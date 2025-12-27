Live TV

Video Cum ne revenim după excesele de Crăciun. Sfaturile medicilor pentru zilele următoare

Data publicării:
masa de craciun, peste
Foto: Profimedia

După excesele culinare din zilele de sărbătoare, medicii recomandă un regim alimentar mai ușor în perioada rămasă până la Revelion, pentru a ajuta sistemul digestiv să se refacă. Mesele lejere, porțiile mai mici și hidratarea corectă pot preveni disconfortul și oferi organismului energia necesară pentru finalul de an, spun specialiștii. De asemenea, util ar fi și un post cu apă.

Laura Ene, medic nutriționist, a explicat pentru Digi24 ce meniuri sunt recomandate în perioada dintre Crăciun și Revelion. Sunt necesare mese ușoare, bogate în fibre și antioxidanți, care să ajute sistemul digestiv în această perioadă.

„Cu toții am făcut mici excese, unii de sarmale, alții de friptură și cârnați, cozonac sau poate un pahar de vin în plus. Până de Revelion eu aș recomanda trei mese pe zi, trei mese ușoare, lejere, care să ne panseze sistemul digestiv. Aș începe dimineața cu un iaurt cu fibre, obligatoriu cu câteva fructe, de preferat fructe de pădure, pentru cantitatea de antioxidanți pe care le conțin. Ar fi o variantă foarte bună, un boost de energie cu proteine și cu multe vitamine. Să nu uităm că bate și răceala la ușile noastre în aceste zile.

La masa de prânz aș servi o supă clară de legume sau de pui, văcuță. La fel, dacă nu are carne, aș merge pe brânză proaspătă, asta pentru proteină. Pe masa de seară aș lăsa un pește, un pește gătit ușor, lejer, la cuptor, grătar sau abur și însoțit de niște legume. Dacă ne este lene să mergem la piață, putem apela la legumele congelate care merg foarte bine la abur, poate cu dressing de iaurt sau unt pentru a le da gust deosebit”, a explicat medicul Laura Ene la Digi24.

Potrivit cadrului medical, una din greșelile făcute în perioada Crăciunului este combinarea tuturor felurile de mâncare la o singură masă. Laura Ene susține că o soluție ar fi câte un fel de mâncare tradițional pentru fiecare perioadă din zi în parte.

„Depinde cum își organizează regimul, în general noi mâncăm cam toate mesele de Sărbătoare la o singură masă, dacă am alege să mâncăm la mese diferite ar fi mai ușor pentru sistemul nostru digestiv. Adică dimineață dacă începem cu aperitivele, adică puțină salată boeuf sau piftie, tobă, toate cu legume. Dacă la prânz mergem pe două-trei sarmale cu mai multe linguri de varză decât sarmale din nou am scoate-o la capăt. Seara bucățica de friptură rămasă cu câteva murături. Cam asta ar fi recomandarea mea cu resturile care au rămas”, susține aceasta.

De asemenea, aceasta recomandă și postul cu apă pentru cel puțin 24 de ore. Însă, atrage atenția asupra hidratării de care trebuie să avem grijă dacă dorim să ținem post, dar și cum vom reveni la preparate după acesta.

„Dacă nu avem probleme serioase de sănătate care să necesită tratament, probabil că o zi, undeva la 24 de ore n-ar fi rău să facem un stop alimentar de acest gen. Să nu uităm de hidratare, postul cu apă este foarte bun, dar trebuie să avem grijă la hidratare, să se bea ceaiuri calde și e o variantă bună. Atenție la revenirea din post, dacă sărim înapoi în cârnați și sarmale n-am făcut nimic bun”, a explicat cadrul medical.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
castelul corvinilor
1
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul...
2 soldati nord-coreeni prizonieri de razboi, colaj
2
Prizonieri în Ucraina, doi nord-coreeni fac o mărturisire surprinzătoare
oameni cu caciula pe strada
3
Ce se întâmplă cu vremea după valul de frig de Crăciun. Prognoza meteo pentru luna...
o femeie merge pe strada in bucuresti, in timp ce ninge si bate vantul
4
Ce urmează după un Crăciun cu ninsoare și vânt. Cum va fi vremea de Anul Nou
photo-collage.png - 2025-10-12T180649.501
5
„Rusia sub Vladimir Putin este mai puţin stabilă decât Uniunea Sovietică. Un stat...
L-a umilit doar pentru că este român, dar nu știa că este milionar. A primit lecția vieții sale
Digi Sport
L-a umilit doar pentru că este român, dar nu știa că este milionar. A primit lecția vieții sale
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Masa de Crăciun. Foto Getty Images
Ce facem cu mâncarea după Sărbători. Sfaturile unui bucătar pentru reinventarea meniului
tanara stresata cu cadourile de Craciun
Cum să scapi de cadourile de Crăciun care nu îți plac, fără să afle nimeni. Sfaturi de la specialiști
hacker gettyimages
Avertisment din partea specialiştilor în securitate cibernetică. Cum profită atacatorii de sezonul sărbătorilor de iarnă
nicusor dan - ileni
Nicușor Dan și-a petrecut seara de Crăciun în satul bunicilor săi. Cum a fost întâmpinat președintele de localnici
cos cu alimente in supermarket
Cum putem combate risipa alimentară de Sărbători? Specialist: „Mâncarea are valoare doar dacă ajunge pe masă, nu la gunoi”
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-12-26 at 17.11.05
Titi Aur, despre carambolul de pe DEx Pitești - Craiova: „Efectul de...
Digi 24_2025_12_27_10_22_11
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor...
Om de zăpadă decorativ, ninsoare, parc acoperit de zăpadă, București.
ANM a actualizat prognoza meteo. Cod galben și portocaliu de vânt...
nicusor dan nicolae ratiu
Nicușor Dan, întâlnire la Londra cu fiul lui Ion Rațiu: „Un reper de...
Ultimele știri
FBI închide sediul istoric din Washington. Anunțul directorului Kash Patel despre unde vor lucra agenții
Prințesa Diana, etichetată drept „prădătoare” de către oficiali în timpul războiului mediatic cu Charles. Noi documente despre Lady Di
Nigeria sugerează că vor exista noi atacuri armate în cadrul unor operaţiuni „comune” cu SUA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din ianuarie 2026 pentru fiecare zodie. Află ziua ideală pentru decizii importante
Cancan
'Gardianul secretelor' din Apărarea Rusiei a murit subit de Crăciun! A fost cea mai discretă figură din...
Fanatik.ro
Marea campioană care renunță la rețelele de socializare! Cum explică decizia radicală luată: ”Mi-am dat seama...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Cum au ajuns cumnați Gică Hagi și Gică Popescu? „A zăpăcit-o pe femeie cu trandafiri. I-a umplut casa”
Adevărul
Gest disperat al unui cabanier: „Plătiți cât vă permiteți. E primul an în care nu am oaspeți de Crăciun”
Playtech
Motivul pentru care nu ar trebui să cumperi niciodată pește în perioada dintre Crăciun și Revelion. De ce...
Digi FM
Lily Collins, fata lui Phil Collins, topită după fiica ei: Primul Crăciun al micuței noastre Tove și simțim...
Digi Sport
"Obsesie!" Denise Rifai a aflat totul despre Dan Alexa și Anamaria Prodan
Pro FM
"Lună de lună ne-am rugat pentru acest mic miracol". Fiica adoptivă a lui Eminem, despre cât a luptat să...
Film Now
A fugit de Hollywood la 14 ani. Macaulay Culkin spune de ce a ales fetele, petrecerile și o viață normală în...
Adevarul
Rusia ar putea lua în calcul o escaladare pe flancul estic al NATO începând din 2026. Pretextul este deja...
Newsweek
Care pensionari primesc la pensie între 2.400 și 8.200 lei pentru care nu au contribuit? Nu sunt magistrați
Digi FM
Sfântul Ștefan: tradiții, obiceiuri și urări de trimis celor dragi
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Kate Winslet critică termenul „nepo baby” și își apară copiii: Și-au croit propriul drum în lumea...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...