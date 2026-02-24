Live TV

Cum obții documente oficiale de la statul român în 2026 fără să mergi la ghișeu: Adeverințe și autorizații pe care le poți primi online

Documente pe care le poți obține online. Foto Getty Images
Documente pe care le poți obține online. Foto Getty Images
ROeID - identitatea digitală la îndemâna tuturor

În 2026, cetățenii români pot accesa majoritatea actelor oficiale direct online, fără a mai fi nevoie să se deplaseze la ghișee. De la certificate de stare civilă și adeverințe fiscale, până la autorizații și certificate de urbanism, aceste servicii sunt disponibile prin platforme digitale care oferă acces rapid, sigur și eficient la documentele emise de autoritățile statului.

Progresele tehnologice permit cetățenilor să acceseze acte și adeverințe oficiale în mod eficient și fiabil, reducând semnificativ timpul pierdut și complexitatea birocratică.

Odată cu modernizarea administrației publice, persoanele din România pot activa facil și fără costuri identitatea digitală prin ROeID, care oferă acces online la o gamă variată de servicii, eliminând necesitatea deplasării la ghișeu. Prin acest sistem, utilizatorii beneficiază de autentificare digitală sigură și eficientă, simplificând obținerea documentelor, plata taxelor și comunicarea cu instituțiile statului.

Furnizorii de semnătură electronică din România pot integra ROeID în propriile servicii, oferind clienților – persoane fizice, profesioniști sau companii - posibilitatea de a efectua operațiuni online care necesită autentificare și semnare electronică. Procedura de accesare este simplă și facilitează extinderea rapidă a serviciilor digitale.

De asemenea, autoritățile publice pot utiliza ROeID pentru a permite cetățenilor și firmelor să interacționeze online cu instituțiile lor, astfel încât tot mai multe servicii devin accesibile digital, reducând coada la ghișee și timpul pierdut în deplasări.

Cum facilitează ROeID accesul rapid și securizat la serviciile guvernamentale online

ROeID reprezintă soluția Single Sign-On (SSO) a României pentru interacțiunile digitale cu administrația publică, prin care pot fi generate și gestionate identități digitale pentru toți cetățenii români. Acesta este rezultatul proiectului „Platforma software centralizată pentru identificare digitală”, implementat de Autoritatea pentru Digitalizarea României. Scopul principal al proiectului este să îmbunătățească și să automatizeze modul în care persoanele accesează serviciile electronice guvernamentale, asigurând identitatea electronică unică a fiecărui utilizator. În acest context, ROeID funcționează ca poarta principală și primul punct de control de securitate pentru toate serviciile de e-Guvernare.

Single Sign-On (SSO) este o metodă de autentificare care permite accesul la mai multe aplicații sau servicii utilizând aceleași acreditări (nume de utilizator și parolă). Astfel, autentificarea se realizează o singură dată, oferind o experiență mai lină și mai eficientă. În plus, SSO crește securitatea prin centralizarea gestionării autentificării și a autorizărilor, eliminând necesitatea memorării mai multor parole și nume de utilizator.

Activarea identității digitale prin ROeID reprezintă primul pas în simplificarea interacțiunii cu statul român. Odată autentificat, utilizatorul poate accesa alte platforme și servicii esențiale online, facilitând obținerea documentelor și interacțiunea cu instituțiile publice într-un mod rapid, sigur și eficient.

Ghiseul.ro este cea mai cunoscută platformă pentru plata taxelor și depunerea cererilor către autorități. Prin contul personal, autentificat cu ID digital sau certificat calificat, utilizatorii pot solicita și primi documente precum:

  • Certificate de naștere, căsătorie sau deces, direct de la primării;
  • Adeverințe fiscale sau situații privind plata impozitelor locale;
  • Autorizații sau certificate de urbanism pentru construcții.

După depunerea cererii și plata online, documentele pot fi livrate prin email, descărcate în format digital semnat electronic sau trimise prin poștă.

Pentru documente fiscale, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) pune la dispoziția contribuabililor Spațiul Privat Virtual (SPV). Prin SPV se pot obține:

  • Adeverințe de venit;
  • Certificate de situație fiscală;
  • Declarații depuse online.

Autentificarea se face cu date personale sau certificat digital, iar SPV asigură acces rapid la documentele fiscale, eliminând necesitatea vizitelor la ghișeu.

Cartea electronică de identitate - cheia accesului digital

Cartea electronică de identitate (eID) funcționează nu doar ca document de identificare, ci și ca instrument de autentificare digitală și semnătură electronică calificată, oferind acces legal și securizat la o gamă largă de servicii. Cu eID, cetățenii pot:

  • Obține certificate de naștere, căsătorie sau deces și alte documente eliberate de primării;
  • Accesa adeverințe fiscale și situații privind plata impozitelor locale;
  • Depune cereri și semna autorizații sau certificate de urbanism;
  • Interacționa cu instituții publice și private care necesită semnătură electronică;
  • Accesa servicii bancare sau contracte digitale care cer autentificare sigură.

Cartea electronică de identitate (CEI) - este denumirea oficială a documentului fizic emis de autoritățile române. Este cartea de identitate clasică, dar cu cip electronic integrat, care permite identificarea și autentificarea digitală a titularului. eID – se referă la funcționalitatea digitală a CEI.

