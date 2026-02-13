Cum pot atacatorii să-ți folosească datele biometrice. Specialiștii IT explică cum să te protejezi de fraude și atacuri digitale

În societatea digitală actuală, în care telefoanele te recunosc după față, aplicațiile bancare permit autentificarea prin amprentă, iar camerele din spațiile publice pot identifica automat persoane, informațiile biometrice au devenit atât un instrument al confortului digital, cât și un factor de risc major pentru securitatea personală. Spre deosebire de parole, aceste date sunt permanente, iar compromiterea lor poate avea consecințe pe termen lung, de la fraude financiare până la pierderea anonimatului. Specialiștii în securitate IT atrag atenția că protejarea datelor biometrice nu mai este opțională, ci esențială.

Datele biometrice reprezintă o frontieră a securității digitale și a tehnologiei moderne, combinând confortul utilizatorului cu provocări semnificative pentru protecția vieții private.

Autentificarea prin caracteristici personale unice

„În era digitală, identificarea biometrică a transformat modul în care ne accesăm serviciile și ne gestionăm identitatea. Deblocarea telefonului într-o fracțiune de secundă sau autentificarea instantanee în aplicațiile bancare sunt doar câteva exemple ale simplității și rapidității oferite de aceste soluții. La aeroport, porțile automate recunosc fețele călătorilor, eliminând necesitatea prezentării fizice a pașaportului. Totul pare simplu, rapid și sigur.

Totuși, această comoditate vine cu o responsabilitate majoră. Spre deosebire de parole, care pot fi schimbate, datele biometrice - precum amprenta digitală sau recunoașterea facială - sunt permanente. Protejarea lor devine astfel esențială pentru prevenirea furtului de identitate și a accesului neautorizat la informații sensibile.”, a explicat pentru Digi24.ro Răzvan Crăciun, specialist IT

Ce sunt datele biometrice

„Datele biometrice reprezintă trăsături unice ale unei persoane, utilizate pentru identificare sau autentificare. Acestea pot fi împărțite în două categorii principale:

Caracteristici fizice

Sunt cele mai cunoscute și includ:

amprentele digitale, trăsăturile faciale (recunoaștere facială);

irisul, retina, vocea;

geometria mâinii, tiparul venelor.

În majoritatea sistemelor moderne, nu este stocată fotografia efectivă a feței sau imaginea amprentei, ci un șablon matematic generat pe baza acestor trăsături Practic, un cod numeric care descrie în mod unic caracteristicile persoanei.

Unde intervine o problemă: Dacă acest șablon este compromis, nu există posibilitatea de a-l „reseta” sau schimba, așa cum ai face cu o parolă.

Caracteristici comportamentale

Mai puțin vizibile, dar tot mai folosite:

modul în care tastezi, felul în care ții telefonul;

ritmul mișcărilor, tiparul de mers.

Aceste informații sunt procesate de sisteme inteligente care pot detecta activități suspecte sau confirma identitatea utilizatorului în mod automat, fără a fi nevoie ca acesta să intervină sau să fie conștient de proces.”, a mai precizat sursa Digi24.ro

Ce riscuri implică informațiile biometrice

Furtul de identitate - o problemă ireversibilă

„Spre deosebire de parole, care pot fi schimbate în caz de compromitere, amprentele sau șabloanele faciale nu pot fi „resestate”. Dacă o bază de date ce conține astfel de informații este compromisă, atacatorii pot încerca să le folosească pentru a crea replici digitale sau pentru a păcăli sistemele de autentificare. Consecințele unui astfel de atac nu sunt temporare - ele pot afecta individul pe termen lung, chiar pentru întreaga viață.

Fraudă financiară

Autentificarea biometrică este tot mai utilizată în aplicațiile bancare. Totuși, dacă un atacator reușește să combine date biometrice furate cu alte informații personale -cum ar fi CNP-ul, adresa sau datele bancare - riscul de fraudă financiară crește semnificativ. În astfel de cazuri, atacatorul nu mai are nevoie doar de o parolă; are nevoie de identitatea ta.

Deepfake și manipulare

Tehnologiile actuale permit, cu suficient material vizual și audio disponibil online, generarea de videoclipuri sau apeluri false extrem de convingătoare, în care o persoană pare că spune sau face lucruri pe care nu le-a făcut niciodată. Vocea poate fi clonată, iar fața recreată digital, ceea ce face ca manipularea să fie greu de detectat. Acest tip de tehnologie este deja utilizat în fraude complexe, în care victimele sunt convinse că interacționează cu un superior, un partener de afaceri sau un membru al familiei.

Supraveghere și pierderea anonimatului

Recunoașterea facială în spațiile publice transformă camerele video obișnuite în instrumente de identificare. Fără politici clare și mecanisme riguroase de control al datelor, există riscul ca această tehnologie să fie folosită abuziv. În mediul digital, anonimatul devine tot mai fragil, iar protecția drepturilor individuale depinde de adoptarea unor standarde stricte de securitate și transparență.”, a mai explicat specialistul în IT

Cum îți protejezi datele biometrice

„Deși utilizarea tehnologiei este adesea inevitabilă, există modalități de a reduce riscurile asociate. Nu te baza exclusiv pe biometrie pentru securizarea conturilor sau a dispozitivelor.

Activează autentificarea multifactor (MFA)

Cea mai eficientă protecție presupune combinarea a trei elemente. Mai exact:

Ce ești: biometrie (amprentă, recunoaștere facială etc.);

Ce știi: PIN sau parolă;

Ce ai: telefon, token de securitate sau alt dispozitiv fizic.

Astfel, chiar dacă un factor este compromis, celelalte pot împiedica accesul neautorizat.

Folosește dispozitive cu stocare locală a datelor biometrice

Pe majoritatea telefoanelor moderne, datele biometrice sunt păstrate într-un modul hardware securizat și nu sunt transmise către servere externe. Astfel, șabloanele biometrice rămân exclusiv pe dispozitiv, reducând riscul de compromitere.

Este recomandat să eviți aplicațiile sau serviciile care transmit datele biometrice în cloud fără a oferi explicații clare privind măsurile de securitate adoptate.

Fii atent la permisiuni

Chiar și o aplicație aparent banală poate colecta date video sau audio, care ulterior pot fi folosite pentru antrenarea modelelor deepfake. Instalează aplicații doar din surse oficiale și verifică cu atenție permisiunile pe care le acorzi, pentru a limita riscurile asociate expunerii datelor personale.

Actualizează constant dispozitivele

Actualizările de securitate nu sunt opționale: ele corectează vulnerabilități care pot afecta și sistemele de autentificare biometrică. Un dispozitiv neactualizat poate deveni o poartă deschisă pentru atacatori, crescând riscul de compromitere a datelor personale.

Gândește-te înainte să oferi date biometrice

Înainte de a furniza informații biometrice, de exemplu, pentru accesul într-o clădire sau pentru utilizarea unui serviciu privat, este esențial să verifici:

Unde sunt stocate datele;

Cât timp sunt păstrate;

Dacă sunt criptate;

Dacă acestea pot fi șterse la cerere.

O atenție sporită la aceste aspecte poate reduce riscul ca datele tale biometrice să fie compromise sau folosite fără consimțământul tău.”, a adăugat Răzvan Crăciun

Protecția datelor - o responsabilitate esențială

„Reglementări precum GDPR oferă drepturi clare privind accesul, portabilitatea și ștergerea datelor personale, inclusiv a celor biometrice. Aceste date aduc confort și viteză, dar vin și cu riscuri pe termen lung. Spre deosebire de parole, acestea nu pot fi schimbate, iar compromiterea lor poate avea consecințe permanente.

Securitatea nu înseamnă renunțarea la tehnologie, ci utilizarea acesteia în mod conștient. Prin măsuri simple - autentificare multifactor, dispozitive sigure, actualizări constante și informare - fiecare utilizator își poate reduce semnificativ expunerea la riscuri.

Într-o lume în care identitatea digitală devine la fel de importantă ca cea reală, protejarea datelor biometrice nu mai este opțională, ci esențială.”, conchide sursa Digi24.ro