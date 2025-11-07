Live TV

Cum arată strada din România cu 11 treceri de pietoni pe 250 de metri. „Au avut vopsea și nu au avut unde să o folosească”

Data publicării:
strada
Pe o stradă de 250 de metri, recent reabilitată cu fonduri europene, au fost trasate 11 treceri de pietoni. Foto: Captură video

Situație revoltătoare în municipiul Râmnicu Sărat. Pe o stradă de 250 de metri, recent reabilitată cu fonduri europene, au fost trasate 11 treceri de pietoni. Urmează să fie puse și 22 de indicatoare rutiere, pentru fiecare trecere în parte. Primăria spune că proiectul a fost gândit pentru siguranța șoferilor.

O stradă din municipiul Râmnicu Sărat măsoară în lungime aproximativ 250 de metri. Deși nu este una intens circulată, aceasta are nici mai mult, nici mai puțin de 11 treceri de pietoni.

Strada cu 11 treceri de pietoni a fost recent reabilitată cu fonduri europene. Oamenii nu au fost încântați de idee.

-Au avut vopsea, domne, și nu au avut unde să o folosească. Nu puteau să facă aici stradă ca lumea, trotuarul asta e nefăcut.

-Foarte multe, nu știu, nu e nici școală, nu e nimic aici.

-Nu prea e circulație mare așa pe partea asta ca să fie nevoie de atâtea.

-Da, sunt foarte multe și e prima dată când vin aici. Așa ceva eu nu am mai văzut.

Viceprimarul spune că așa a fost gândit proiectul pentru a opri vitezomanii.

Florian Nicolae - viceprimar Râmnicu Sărat: Cunoaștem cu toții că nu de fiecare dată se respectă viteza legală pe străzile din interiorul localităților sau din afara localităților. Am primit solicitări după ce am reabilitat o altă stradă, a doua zi am primit solicitări să venim cu indicatoare de viteză. Pot părea multe treceri de pietoni, dar normativele prevăd ca fiecare intersecție să aibă trecere de pietoni.

Pe stradă urmează să fie montate și 22 de indicatoare rutiere pentru fiecare trecere în parte.

Editor : A.P.

