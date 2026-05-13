Live TV

Cum îți recuperezi banii din asigurarea RCA după ce ai vândut sau radiat mașina. Explicațiile specialiștilor

Marina Cimpoacă Data publicării:
Cum îți recuperezi banii pe RCA în 2026 după vânzarea sau radierea unui autoturism. Foto Getty Images
Cum îți recuperezi banii pe RCA în 2026 după vânzarea sau radierea unui autoturism. Foto Getty Images
Din articol
Cum îți recuperezi banii pe RCA după vânzarea sau radierea unui autoturism Ce documente sunt necesare pentru recuperarea banilor din asigurare Obligațiile după vânzarea mașinii și riscurile întârzierii transcrierii pe numele noului proprietar

Mulți șoferi care își vând autoturismele pierd sume importante achitate în avans pentru polițele RCA, deși legea le permite să recupereze banii aferenți perioadei rămase neutilizate. Procedura de restituire este reglementată prin lege și poate fi parcursă relativ ușor, însă numeroși proprietari auto nu cunosc acest drept sau omit să solicite returnarea sumelor. Bogdan Orescovici, expert broker, a explicat pentru Digi24.ro în ce situații poate fi anulată polița RCA și care sunt pașii pe care șoferii trebuie să îi urmeze pentru a recupera de la asigurator partea nefolosită din valoarea asigurării.

Există însă o condiție esențială care trebuie îndeplinită pentru ca restituirea banilor aferenți poliței RCA să poată fi realizată, aceasta având un impact direct asupra eligibilității solicitării.

Cum îți recuperezi banii pe RCA după vânzarea sau radierea unui autoturism

„În 2026, sumele achitate pentru o poliță RCA pot fi recuperate în anumite situații prevăzute explicit de legislația din România, atunci când contractul de asigurare încetează înainte de expirarea perioadei de valabilitate. În aceste cazuri, asiguratul are dreptul la restituirea valorii aferente perioadei rămase neutilizate, potrivit reglementărilor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

Printre cele mai frecvente situații în care poate fi solicitată returnarea banilor se numără vânzarea definitivă a autovehiculului, radierea din circulație (inclusiv în cazul predării la centre de dezmembrări) precum și cazurile de daună totală ori furt total. În cazul furtului, restituirea sumelor este posibilă doar după finalizarea procedurilor legale și în baza documentelor oficiale emise de autorități și validate de asigurator.

În ce situații nu pot fi recuperați banii din polița RCA

Există și cazuri în care sumele achitate pentru polița RCA nu mai pot fi restituite. Cel mai frecvent exemplu este situația în care, pe perioada valabilității asigurării, au fost înregistrate daune. În acest caz, polița este considerată consumată, deoarece și-a produs efectele prin acoperirea unui eveniment asigurat. Cu alte cuvinte, după ce asigurarea a fost utilizată pentru plata unor despăgubiri, suma aferentă perioadei rămase nu mai poate fi returnată proporțional.”, a explicat Bogdan Orescovici

Ce documente sunt necesare pentru recuperarea banilor din asigurare

„Pentru inițierea procedurii, proprietarul autovehiculului trebuie să depună la compania de asigurări o cerere de denunțare a contractului RCA. Aceasta trebuie însoțită de actul de identitate, copia poliței RCA și documentul care atestă încetarea dreptului de proprietate sau scoaterea vehiculului din circulație, cum ar fi contractul de vânzare-cumpărare ori dovada radierii emisă de autoritățile fiscale.

Cum se calculează restituirea banilor și în cât timp sunt returnate sumele

„În practică, restituirea sumelor se face în sistem pro-rata. Mai exact, valoarea poliței este împărțită la cele 12 luni de valabilitate, iar suma returnată este calculată în funcție de numărul lunilor întregi rămase neutilizate din contract. De exemplu, dacă polița este valabilă până în februarie, iar autovehiculul este vândut sau radiat în iulie, asiguratul va primi contravaloarea perioadei rămase neutilizate, calculată de la luna următoare încetării contractului și până la expirarea poliței.

În general, restituirea banilor se face în termen de aproximativ două-trei săptămâni, însă durata poate varia în funcție de compania de asigurări și de numărul solicitărilor aflate în procesare.

Procedura poate fi realizată atât fizic, prin depunerea documentelor direct la sediul asiguratorului, cât și online, prin intermediul platformelor dedicate clienților sau al formularelor electronice disponibile pe site-urile companiilor de asigurări.”, a adăugat specialistul

Obligațiile după vânzarea mașinii și riscurile întârzierii transcrierii pe numele noului proprietar

„După achiziționarea unui autovehicul, noul proprietar are obligația legală de a-l înmatricula pe numele său în termen de cel mult 30 de zile. În practică, acest termen este frecvent depășit, deoarece mulți cumpărători folosesc mașina imediat după tranzacție, în baza documentelor primite de la fostul proprietar, fără să finalizeze rapid procedura de transcriere.

Întârzierea poate genera însă probleme din punct de vedere juridic. Dacă vehiculul rămâne o perioadă îndelungată neînregistrat pe numele noului proprietar și, între timp, este implicat într-un accident sau într-un incident rutier, pot apărea dificultăți în stabilirea responsabilității și în relația cu societatea de asigurări. În astfel de situații, atât fostul proprietar, cât și noul deținător al mașinii pot fi implicați până la clarificarea situației legale.

Totodată, trebuie luat în calcul și sistemul bonus-malus, care reflectă istoricul de daune al șoferilor (bonus-malus este un mecanism utilizat în asigurările RCA din România pentru a ajusta prețul poliței în funcție de istoricul de daune al șoferului). Producerea unui accident poate influența clasa de asigurare și, implicit, costul viitoarelor polițe RCA, în conformitate cu reglementările în vigoare.”, a conchis sursa Digi24.ro

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nikol Pașinian și Vladimir Putin
1
„Încurcăm relațiile interstatale cu căsătoria”. Tensiuni fără precedent între Moscova și...
Administratia Prezidentiala 112
2
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
Zelenskyy visit
3
Procurorii din Kiev anunță descoperirea unei înșelătorii imobiliare în care e implicat...
ID310041_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Kelemen Hunor nu exclude un Guvern minoritar cu PSD, dacă Nicușor Dan îl nominalizează pe...
INSTANT_PNL_DECLARATII ilie bolojan_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice: „România este ținută artificial în...
Lovitură pentru Gigi Becali: nu mai poate termina biserica! Patronul FCSB-ului a ”explodat”
Digi Sport
Lovitură pentru Gigi Becali: nu mai poate termina biserica! Patronul FCSB-ului a ”explodat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Schimbarea pașaportului în 2026. Foto Getty Images
Schimbarea pașaportului în 2026: Acte necesare, costuri și procedura pentru eliberarea unui nou document
Reguli actualizate pentru călătoria cu animalele de companie în Uniunea Europeană. Foto Getty Images
Reguli actualizate pentru călătoria cu animale de companie în Uniunea Europeană. Ce trebuie să știe proprietarii înainte de plecare
oana toiu mae
Oana Țoiu, despre declasificarea dosarelor din anii '90: „Nu văd cui i-ar fi teamă de poporul român, dacă nu a trădat”
Carte de identitate. Inquam Photos Octav Ganea
Ce se întâmplă cu actuala carte de identitate: Până când este valabilă și ce acte sunt necesare pentru schimbarea buletinului în 2026
Acte pentru înscrierea la creșă și grădiniță. Foto Getty Images
Acte necesare pentru înscrierea la creșă și grădiniță în anul școlar 2026-2027. Ce documente trebuie să conțină dosarul
Recomandările redacţiei
nicusor dan si volodimir zelenski si mark rutte
Summitul B9. Cel mai important eveniment diplomatic organizat la...
bani si cos cu alimente
Rata anuală a inflaţiei în aprilie a fost 10,7% (INS)
Trump Putin
„Un ofițer KGB, specialist în manipulare”. Cum explică primul premier...
BSDA 2026. Inquam Photos George Calin
Începe BSDA 2026, expoziția care aduce în România cele mai noi...
Ultimele știri
Același robinet, facturi diferite: Cât costă apa în România, în funcție de județ
Taxele vamale afectează comerţul global cu vin în 2025, în timp ce România îşi creşte producţia, arată OIV
Donald Trump îi va cere lui Xi Jinping să „deschidă” China pentru companiile americane
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii binecuvântate de Univers pe 13 mai 2026. O zi rară care le aduce curaj, succes și claritate
Cancan
Cine este femeia pe care se bazează Cabral după ce a ajuns aproape de faliment
Fanatik.ro
Ce lovitură a dat provincia în 2026 și cum le-a redus la tăcere pe FCSB, Rapid și Dinamo. De când nu s-a mai...
editiadedimineata.ro
Cum exploatează Rusia marile evenimente internaționale pentru a răspândi dezinformare
Fanatik.ro
Gafă uriașă înainte de finala Cupei României. Cum a ratat Universitatea Craiova participarea într-una dintre...
Adevărul
Experimentul Netflix care îți dă peste cap obiceiurile: serialul cu 8 episoade pe care le poți vedea în orice...
Playtech
Orașul din România considerat strategic pentru apărare. E mic, mulți nici nu știu să îl arate pe hartă
Digi FM
Reacție surprinzătoare la apariția lui Ilie Bolojan, de mână cu iubita, în Oradea, după pierderea puterii. Au...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Olandezii anunță: ”Dennis Man, pe picior de plecare de la PSV!”. Suma vehiculată e uriașă
Pro FM
Când este Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu evoluează în a două semifinală
Film Now
Alejandra Silva, imagini rare cu copiii și mesaj emoționant de Ziua Mamei: „Femeile țin lumea unită în moduri...
Adevarul
Trenul „Leon” fabricat la Electroputere Pașcani va transporta astronauți și experți aerospațiali, la 45 de...
Newsweek
Care pensionari primesc între 480 și 630 lei în plus la pensie? În ce județe se dau mai mulți bani?
Digi FM
Orașul din România în care oamenii ar putea plăti doar 1 leu pe zi pentru transportul public. Când ar urma să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Trei motive pentru care câinele vrea să doarmă în patul tău. Nu este vorba doar de confort
Film Now
"M-a pus în pat lângă acest bărbat foarte cunoscut, care era dezbrăcat". Actrița care a trăit un episod...
UTV
Câți bani au lăsat invitații la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. La eveniment au participat 250 de...