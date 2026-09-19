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Cum arată profilul victimei fraudelor online cu investiții în acțiuni și criptomonede. Ce au descoperit autoritățile

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plata online cu cardul la un laptop
Foto: Profimedia Images
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Un studiu realizat de Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității al Poliției Române a dezvăluit profilul victimelor fraudelor online cu investiții în acțiuni și criptomonede. Cel mai frecvent, victimele sunt persoane cu studii medii, cu vârste cuprinse între 66 și 75 de ani. Potrivit studiului, 64,1% dintre victime aveau vârste cuprinse între 46 și 75 de ani. Cea mai tânără victimă avea 16 ani, iar cea mai în vârstă 91 de ani.

În ceea ce privește nivelul de educație, 50,8% dintre victime aveau cel mult studii medii, în timp ce 38,8% aveau studii superioare. Categoria întâlnită cel mai frecvent a fost cea a persoanelor cu studii medii, cu vârste între 66 și 75 de ani.

Cei mai mulți dintre cei care au căzut victime acestor fraude locuiau în mediul urban. Este vorba despre 78% dintre persoanele analizate, respectiv 992 de victime.

În funcție de statutul ocupațional, 41,9% dintre victime erau pensionari, iar 41,1% erau persoane angajate la momentul comiterii faptei.

Studiul arată și că metodele folosite de infractori s-au schimbat. În primele nouă luni ale anului 2024, în 66,05% dintre cazurile reclamate, victimele erau determinate să instaleze aplicații pentru a fi convinse ulterior să trimită bani. În 2026, metoda cel mai des întâlnită este solicitarea directă de bani, prezentă în 74,8% dintre cazurile analizate.

În 685 de cazuri, reprezentând 51,5% din total, victimelor li s-a promis că banii vor fi investiți în acțiuni. În alte 318 cazuri, aproximativ 24% din total, li s-au promis investiții în criptomonede.

Prejudiciile ajung la zeci de milioane. În 1.038 de cazuri, victimele au plătit în lei, iar prejudiciul total a depășit 58 de milioane de lei. În 125 de cazuri, plățile au fost făcute în euro, cu un prejudiciu de peste 2 milioane de euro, iar în 193 de situații victimele au plătit în dolari, prejudiciul total fiind de aproape 6 milioane de dolari.

Studiul „Analiza fraudelor online cu investiții în acțiuni și criptomonede” a fost realizat de Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității al Poliției Române pentru conturarea profilului victimelor acestui tip de infracțiune. Analiza a fost realizată pe baza a 1.252 de sesizări înregistrate la nivel național în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026, privind înșelăciuni online prin investiții, în special în acțiuni și criptomonede.

 

Editor : A.R.

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