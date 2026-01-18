Cum pot copiii și adulții neasigurați să acceseze servicii stomatologice gratuite: Lista completă a tratamentelor finanțate de stat

Consultațiile și tratamentele stomatologice pot fi accesate fără costuri sau cu sprijin financiar din partea statului, în anumite condiții, inclusiv de către copiii și adulții fără asigurare medicală. Sistemul public de sănătate definește o listă de servicii dentare acoperite din fonduri publice, diferențiată în funcție de vârstă și de statutul pacientului, de la evaluări periodice și intervenții de urgență până la tratamente stomatologice de bază. Reglementările în vigoare clarifică ce îngrijiri sunt gratuite pentru copii, ce servicii sunt disponibile pentru adulții neasigurați și ce beneficii suplimentare revin persoanelor asigurate.

Accesul la servicii dentare finanțate din fonduri publice, în special pentru copii și pentru persoanele fără asigurare, are rolul de a preveni complicațiile medicale și de a reduce inegalitățile în ceea ce privește sănătatea orală.

Servicii stomatologice gratuite pentru persoanele neasigurate

Persoanele neasigurate beneficiază gratuit de pachetul minimal de servicii la medicul stomatolog, care include:

consultație;

tratamentul de urgență al traumatismelor dento- alveolare;

pansament calmant/drenaj endodontic;

tratamentul paradontitelor apicale- prin incizie- cu anestezie;

tratamentul afecțiunilor parodonțiului cu anestezie;

chiuretaj alveolar și tratamentul hemoragiei;

reducerea luxației articulației temporomandibulare;

reparație proteză;

rebazare proteză.

Consultația se acordă gratuit pentru persoanele neasigurate la un interval de 12 luni.

Pentru copiii de până la 18 ani se acordă gratuit o consultație la 6 luni.

Serviciile dentare din pachetul de bază sunt decontate în procent de 100% pentru:

categoria de vârstă 0-18 ani;

categoria de vârstă 18-26 de ani dacă sunt elevi, inclusiv absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenți, studenţii-doctoranzi care desfășoară activități didactice;

persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldați sau gradați profesioniști și dacă nu realizează venituri din muncă beneficiarii legilor speciale.

Adulții beneficiază de serviciile dentare din pachetul de bază decontate în procent de 60% sau 100%.

Servicii dentare gratuite pentru persoanele asigurate

Pe lângă serviciile menționate mai sus, persoanele asigurate pot beneficia și de următoarele:

tratamentul cariei simple și al afecțiunilor mucoasei bucale;

extracții dentare;

chiuretaj alveolar și tratamentul hemoragiei;

decapușonarea, proteza acrilică mobilizabilă pe arcadă;

element protetic fizionomic sau semi-fizionomic;

aparate și dispozitive utilizate în tratamentul malformațiilor congenitale;

detartraj cu ultrasunete și periaj profesional pe ambele arcade:

detartrajul cu ultrasunet și periajul profesional etc.

Pentru ca serviciile medicale stomatologice să fie gratuite sau decontate, conform pachetului, cabinetul trebuie să aibă contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Editor : C.S.