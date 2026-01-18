Live TV

Cum pot copiii și adulții neasigurați să acceseze servicii stomatologice gratuite: Lista completă a tratamentelor finanțate de stat

Data publicării:
Servicii stomatologice gratuite. Foto Getty Images
Servicii stomatologice gratuite. Foto Getty Images
Din articol
Servicii stomatologice gratuite pentru persoanele neasigurate Servicii dentare gratuite pentru persoanele asigurate

Consultațiile și tratamentele stomatologice pot fi accesate fără costuri sau cu sprijin financiar din partea statului, în anumite condiții, inclusiv de către copiii și adulții fără asigurare medicală. Sistemul public de sănătate definește o listă de servicii dentare acoperite din fonduri publice, diferențiată în funcție de vârstă și de statutul pacientului, de la evaluări periodice și intervenții de urgență până la tratamente stomatologice de bază. Reglementările în vigoare clarifică ce îngrijiri sunt gratuite pentru copii, ce servicii sunt disponibile pentru adulții neasigurați și ce beneficii suplimentare revin persoanelor asigurate.

Accesul la servicii dentare finanțate din fonduri publice, în special pentru copii și pentru persoanele fără asigurare, are rolul de a preveni complicațiile medicale și de a reduce inegalitățile în ceea ce privește sănătatea orală.

Servicii stomatologice gratuite pentru persoanele neasigurate

Persoanele neasigurate beneficiază gratuit de pachetul minimal de servicii la medicul stomatolog, care include:

  • consultație;
  • tratamentul de urgență al traumatismelor dento- alveolare;
  • pansament calmant/drenaj endodontic;
  • tratamentul paradontitelor apicale- prin incizie- cu anestezie;
  • tratamentul afecțiunilor parodonțiului cu anestezie;
  • chiuretaj alveolar și tratamentul hemoragiei;
  • reducerea luxației articulației temporomandibulare;
  • reparație proteză;
  • rebazare proteză.

Consultația se acordă gratuit pentru persoanele neasigurate la un interval de 12 luni.

Pentru copiii de până la 18 ani se acordă gratuit o consultație la 6 luni.

Serviciile dentare din pachetul de bază sunt decontate în procent de 100% pentru:

  • categoria de vârstă 0-18 ani;
  • categoria de vârstă 18-26 de ani dacă sunt elevi, inclusiv absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenți, studenţii-doctoranzi care desfășoară activități didactice;
  • persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldați sau gradați profesioniști și dacă nu realizează venituri din muncă beneficiarii legilor speciale.

Adulții beneficiază de serviciile dentare din pachetul de bază decontate în procent de 60% sau 100%.

Servicii dentare gratuite pentru persoanele asigurate

Pe lângă serviciile menționate mai sus, persoanele asigurate pot beneficia și de următoarele:

  • tratamentul cariei simple și al afecțiunilor mucoasei bucale;
  • extracții dentare;
  • chiuretaj alveolar și tratamentul hemoragiei;
  • decapușonarea, proteza acrilică mobilizabilă pe arcadă;
  • element protetic fizionomic sau semi-fizionomic;
  • aparate și dispozitive utilizate în tratamentul malformațiilor congenitale;
  • detartraj cu ultrasunete și periaj profesional pe ambele arcade:
  • detartrajul cu ultrasunet și periajul profesional etc.

Pentru ca serviciile medicale stomatologice să fie gratuite sau decontate, conform pachetului, cabinetul trebuie să aibă contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie cu caciula se incalzeste la maini
1
Cum se anunță vremea în februarie, după o lună ianuarie geroasă. Estimări meteo pentru...
BUCURESTI - MINISTRUL SANATATII - CONFERINTA DE PRESA - 2 OCT 20
2
Ministrul Sănătăţii: „Este exclus” să fie susţinută ideea ca bolnavii de cancer să...
belta
3
Cel mai vechi dictator din Europa a cerut inspectarea de urgență a tuturor Forțelor...
Medicamentele care conțin substanțe psihoactive. Foto Getty Images
4
Medicamente care îi pot lăsa pe șoferi fără permis. Lista completă și explicația...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_18_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Pensiile magistraților, amânate la CCR. Tudorel Toader: De data asta, chiar preşedintele...
Temutul Kadyrov, către un român: ”Vino încoace!”. Când a aprins lumina, nu i-a venit să creadă: ”Îl lingea pe mână”
Digi Sport
Temutul Kadyrov, către un român: ”Vino încoace!”. Când a aprins lumina, nu i-a venit să creadă: ”Îl lingea pe mână”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Servicii medicale gratuite pentru neasigurați. Foto Getty Images
Servicii medicale de care beneficiază persoanele neasigurate în 2026. Ce consultații și tratamente sunt gratuite
Medicii de familie nu mai pot prescrie rețete compensate. Foto Shutterstock
Guvernul a redus plata per pacient și a crescut plata pe consultații pentru medicii de familie din 2026
medic scrie ceva
CNAS a supus dezbaterii publice ordinul cu modificările convenite la ultimele negocieri cu medicii. Noutăţile prevăzute
lucian duta fost sef cnas
Fostul președinte al CNAS, Lucian Duță, scapă definitiv de o condamnare la șase ani de închisoare. ÎCCJ a dispus încetarea procesului
Lista medicamentelor compensate. Foto Getty Images
Categorii de persoane care beneficiază de medicamente compensate și reduceri. Criterii de eligibilitate și lista tratamentelor din 2025
Recomandările redacţiei
sua groenlanda
Realitatea strategică a Groenlandei: între interesele Rusiei, Chinei...
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
Vremea: cât mai durează gerul și unde a fost cel mai frig duminică...
Armata germană
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a...
Injecții de slăbit. Foto Getty Images
Ce sunt și cum acționează injecțiile de slăbit. Medicii explică în ce...
Ultimele știri
Netanyahu critică Consiliul de Pace pentru Gaza: componenţa nu a fost coordonată cu Israelul
„Negocieri din umbră”. Washingtonul a discutat luni întregi cu șeful securității, Diosdado Cabello, înaintea raidului asupra lui Maduro
Ministrul Muncii, Florin Manole, vine azi la Digi24
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Fecioară. Vindecare emoțională, reajustări inteligente, echilibru recâștigat
Cancan
'Te aștept la lecții'. Ilona Brezoianu o pune la punct pe Andreea Bălan după declaraţiile de la emisiunea lui...
Fanatik.ro
Cum s-a ales Mitică Dragomir cu funcție de general fără o zi de instrucție în viața lui! „Am avut pistol, dar...
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Cine este și cum arată soția lui Florin Gardoș. Diana are o siluetă de invidiat și face furori în costum de...
Adevărul
Noua formulă de calcul a vechimii în muncă: actualele reguli, explicate pas cu pas
Playtech
Cea mai importantă ramură dintr-un pom: la ce să fii atent când tai copacii din grădină
Digi FM
5 vedete pe care Andreea Bălan nu le suportă: "Mihai Petre e ceva rău, Ilona Brezoianu a venit în locul meu...
Digi Sport
Donald Trump a făcut anunțul, fără să aștepte verdictul Curții Supreme a SUA: ”Nebunia a ieșit din viețile...
Pro FM
Cleopatra Stratan, așa cum rar se arată. În costum de baie, la piscină, spre încântarea fanilor...
Film Now
Sharon Stone, dezvăluiri despre o dispută cu Michael Douglas, înainte de filmările pentru Basic Instinct...
Adevarul
Rușii reeditează tactica silențioasă de a sufoca apărarea ucraineană într-un alt oraș din prima linie
Newsweek
Sistemul de pensii, spre colaps în Italia și Spania. România face aceleași greșeli. Pensiile vor fi mai mici
Digi FM
De ce a stat Emmanuel Macron cu ochelari de soare la o întâlnire în Palatul Élysée
Digi World
„Soarele” artificial al Chinei a depăşit un obstacol major în procesul de obţinere a energiei din fuziune...
Digi Animal World
A crezut că își mângâie câinele, dar a descoperit altceva în pat. Ce a descoperit când a aprins lumina...
Film Now
Cine este și cum arată soția lui Benedict Cumberbatch. Discretă, dar cu o viață în lumina reflectoarelor, l-a...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...