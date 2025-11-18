Live TV

Cum pot obține românii servicii dentare gratuite. Lista tratamentelor stomatologice decontate de stat

Data publicării:
Servicii dentare gratuite pentru persoanele neasigurate. Foto Getty Images
Servicii dentare gratuite pentru persoanele neasigurate. Foto Getty Images
Din articol
Servicii dentare gratuite pentru persoanele neasigurate Servicii stomatologice gratuite pentru persoanele asigurate

Persoanele neasigurate din România beneficiază, alături de cei asigurați, de o serie de servicii medicale stomatologice, fie gratuite, fie decontate, prin intermediul pachetului minimal și al celui de bază stabilite de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Aceste tratamente, care includ consultații, intervenții de urgență și reparații de proteze dentare, sunt disponibile în funcție de cabinetele aflate în contract cu CNAS, iar condițiile de acces și reglementările aplicabile diferă în funcție de statutul fiecărui pacient.

Potrivit ghidului Asiguratorului publicat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), persoanele neasigurate au acces la un pachet minimal de servicii medicale pentru medicina dentară, în timp ce românii care sunt asigurați și contribuie la sistemul de sănătate au parte de servicii stomatologice mult mai extinse.

Servicii dentare gratuite pentru persoanele neasigurate

Persoanele neasigurate beneficiază gratuit de pachetul minimal, care include:

  • Consultaţie - include controlul oncologic stomatologic, evidenţierea plăcii dentare prin colorare, după caz și planul de tratament -  Se decontează o singură consultaţie la un interval de 12 luni pentru persoanele peste 18 ani şi o consultaţie la 6 luni pentru copiii până la 18 ani;
  • Tratamentul de urgenţă al traumatismelor dento-alveolare/dinte;
  • Pansament calmant/drenaj endodontic;
  • Tratamentul paradontitelor apicale, prin incizie, cu anestezie;
  • Tratamentul afecţiunilor parodonţiului cu anestezie;
  • Chiuretaj alveolar şi tratamentul hemoragiei - În situaţia în care se efectuează în aceeaşi şedinţă în care a fost extras dintele respectiv nu este decontat de casa de asigurări de sănătate;
  • Reducerea luxaţiei articulaţiei temporo- mandibulare;
  • Reparaţie proteză - se decontează o dată pe an;
  • Rebazare proteză - se decontează o dată pe an;

Persoanele beneficiare ale pachetului minimal suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate. Spre exemplu: radiografii dentare, tomografii dentare CBCT şi tratament prescris.

Servicii stomatologice gratuite pentru persoanele asigurate

Persoanele asigurate beneficiază, pe lângă serviciile enumerate mai sus, destinate persoanelor neasigurate, și de:

  • Consultaţie - include controlul oncologic stomatologic, evidenţierea plăcii bacteriene prin colorare, după caz și planul de tratament.  Se decontează o singură consultaţie la un interval de 12 luni pentru un asigurat peste 18 ani şi o consultaţie la 6 luni pentru copiii până la 18 ani;
  • Tratamentul cariei simple;
  • Obturaţia dintelui după tratamentul afecţiunilor pulpare sau al gangrenei;
  • Tratamentul de urgenţă al traumatismelor dento-alveolare/ dinte;
  • Tratamentul afecţiunilor pulpare cu anestezie;
  • Pansament calmant/drenaj endodontic.
  • Tratamentul gangrenei pulpare;
  • Tratamentul paradontitelor apicale - prin incizie - cu anestezie;
  •  Tratamentul afecţiunilor parodonţiului cu anestezie;
  • Tratamentul afecţiunilor mucoasei bucale;
  • Extracţia dinţilor temporari cu anestezie;
  • Extracţia dinţilor permanenţi cu anestezie 10;

Chiuretaj alveolar şi tratamentul hemoragiei - În situaţia în care se efectuează în aceeaşi şedinţă în care a fost extras dintele respectiv, nu este decontat de casa de asigurări de sănătate;

  • Decapuşonarea;
  • Reducerea luxaţiei articulaţiei temporo-mandibulare;
  • Proteza acrilică mobilizabilă pe arcadă - Se decontează o dată la 4 ani;
  • Reparaţie proteză - Se decontează de două ori pe an;
  • Rebazare proteză - Se decontează de două ori pe an;
  • Element protetic fizionomic;
  • Element protetic semi-fizionomic;
  •  Reconstituire coroană radiculară;
  • Decondiţionarea tulburărilor funcţionale prin aparate ortodontice, inclusiv tratamentul angrenajului invers prin inel/gutiere + bărbiţă şi capelină;
  • Reeducarea funcţională prin exerciţii, miogimnastică, etc./şedinţă;
  • Aparate şi dispozitive utilizate în tratamentul malformaţiilor congenitale;
  • Şlefuirea în scop ortodontic/ dinte;

Reparaţie aparat ortodontic - Se decontează pentru tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă. Se acordă numai de medicii de specialitate în ortodonţie şi ortopedie dento-facială;

  • Menţinătoare de spaţiu mobile;
  • Sigilare/dinte - O procedură decontată la 2 ani;
  • Fluorizare (pe o arcadă dentară) - se decontează pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 14 ani 25;
  • Detartraj cu ultrasunete și periaj profesional /ambele arcade/un serviciu/an/CNP.

Pentru ca serviciile medicale stomatologice să fie gratuite sau decontate, conform pachetului, cabinetul trebuie să aibă contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Conform Ghidului CNAS, persoanele neasigurate pot beneficia de consultație stomatologică fără să aibă nevoie de bilet de trimitere.

Serviciile dentare din pachetul de bază sunt decontate în procent de 100% pentru:

  • categoria de vârstă 0-18 ani;
  • categoria de vârstă 18-26 de ani dacă: sunt elevi, inclusiv absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenți, studenţii-doctoranzi care desfășoară activități didactice, persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldați sau gradați profesioniști și dacă nu realizează venituri din muncă beneficiarii legilor speciale.
  • Adulții beneficiază de serviciile dentare din pachetul de bază decontate în procent de 60% sau 100%.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Timisoara, Romania
1
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România. Criteriile după care a fost...
bani-lei
2
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
3
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la...
Preşedintele Societăţii Române de Anestezie-Terapie Intensivă, Şerban Bubenek, (stânga) l-a criticat dur pe medicul Iuliu Torje (dreapta)
4
Scandal public între președintele Societății Române de ATI și medicul Iuliu Torje: „Un...
volodimir zelenski-emmanuel macron - 17 noiembrie 2025
5
Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron, acord istoric pentru achiziționarea de avioane...
Mircea Lucescu a apelat la UEFA și a primit răspunsul pe loc: ”L-au suspendat”
Digi Sport
Mircea Lucescu a apelat la UEFA și a primit răspunsul pe loc: ”L-au suspendat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin...
rachete
Noua cursă a înarmărilor din Occident: vânzarea păcii pentru a...
Ilie Ilașcu
A murit Ilie Ilaşcu. Fostul deţinut politic al regimului de la...
Hacker portrait cyber attack. Generate Ai
Noua lume a criminalității create de AI: atacuri automate, furturi de...
Ultimele știri
Îngrijiri medicale la domiciliu pentru neasigurați: Ce include pachetul minimal CNAS. Ce servicii primesc persoanele asigurate
De ce cresc cazurile de hipertensiune la copii: Experții avertizează asupra unei bombe cu ceas
Răsfăț pe bani publici. Primăria Capitalei dă 3 milioane de euro pentru 3 târguri de Crăciun. „În loc să facă infrastructură”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
dentist-copil
Șefa stomatologilor pediatrici, după cazul fetiței moarte: „Anestezia generală trebuie să se întâmple în condiții de spitalizare”
scaun dentist stomatolog
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce o fetiță de 2 ani a murit la o clinică stomatologică din București
alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
Rogobete, despre acuzațiile tatălui fetiței care a murit la dentist: „Nu se încearcă nicio mușamalizare”. Ce arată datele preliminare
tatal fetitei decedate la dentist
Tatăl fetiței care a murit la dentist: Au vrut să mușamalizeze. În timp ce o resuscitau, ei chemaseră avocatul, erau foarte stresaţi
clinica fetita moarta dentist
Cazul fetiței moarte la stomatolog. Clinica susține că unitatea unde se făcea sedare profundă „avea autorizațiile și avizele necesare”
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri despre tensiunile din familia regală. De ce regele Charles nu a înțeles-o pe Meghan, iar Camilla o...
Cancan
Misterul morții tinerei din Bacău, găsită lângă calea ferată, a fost elucidat. Cum a decedat, de fapt, și...
Fanatik.ro
Contracte publice cu dedicație la Romsilva. Schema prin care banii publici ajungeau la specialiștii în...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Unica fiică a lui Ion Țiriac, apariție fabuloasă! Cum a reacționat Simona Halep când a văzut-o pe Ioana Țiriac
Adevărul
Indexarea pensiilor: ce variante sunt luate în calcul și ce prime ar putea primi pensionarii
Playtech
Concediu fără plată: câte zile ai voie să iei și cum îți afectează vechimea în muncă
Digi FM
Fiica unei actrițe și a unui regizor, în comă de 12 ani: "Viața merge înainte cum poate. Vom lupta până la...
Digi Sport
A spălat mașini și a adunat cartele de pe stradă pentru a-și hrăni familia: ”Nu aveam ce mânca”. Acum are...
Pro FM
Sophie Grégoire rupe tăcerea despre noua relație dintre Justin Trudeau și Katy Perry: „Sunt om. E normal să...
Film Now
Actrițele care au strălucit la Governors Awards. Jennifer Lawrence și Jennifer Lopez, îndrăznețe și admirate...
Adevarul
Momentul în care un politician italian distruge un vitraliu istoric din Roma: „M-am trezit suspendat zece...
Newsweek
Procesul de recalculare a pensiei, pierdut definitiv de un pensionar. De ce a blocat Înalta Curte dosarul?
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
Un tip anume de cafea poate crește semnificativ riscul apariției unei boli de ochi. Formele avansate ale...
Digi Animal World
Cel mai popular nume de câine din 2025. A fost considerat „învechit”, dar a revenit în top rapid
Film Now
Tom Cruise, spectacol pe ringul de dans. Actorul a făcut furori alături de Debbie Allen înainte de gala...
UTV
Cum arată apartamentul în care a locuit Horia Moculescu. Locuința boemă se află lângă Parcul Cișmigiu