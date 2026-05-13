Cum îți recuperezi banii din asigurarea RCA după ce ai vândut sau radiat mașina. Explicațiile specialiștilor

Mulți șoferi care își vând autoturismele pierd sume importante achitate în avans pentru polițele RCA, deși legea le permite să recupereze banii aferenți perioadei rămase neutilizate. Procedura de restituire este reglementată prin lege și poate fi parcursă relativ ușor, însă numeroși proprietari auto nu cunosc acest drept sau omit să solicite returnarea sumelor. Bogdan Orescovici, expert broker, a explicat pentru Digi24.ro în ce situații poate fi anulată polița RCA și care sunt pașii pe care șoferii trebuie să îi urmeze pentru a recupera de la asigurator partea nefolosită din valoarea asigurării.

Există însă o condiție esențială care trebuie îndeplinită pentru ca restituirea banilor aferenți poliței RCA să poată fi realizată, aceasta având un impact direct asupra eligibilității solicitării.

Cum îți recuperezi banii pe RCA după vânzarea sau radierea unui autoturism

„În 2026, sumele achitate pentru o poliță RCA pot fi recuperate în anumite situații prevăzute explicit de legislația din România, atunci când contractul de asigurare încetează înainte de expirarea perioadei de valabilitate. În aceste cazuri, asiguratul are dreptul la restituirea valorii aferente perioadei rămase neutilizate, potrivit reglementărilor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

Printre cele mai frecvente situații în care poate fi solicitată returnarea banilor se numără vânzarea definitivă a autovehiculului, radierea din circulație (inclusiv în cazul predării la centre de dezmembrări) precum și cazurile de daună totală ori furt total. În cazul furtului, restituirea sumelor este posibilă doar după finalizarea procedurilor legale și în baza documentelor oficiale emise de autorități și validate de asigurator.

În ce situații nu pot fi recuperați banii din polița RCA

Există și cazuri în care sumele achitate pentru polița RCA nu mai pot fi restituite. Cel mai frecvent exemplu este situația în care, pe perioada valabilității asigurării, au fost înregistrate daune. În acest caz, polița este considerată consumată, deoarece și-a produs efectele prin acoperirea unui eveniment asigurat. Cu alte cuvinte, după ce asigurarea a fost utilizată pentru plata unor despăgubiri, suma aferentă perioadei rămase nu mai poate fi returnată proporțional.”, a explicat Bogdan Orescovici

Ce documente sunt necesare pentru recuperarea banilor din asigurare

„Pentru inițierea procedurii, proprietarul autovehiculului trebuie să depună la compania de asigurări o cerere de denunțare a contractului RCA. Aceasta trebuie însoțită de actul de identitate, copia poliței RCA și documentul care atestă încetarea dreptului de proprietate sau scoaterea vehiculului din circulație, cum ar fi contractul de vânzare-cumpărare ori dovada radierii emisă de autoritățile fiscale.

Cum se calculează restituirea banilor și în cât timp sunt returnate sumele

„În practică, restituirea sumelor se face în sistem pro-rata. Mai exact, valoarea poliței este împărțită la cele 12 luni de valabilitate, iar suma returnată este calculată în funcție de numărul lunilor întregi rămase neutilizate din contract. De exemplu, dacă polița este valabilă până în februarie, iar autovehiculul este vândut sau radiat în iulie, asiguratul va primi contravaloarea perioadei rămase neutilizate, calculată de la luna următoare încetării contractului și până la expirarea poliței.

În general, restituirea banilor se face în termen de aproximativ două-trei săptămâni, însă durata poate varia în funcție de compania de asigurări și de numărul solicitărilor aflate în procesare.

Procedura poate fi realizată atât fizic, prin depunerea documentelor direct la sediul asiguratorului, cât și online, prin intermediul platformelor dedicate clienților sau al formularelor electronice disponibile pe site-urile companiilor de asigurări.”, a adăugat specialistul

Obligațiile după vânzarea mașinii și riscurile întârzierii transcrierii pe numele noului proprietar

„După achiziționarea unui autovehicul, noul proprietar are obligația legală de a-l înmatricula pe numele său în termen de cel mult 30 de zile. În practică, acest termen este frecvent depășit, deoarece mulți cumpărători folosesc mașina imediat după tranzacție, în baza documentelor primite de la fostul proprietar, fără să finalizeze rapid procedura de transcriere.

Întârzierea poate genera însă probleme din punct de vedere juridic. Dacă vehiculul rămâne o perioadă îndelungată neînregistrat pe numele noului proprietar și, între timp, este implicat într-un accident sau într-un incident rutier, pot apărea dificultăți în stabilirea responsabilității și în relația cu societatea de asigurări. În astfel de situații, atât fostul proprietar, cât și noul deținător al mașinii pot fi implicați până la clarificarea situației legale.

Totodată, trebuie luat în calcul și sistemul bonus-malus, care reflectă istoricul de daune al șoferilor (bonus-malus este un mecanism utilizat în asigurările RCA din România pentru a ajusta prețul poliței în funcție de istoricul de daune al șoferului). Producerea unui accident poate influența clasa de asigurare și, implicit, costul viitoarelor polițe RCA, în conformitate cu reglementările în vigoare.”, a conchis sursa Digi24.ro