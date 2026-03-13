Cum obții adeverința de vechime în muncă: Documentul care arată câți ani ai cotizat la pensie. Când sunt necesare acte de la angajatori

Adeverința care confirmă vechimea în muncă este un document esențial pentru stabilirea drepturilor de pensie, iar procedura de obținere depinde de perioada în care a fost realizată activitatea profesională. Pentru anii lucrați după 1 aprilie 2001, datele privind contribuțiile sunt deja înregistrate în sistemul informatic al autorităților, astfel că documentul poate fi solicitat rapid, inclusiv online. În schimb, pentru perioadele anterioare acestei date, dovada stagiului de cotizare se face, de regulă, cu carnetul de muncă sau, în anumite situații, prin adeverințe eliberate de foștii angajatori ori deținătorii arhivelor.

Verificarea stagiului de cotizare și obținerea documentelor necesare pot evita întârzieri sau probleme atunci când este depus dosarul de pensionare.

Cine eliberează adeverința privind stagiul de cotizare realizat în sistemul public

Stagiul de cotizare, realizat ulterior datei de 1 aprilie 2001, se confirmă la cererea asiguratului sistemului public de pensii, prin adeverință emisă de către Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), prin casele teritoriale de pensii. Pentru eliberarea unei astfel de adeverințe, persoanele interesate se pot adresa casei teritoriale de pensii de care aparțin cu domiciliul, prin intermediul adresei de e-mail oficiale, postată pe site-ul instituției respective, cu o cerere și scan-ul/poza cărții de identitate.

De asemenea, cererea și copia cărții de identitate se pot transmite prin poștă sau se pot depune personal la sediul casei teritoriale de pensii. Persoanele care și-au deschis cont electronic pe site-ul CNPP, regăsesc aceste informații în contul personal.

Cum poți deschide cont pe portalul Casei de Pensii

În vederea deschiderii unui cont online, vizitatorii trebuie să citească descrierea fluxului și să își exprime acordul pentru condițiile de utilizare a portalului CNPP (www.cnpp.ro). Acordul este considerat a fi asumat prin introducerea datelor specifice cererii de deschidere a contului.

Pentru identificarea unică a utilizatorului este necesară completarea formularului cu următoarea structură: Date de identificare - Nume și prenume, CNP, adresa de e-mail, act de identitate, adresa de domiciliu. După finalizarea completării formularului acesta se imprimă pe hârtie, se semnează olograf și se depune, personal, la oricare casă teritorială de pensii, împreună cu actul de identitate în original. Formularul pentru deschiderea contului electronic se poate transmite pentru aprobare și prin e-mail, însă doar în situația persoanelor care dețin semnatură digital.

După procesarea şi aprobarea cererii la nivelul casei teritoriale de pensii, solicitantul va primi pe adresa de e-mail un mesaj care conține link-ul necesar stabilirii parolei aferente contului electronic. Acest link trebuie accesat în 72 de ore de la primirea mesajului.

Portalul CNPP oferă acces gratuit la următoarele:

Informații din carnetul de muncă;

Informații accidente de munca și boli profesionale;

Fișă participant fond pensii PILON II;

Debite executare silită;

Stagii anuale dupa 04.2001/ Stagii lunare după 04.2001;

Fișă financiară (contract asigurare socială);

Declarații nominale depuse de angajatori;

Informații pensie comunitară.

Cum poți face dovada stagiului de cotizare

Dovada stagiului de cotizare realizat în sistemul public de pensii pentru perioadele de vechime în muncă realizate până la data de 1 aprilie 2001 se realizează cu carnetul de muncă. În lipsa acestuia, dovada se face şi cu alte acte prevăzute de lege, respectiv prin adeverinţe eliberate, după caz, de angajatori, deţinători legali de arhivă sau operatori economici autorizaţi de Arhivele Naţionale, în original, cu condiţia publicării pierderii carnetului de muncă în Monitorul Oficial, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.

Stagiul de cotizare reprezintă perioada de timp pentru care s-au datorat contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum şi cea pentru care asiguraţii cu declaraţie individuală de asigurare sau contract de asigurare socială au datorat şi plătit contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii;

După data de 1 aprilie 2001, stagiul de cotizare realizat de asiguraţi se regăseşte în baza de date a Casei de Pensii

„Începând cu luna aprilie 2001, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, toate stagiile de cotizare ale asiguraților sunt gestionate și centralizate într-un sistem informatic administrat de Casa Națională de Pensii. Astfel, datele necesare pentru stabilirea drepturilor de pensie sunt preluate automat din bazele de date instituționale, iar persoanele care depun dosarul de pensionare nu mai trebuie să caute/să obțină și să depună adeverințe de la foștii angajatori.” a declarat pentru Digi24.ro Cristiana Dumitrescu, director executiv al Casei de Pensii a Municipiului București

În ce condiții mai sunt necesare adeverințele din partea angajatorilor

„Adeverințele eliberate de angajatori sunt solicitate la Casa de Pensii doar pentru perioadele de muncă anterioare anului 2001, în situațiile în care veniturile realizate nu sunt menționate în carnetul de muncă. Până la acel moment, toate veniturile ar fi trebuit consemnate în acest document. De asemenea, adeverințele sunt necesare dacă, până în luna aprilie 2001, au fost acordate venituri suplimentare - cum ar fi prime, bonusuri sau alte tipuri de recompense - care nu se regăsesc în carnetul de muncă.

În aceste cazuri, documentele justificative trebuie depuse la dosarul de pensionare. După anul 2001, însă, situația s-a schimbat: toate datele privind veniturile și contribuțiile sunt transmise electronic de către angajatori și sunt disponibile în sistemul informatic al Casei de Pensii. Astfel, informațiile se importă automat, fără ca persoanele asigurate să mai fie nevoite să depună adeverințe suplimentare.” a mai adăugat directorul Casei de Pensii din București

Precizări referitoare la formatul și conținutul adeverinței care atestă încadrarea unor perioade în condiții de grupa I și/sau a II de muncă

În situaţia în care perioadele de vechime în muncă realizate în grupa I şi/sau a II-a de muncă nu sunt înregistrate în carnetul de muncă sau înregistrarea acestor perioade este efectuată incorect ori incomplet, dovada acestora se poate face cu adeverinţe eliberate de către angajatori sau deţinătorii legali de arhive. Adeverinţele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I şi/sau a II-a de muncă sunt valorificate numai în situaţia în care au fost emise conform legii, pe baza documentelor verificabile întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001.

Prin documente verificabile se înţelege:

actul administrativ de nominalizare a persoanelor încadrate în grupe superioare de muncă sau, în lipsa acestuia, actul administrativ privind încadrarea locurilor de muncă/activităţilor/categoriilor profesionale în grupe superioare de muncă;

contractul individual de muncă/ contractul colectiv de muncă;

decizii interne;

act administrativ de modificare a locului de muncă sau a sarcinilor de serviciu;

extras din statele de plată din care să rezulte secţia/atelierul/locul de muncă, precum şi orice alte documente justificative.

Angajatorii sau orice alţi deţinători legali de arhive sunt obligaţi să pună la dispoziţia Casei Naţionale de Pensii Publice şi/sau a caselor teritoriale de pensii, după caz, la solicitarea acestora, documentele întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001 pe baza cărora s-au eliberat adeverinţele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I şi/sau a II-a de muncă, în vederea verificării respectării legislaţiei în domeniu (Art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice).

Editor : C.S.