Totuși, analiza riguroasă a evoluției intenție de vot în ultimele 9 luni (din mai 2025 până în ianuarie 2026) evidențiază o remarcabilă stabilitate pentru toate partidele, variațiile de la lună la lună fiind mici și rare. Acest lucru arată că partidele nu câștigă, dar nici nu pierd semnificativ, în pofida unei perioade marcate de tensiuni provocate de evoluțiile din domenii cheie precum economie/prețuri, politică fiscală/taxe, politică externă, justiție sau riscuri de securitate/război. Ne aflăm deocamdată într-un statu-quo politic rigid care descurajează rupturi de ritm și crize politice majore”, a explicat Ștefureac, potrivit comunicatului de presă.

Estimare participare la vot

Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că ”sigur nu” vor merge la vot și 10 ”sigur da” vor merge la vot, 22.4% dintre români au ales 1, 1.3% au ales 2, 1% au ales 3, 2% au ales 4, 3.5% au ales 5, 1.3% au ales 6, 1.9% au ales 7. 3.2% indică 8, 2.6% aleg 9 și 58.4% indică 10. 2.3% nu știu sau nu răspund la această întrebare.

Intenția de vot pentru alegerile parlamentare

Raportat la cei care au exprimat preferința pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că s-ar duce sau nu sigur vot (72% din total eșantion)

  • 40.9% dintre alegători ar vota cu AUR (față de 38% în noiembrie, 40% în octombrie, 40.8% în septembrie, 40.5% în iunie, 38.1% în mai 2025).ț
  • 18.2% cu PSD (față de 19.5% în noiembrie, 17.6% în octombrie, 17.9% în septembrie, 13.7% în iunie, 17.4% în mai 2025).
  • 13.5% cu PNL (față de 14.6% în noiembrie, 14.8% în octombrie, 15.2% în septembrie, 17.3% în iunie, 16% în mai 2025).
  • 11.7% cu USR (față de 12.3% în noiembrie, 11.5% în octombrie, 12.8% în septembrie, 13.1% în iunie, 12.2% în mai 2025).
  • Pentru UDMR ar vota 4.9% din alegători (față de 4.8% în noiembrie, 5.2% în octombrie, 4% în septembrie, 5.2% în iunie, 4.5% în mai 2025).
  • Pentru SENS – 3.4% (față de 3.2% în noiembrie, 3.4% în octombrie, 2.1% în septembrie, 2.4% în iunie 2025).
  • Pentru POT ar vota 1.5% dintre alegători (față de 3.1% în noiembrie, 2.6% în octombrie, 3.3% în septembrie, 4.2% în iunie 2025)
  • Pentru SOS Romania – 2.8% (față de 1.7% în noiembrie, 2% în octombrie, 2.8% în septembrie, 1.9% în iunie 2025).
  • 1.1% dintre votanți ar da votul unui alt partid (față de 1.8% în noiembrie, 1.6% în octombrie, 0.6% în septembrie, 0.5% în iunie 2025)
  • 2% își exprimă preferința pentru un independent (1% în noiembrie, 1.3% în octombrie, 0.6% în septembrie, 1.4% în iunie 2025).

Datele au fost culese în perioada 12-15 ianuarie 2026. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
1
Lavrov: Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, e o cucerire colonială. Faptul...
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc cu ochelari, sacou si margele, la microfon
2
Nicoleta Pauliuc i-a cerut lui Ilie Bolojan să elimine măsurile de reformă care afectează...
Carney și Macron
3
Franța și Canada au dat deja răspunsuri cu privire la invitația de a adera la „Consiliul...
ID329192_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Curtea supremă a dat verdictul în cazul lui Paul Ciprian Pintea, senatorul POT care și-a...
The Norwegian Post Office's sorting center in Lørenskog during the annual Christmas gift rush.
5
Mii de proprietari, notificați de armata Norvegiei că imobilele și bunurile lor ar putea...
Întrebată despre ordinul lui Putin, Sabalenka nu s-a ferit de cuvinte
Digi Sport
Întrebată despre ordinul lui Putin, Sabalenka nu s-a ferit de cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sorin grindeanu la o sedinta
Sorin Grindeanu, despre relația cu Ilie Bolojan, schimbarea premierului și colaborarea cu AUR: „Își dorește cineva anticipate?”
justitie perceptie
Câtă încredere au românii în Justiție? „Se conturează un paradox sociologic”. Datele celui mai recent sondaj INSCOP
Lingouri de aur
Noi recorduri pentru aur şi argint: Prețurile metalelor prețioase au explodat după ameninţările tarifare lansate de Donald Trump
valeriu stoica
Valeriu Stoica: Alianța PSD–AUR ar însemna „moarte politică” pentru social-democrați
Traian Băsescu pe strada
Ce spune Traian Băsescu despre ieșirea PSD de la guvernare și o alianță cu AUR: „Nu îi suspectez de totală bună-credință”
Recomandările redacţiei
EU Finance Ministers Meeting in Brussels
Ministrul Finanțelor din Suedia: „E trist și absurd că avem un...
Donald Trump
Mai mulți democrați cer demiterea lui Trump menționând o prevedere a...
barbat cu manusi si haine groase in ger
Noi alerte meteo: cod galben de ger în 13 județe. ANM anunță...
pupitru psd
PSD cere Președinției și Guvernului să intervină după ce România a...
Ultimele știri
Gabriela Ruse s-a calificat în premieră în turul al treilea la Australian Open. „Mi-am zis că azi e ziua mea”
Un nou accident feroviar în Spania: un mecanic mort și peste 30 de răniți. MAE: Nu sunt români printre victime
Patronatele din HoReCa anunță „o schimbare profundă” în 2026. Între 15% şi 25% dintre restaurante ar putea dispărea
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Brooklyn Beckham, pus la zid după declarațiile explozive: „Fără părinți, ar fi fost un simplu angajat la...
Cancan
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
Fanatik.ro
Cristi Săpunaru a văzut ce se construiește în Ștefan cel Mare și nu s-a ferit de cuvinte: „Ar fi meritat și...
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Cătălin Cîrjan semnează, după ce a refuzat-o pe Metalist: „E doar o formalitate”
Adevărul
Răspunsul guvernului britanic după ce Trump a atacat Marea Britanie pentru decizia de a ceda Insulele Chagos...
Playtech
De ce pâinea este mereu pusă în spatele supermarketurilor: nu o găseşti niciodată la intrare
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi Sport
Prima reacție a Gabrielei Ruse, după ce a reușit performanța carierei la Australian Open
Pro FM
Nora lui Jon Bon Jovi, transformare radicală de look. Millie Bobby Brown, apariție inedită la premiile Joy
Film Now
Mara Wilson, vedeta din „Matilda”, trage un semnal de alarmă despre AI: „Niciun copil nu ar trebui să treacă...
Adevarul
Indianul care a salvat fetița din lacul înghețat, răsplătit de români cu donații: „Iubesc oamenii din România”
Newsweek
Grindeanu anunță din nou creșterea pensiilor anul acesta „Au sărăcit 500.000 de pensionari”. Ce soluții are?
Digi FM
„Justiția nu are ce să-mi facă!” Cum și-a justificat Mario Iorgulescu declarațiile halucinante făcute pe...
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Vacile sunt mai inteligente decât credem. Biologii austrieci au dovedit că sunt capabile să folosească unelte
Film Now
Gwyneth Paltrow, șocată când i-a văzut pielea lui Timothée Chalamet în „Marty Supreme”: „Nu știam că e așa...
UTV
Alina Pușcău spune ce dietă ține la 43 de ani: „Am făcut școala de nutriție în America”