Video Cum arată viața pe Vârful Omu: meteorologii, înconjurați de vulpi, corbi și o pisică devenită mascotă

Stația meteo de la Vârful Omu. Foto: Radu Manta/Facebook

Viața la stația meteorologică de pe Vârful Omu nu înseamnă doar măsurători, date și prognoze. Dincolo de izolarea specifică uneia dintre cele mai înalte locații locuite permanent din România, meteorologii își împart zilele cu o "comunitate" aparte: animale care au devenit parte din rutina locului.

Sergiu Olteanu, meteorolog la stația de pe Vârful Omu, a povestit pentru Digi24 cum fiecare zi aduce vizite constante din partea animalelor din zonă. Printre ele se numără corbii, vulpile, dar și apariții mai rare, precum ursul. Un loc special în poveste îl ocupă Rodica, pisica adusă din București, devenită între timp simbolul stației. Departe de a fi doar un animal de companie, Rodica are un rol activ în viața de zi cu zi: vânează șoarecii care apar mai ales primăvara, odată cu dezghețul solului.

Pe lângă pisică, zona este frecventată de patru vulpi – printre care Foxy și Petruta – care vin zilnic în căutare de hrană, dar și de două perechi de corbi care și-au creat un adevărat ritual.

„Vulpea a venit dimineață și mai vine și după-amiaza. Dimineață ne-au vizitat și corbii. Le mai aruncăm pâinea. Aici nu aruncăm mâncarea la gunoi, totul ajunge la animale. Nimic nu se pierde. Avem pisica Rodica, două perechi de corbi, care mereu când vin dau roată stației. Se joacă înainte, primesc mâncare și apoi ca mulțumire se rotesc și se învârt în dreptul camerei. Chiar daca vedeți vulpea că se apropie este și un geam, dacă nu ar fi, vulpea nu s-ar apropria la mai mult de 3-4 metri. Am avut și interacțiuni cu ursul aici. În perioada mai când începe să se dezghete solul încep să iasă șoarecii la lumină. Rodica îi aleargă, îi prinde și îi aduce în stație și îi lasă vii. Nu îi mănâncă”, a explicat Sergiu Olteanu. 

 

