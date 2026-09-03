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Cum îți faci cont ROeID direct de pe telefon. Pașii necesari pentru accesarea serviciilor publice online

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Cum îți faci cont ROeID direct de pe telefon. Foto Getty Images
Cum îți faci cont ROeID direct de pe telefon. Foto Getty Images
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Din articol
Cum îți faci cont pe ROeID Unde poate fi folosit ROeID

Contul ROeID, prin care utilizatorii își pot dovedi identitatea pentru accesarea serviciilor publice disponibile online, poate fi creat direct de pe telefonul mobil. Înregistrarea presupune verificarea datelor din cartea de identitate și parcurgerea unor etape de confirmare cu ajutorul dispozitivului.

Aplicația îl ghidează pe utilizator pe parcursul procedurii, fiecare etapă fiind concepută pentru a verifica dacă datele furnizate corespund persoanei care solicită înregistrarea.

Cum îți faci cont pe ROeID

Descărcarea aplicației și începerea procesului de creare a contului

Pentru a crea un cont ROeID, primul pas este instalarea aplicației pe telefonul mobil. Aceasta poate fi descărcată atât pe dispozitivele cu sistem de operare iOS, cât și pe cele care utilizează Android.

Deschiderea aplicației ROeID

După instalare, procesul de înregistrare poate fi început direct de pe telefon, urmând instrucțiunile afișate pe ecran. Primul pas presupune fotografierea cărții de identitate, pe baza căreia sunt preluate automat datele necesare, precum numele, prenumele, CNP-ul, seria și numărul actului de identitate.

Informațiile furnizate sunt apoi utilizate pentru verificarea identității și confirmarea autenticității datelor.

Realizarea unei fotografii direct din aplicație

După fotografierea cărții de identitate, următorul pas presupune realizarea unui selfie (fotografie) direct din aplicație. Poza este utilizată pentru a verifica dacă persoana care își creează contul corespunde imaginii de pe actul de identitate. (Această etapă contribuie la confirmarea identității utilizatorului și la validarea datelor necesare pentru activarea contului.)

Filmarea unui scurt videoclip în care îți miști capul

Următoarea etapă presupune realizarea unei scurte înregistrări video, în timpul căreia aplicația ROeID îți va indica trei direcții în care trebuie să îți rotești capul. Mișcările trebuie efectuate lent și moderat, fără să rotești excesiv capul.

Pe parcursul filmării, este important ca întreaga față și ambii ochi să rămână în permanență vizibile pe ecranul telefonului. Respectarea acestor indicații permite efectuarea corectă a verificării identității și continuarea procesului de activare a contului.

Fotografierea cărții de identitate cu ajutorul camerei telefonului

În continuarea verificării, aplicația ROeID îți va solicita să înregistrezi cartea de identitate cu ajutorul camerei telefonului. Actul trebuie poziționat cât mai bine în dreptunghiul indicat pe ecran, în timp ce fața trebuie să rămână vizibilă pe tot parcursul filmării.

Este important să urmezi indicațiile afișate în aplicație și să menții atât fața, cât și cartea de identitate în cadrul camerei până la finalizarea înregistrării.

Realizarea unei înregistrări audio-video

Ultima etapă presupune realizarea unei înregistrări audio-video în care vei citi cu voce tare textul afișat pe ecran. Cuvintele trebuie rostite clar și răspicat, fără grabă, pentru ca înregistrarea să fie realizată în condiții optime.

Nu este necesar să apropii telefonul de față. Păstrează aceeași poziție și distanță utilizate în etapele anterioare și urmează indicațiile afișate în aplicație până la finalizarea filmării.

Odată finalizat procesul, ROeID îți permite să folosești identitatea digitală pentru autentificarea în serviciile publice online care acceptă această metodă.

Unde poate fi folosit ROeID

ROeID poate fi utilizat pentru autentificarea în numeroase platforme digitale administrate de instituțiile publice. Practic, identitatea digitală permite accesarea serviciilor online ale statului într-un mod similar autentificării prin conturile Google sau Facebook pe platformele private.

Sistemul ROeID este interconectat cu platforme precum Ghișeul.ro și PCUe, precum și cu diverse servicii digitale puse la dispoziție de autoritățile locale. Prin intermediul identității digitale, utilizatorii pot accesa mai ușor serviciile publice online, fără a fi necesară crearea unui cont separat pentru fiecare platformă care acceptă autentificarea prin ROeID.

Editor : M.C.

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