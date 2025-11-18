Cum pot obține românii servicii dentare gratuite. Lista tratamentelor stomatologice decontate de stat

Persoanele neasigurate din România beneficiază, alături de cei asigurați, de o serie de servicii medicale stomatologice, fie gratuite, fie decontate, prin intermediul pachetului minimal și al celui de bază stabilite de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Aceste tratamente, care includ consultații, intervenții de urgență și reparații de proteze dentare, sunt disponibile în funcție de cabinetele aflate în contract cu CNAS, iar condițiile de acces și reglementările aplicabile diferă în funcție de statutul fiecărui pacient.

Potrivit ghidului Asiguratorului publicat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), persoanele neasigurate au acces la un pachet minimal de servicii medicale pentru medicina dentară, în timp ce românii care sunt asigurați și contribuie la sistemul de sănătate au parte de servicii stomatologice mult mai extinse.

Servicii dentare gratuite pentru persoanele neasigurate

Persoanele neasigurate beneficiază gratuit de pachetul minimal, care include:

Consultaţie - include controlul oncologic stomatologic, evidenţierea plăcii dentare prin colorare, după caz și planul de tratament - Se decontează o singură consultaţie la un interval de 12 luni pentru persoanele peste 18 ani şi o consultaţie la 6 luni pentru copiii până la 18 ani;

Tratamentul de urgenţă al traumatismelor dento-alveolare/dinte;

Pansament calmant/drenaj endodontic;

Tratamentul paradontitelor apicale, prin incizie, cu anestezie;

Tratamentul afecţiunilor parodonţiului cu anestezie;

Chiuretaj alveolar şi tratamentul hemoragiei - În situaţia în care se efectuează în aceeaşi şedinţă în care a fost extras dintele respectiv nu este decontat de casa de asigurări de sănătate;

Reducerea luxaţiei articulaţiei temporo- mandibulare;

Reparaţie proteză - se decontează o dată pe an;

Rebazare proteză - se decontează o dată pe an;

Persoanele beneficiare ale pachetului minimal suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate. Spre exemplu: radiografii dentare, tomografii dentare CBCT şi tratament prescris.

Servicii stomatologice gratuite pentru persoanele asigurate

Persoanele asigurate beneficiază, pe lângă serviciile enumerate mai sus, destinate persoanelor neasigurate, și de:

Consultaţie - include controlul oncologic stomatologic, evidenţierea plăcii bacteriene prin colorare, după caz și planul de tratament. Se decontează o singură consultaţie la un interval de 12 luni pentru un asigurat peste 18 ani şi o consultaţie la 6 luni pentru copiii până la 18 ani;

Tratamentul cariei simple;

Obturaţia dintelui după tratamentul afecţiunilor pulpare sau al gangrenei;

Tratamentul de urgenţă al traumatismelor dento-alveolare/ dinte;

Tratamentul afecţiunilor pulpare cu anestezie;

Pansament calmant/drenaj endodontic.

Tratamentul gangrenei pulpare;

Tratamentul paradontitelor apicale - prin incizie - cu anestezie;

Tratamentul afecţiunilor parodonţiului cu anestezie;

Tratamentul afecţiunilor mucoasei bucale;

Extracţia dinţilor temporari cu anestezie;

Extracţia dinţilor permanenţi cu anestezie 10;

Chiuretaj alveolar şi tratamentul hemoragiei - În situaţia în care se efectuează în aceeaşi şedinţă în care a fost extras dintele respectiv, nu este decontat de casa de asigurări de sănătate;

Decapuşonarea;

Reducerea luxaţiei articulaţiei temporo-mandibulare;

Proteza acrilică mobilizabilă pe arcadă - Se decontează o dată la 4 ani;

Reparaţie proteză - Se decontează de două ori pe an;

Rebazare proteză - Se decontează de două ori pe an;

Element protetic fizionomic;

Element protetic semi-fizionomic;

Reconstituire coroană radiculară;

Decondiţionarea tulburărilor funcţionale prin aparate ortodontice, inclusiv tratamentul angrenajului invers prin inel/gutiere + bărbiţă şi capelină;

Reeducarea funcţională prin exerciţii, miogimnastică, etc./şedinţă;

Aparate şi dispozitive utilizate în tratamentul malformaţiilor congenitale;

Şlefuirea în scop ortodontic/ dinte;

Reparaţie aparat ortodontic - Se decontează pentru tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă. Se acordă numai de medicii de specialitate în ortodonţie şi ortopedie dento-facială;

Menţinătoare de spaţiu mobile;

Sigilare/dinte - O procedură decontată la 2 ani;

Fluorizare (pe o arcadă dentară) - se decontează pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 14 ani 25;

Detartraj cu ultrasunete și periaj profesional /ambele arcade/un serviciu/an/CNP.

Pentru ca serviciile medicale stomatologice să fie gratuite sau decontate, conform pachetului, cabinetul trebuie să aibă contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Conform Ghidului CNAS, persoanele neasigurate pot beneficia de consultație stomatologică fără să aibă nevoie de bilet de trimitere.

Serviciile dentare din pachetul de bază sunt decontate în procent de 100% pentru:

categoria de vârstă 0-18 ani;

categoria de vârstă 18-26 de ani dacă: sunt elevi, inclusiv absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenți, studenţii-doctoranzi care desfășoară activități didactice, persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldați sau gradați profesioniști și dacă nu realizează venituri din muncă beneficiarii legilor speciale.

Adulții beneficiază de serviciile dentare din pachetul de bază decontate în procent de 60% sau 100%.

Editor : C.S.