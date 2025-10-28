Live TV

Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se mai caută adeverințe de la angajatori”

Camelia Sinca Data publicării:
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă

Românii își pot verifica oricând vechimea în muncă și contribuțiile la pensia de stat, fără să mai depindă de adeverințe de la foștii angajatori sau de deplasări la ghișee. Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) pune la dispoziția asiguraților atât posibilitatea de a solicita o adeverință privind stagiul de cotizare, cât și opțiunea de a-și crea un cont online personal, prin care pot accesa rapid toate informațiile despre vechimea în muncă, veniturile brute lunare și perioadele lucrate, direct din evidențele oficiale.

Accesul la contul online CNPP sau obținerea adeverinței de stagiu de cotizare le oferă românilor posibilitatea de a-și urmări parcursul profesional fără eforturi suplimentare.

Toate stagiile de cotizare ale asiguraților sunt centralizate într un sistem informatic la Casa de Pensii

„Începând cu luna aprilie 2001, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, toate stagiile de cotizare ale asiguraților sunt gestionate și centralizate într-un sistem informatic administrat de Casa Națională de Pensii. Astfel, datele necesare pentru stabilirea drepturilor de pensie sunt preluate automat din bazele de date instituționale, iar persoanele care depun dosarul de pensionare nu mai trebuie să caute/să obțină și să depună adeverințe de la foștii angajatori.” a declarat pentru Digi24.ro Cristiana Dumitrescu, director executiv al Casei de Pensii a Municipiului București

În ce condiții mai sunt necesare adeverințele din partea angajatorilor

„Adeverințele eliberate de angajatori sunt solicitate la Casa de Pensii doar pentru perioadele de muncă anterioare anului 2001, în situațiile în care veniturile realizate nu sunt menționate în carnetul de muncă. Până la acel moment, toate veniturile ar fi trebuit consemnate în acest document.

De asemenea, adeverințele sunt necesare dacă, până în luna aprilie 2001, au fost acordate venituri suplimentare - cum ar fi prime, bonusuri sau alte tipuri de recompense - care nu se regăsesc în carnetul de muncă. În aceste cazuri, documentele justificative trebuie depuse la dosarul de pensionare.

După anul 2001, însă, situația s-a schimbat: toate datele privind veniturile și contribuțiile sunt transmise electronic de către angajatori și sunt disponibile în sistemul informatic al Casei de Pensii. Astfel, informațiile se importă automat, fără ca persoanele asigurate să mai fie nevoite să depună adeverințe suplimentare.” a adăugat directorul Casei de Pensii din București

Cum își pot verifica românii vechimea în muncă

„Toți cetățenii, indiferent de vârstă, pot solicita de la Casa de Pensii o adeverință privind stagiul de cotizare, document care le permite să verifice toate veniturile brute realizate lunar de-a lungul perioadei de activitate.

Prin intermediul acestei adeverințe, persoanele interesate pot identifica eventualele întreruperi în activitatea profesională și pot calcula vechimea totală în muncă, pentru a verifica dacă îndeplinesc stagiul de cotizare necesar la pensionare. Eliberarea adeverinței de stagiu de cotizare se face la casa teritorială de pensii de care solicitantul aparține, în funcție de domiciliu.”, a mai precizat sursa Digi24.ro

Pentru eliberarea adeverinței de stagiu de cotizare, persoanele fizice trebuie să completeze o cerere (model cerere) și să prezinte o copie a actului de identitate. Solicitarea poate fi depusă atât direct, la sediul casei teritoriale de pensii de care aparțin, cât și online. În acest caz, documentele pot fi transmise prin e-mail, la adresa instituției corespunzătoare județului sau municipiului de domiciliu.

Cont online pentru verificarea vechimii în muncă

Orice salariat din România își poate crea un cont de utilizator pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), pentru a verifica vechimea în muncă și contribuțiile înregistrate în sistemul public de pensii.

Crearea contului se face prin completarea unui formular online disponibil pe platforma CNPP. Formularul trebuie ulterior tipărit și depus, împreună cu actul de identitate (în original și copie), la orice casă teritorială de pensii. După validarea datelor, utilizatorul primește un e-mail de confirmare, prin care poate seta parola și accesa contul personal din sistemul informatic al CNPP. De asemenea, contul poate fi creat și fără deplasare la sediul Casei de Pensii, însă în acest caz este necesară semnătura electronică pentru confirmarea identității solicitantului.

