După excesele culinare din zilele de sărbătoare, medicii recomandă un regim alimentar mai ușor în perioada rămasă până la Revelion, pentru a ajuta sistemul digestiv să se refacă. Mesele lejere, porțiile mai mici și hidratarea corectă pot preveni disconfortul și oferi organismului energia necesară pentru finalul de an, spun specialiștii. De asemenea, util ar fi și un post cu apă.

Laura Ene, medic nutriționist, a explicat pentru Digi24 ce meniuri sunt recomandate în perioada dintre Crăciun și Revelion. Sunt necesare mese ușoare, bogate în fibre și antioxidanți, care să ajute sistemul digestiv în această perioadă.

„Cu toții am făcut mici excese, unii de sarmale, alții de friptură și cârnați, cozonac sau poate un pahar de vin în plus. Până de Revelion eu aș recomanda trei mese pe zi, trei mese ușoare, lejere, care să ne panseze sistemul digestiv. Aș începe dimineața cu un iaurt cu fibre, obligatoriu cu câteva fructe, de preferat fructe de pădure, pentru cantitatea de antioxidanți pe care le conțin. Ar fi o variantă foarte bună, un boost de energie cu proteine și cu multe vitamine. Să nu uităm că bate și răceala la ușile noastre în aceste zile.

La masa de prânz aș servi o supă clară de legume sau de pui, văcuță. La fel, dacă nu are carne, aș merge pe brânză proaspătă, asta pentru proteină. Pe masa de seară aș lăsa un pește, un pește gătit ușor, lejer, la cuptor, grătar sau abur și însoțit de niște legume. Dacă ne este lene să mergem la piață, putem apela la legumele congelate care merg foarte bine la abur, poate cu dressing de iaurt sau unt pentru a le da gust deosebit”, a explicat medicul Laura Ene la Digi24.

Potrivit cadrului medical, una din greșelile făcute în perioada Crăciunului este combinarea tuturor felurile de mâncare la o singură masă. Laura Ene susține că o soluție ar fi câte un fel de mâncare tradițional pentru fiecare perioadă din zi în parte.

„Depinde cum își organizează regimul, în general noi mâncăm cam toate mesele de Sărbătoare la o singură masă, dacă am alege să mâncăm la mese diferite ar fi mai ușor pentru sistemul nostru digestiv. Adică dimineață dacă începem cu aperitivele, adică puțină salată boeuf sau piftie, tobă, toate cu legume. Dacă la prânz mergem pe două-trei sarmale cu mai multe linguri de varză decât sarmale din nou am scoate-o la capăt. Seara bucățica de friptură rămasă cu câteva murături. Cam asta ar fi recomandarea mea cu resturile care au rămas”, susține aceasta.

De asemenea, aceasta recomandă și postul cu apă pentru cel puțin 24 de ore. Însă, atrage atenția asupra hidratării de care trebuie să avem grijă dacă dorim să ținem post, dar și cum vom reveni la preparate după acesta.

„Dacă nu avem probleme serioase de sănătate care să necesită tratament, probabil că o zi, undeva la 24 de ore n-ar fi rău să facem un stop alimentar de acest gen. Să nu uităm de hidratare, postul cu apă este foarte bun, dar trebuie să avem grijă la hidratare, să se bea ceaiuri calde și e o variantă bună. Atenție la revenirea din post, dacă sărim înapoi în cârnați și sarmale n-am făcut nimic bun”, a explicat cadrul medical.

