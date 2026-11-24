Persoanele care fac curățenie, gătesc, întrețin grădini sau oferă ajutor în gospodăriile altor oameni pot obține venituri în mod legal, fără încheierea unui contract individual de muncă. Remunerația se acordă sub formă de tichete de activități casnice, care pot fi preschimbate în bani și, în anumite condiții, permit accesul la asigurări de sănătate și contribuția la sistemul public de pensii.

Sistemul este reglementat prin Legea nr. 111/2022, intrată în vigoare în 2024. Legea permite desfășurarea a 34 de tipuri de activități ocazionale pentru care nu este necesară o calificare profesională.

Ce înseamnă să fii prestator casnic și cine poate desfășura astfel de activități

Prestatorul casnic este persoana fizică remunerată pentru serviciile ocazionale pe care le oferă în una sau mai multe gospodării. Această formă de muncă este destinată celor care doresc să își suplimenteze veniturile, precum și oamenilor care nu au un loc de muncă și caută o sursă de câștig.

Poate deveni prestator orice persoană care a împlinit cel puțin 16 ani, indiferent dacă este angajat, pensionar, șomer, elev, student sau fără ocupație. O condiție obligatorie este ca lucrătorul să nu facă parte din familia celui pentru care prestează serviciile.

Cele două părți stabilesc de comun acord sarcinile, programul, volumul de muncă și suma care urmează să fie achitată. Înțelegerea poate fi verbală, iar durata zilnică a activității pentru același beneficiar nu poate depăși 12 ore în cazul adulților, respectiv șase ore pentru minorii cu vârsta între 16 și 18 ani.

Lucrările trebuie să aibă caracter ocazional și să răspundă nevoilor personale ale celui care le solicită, fără a fi efectuate în scop comercial.

Pentru ce activități gospodărești poți primi bani

Lista serviciilor care pot fi remunerate prin tichete casnice cuprinde curățenia locuinței, spălarea geamurilor, călcatul rufelor, pregătirea mâncării, spălarea vaselor și efectuarea cumpărăturilor.

Sunt incluse și lucrările de întreținere a spațiilor verzi, plantarea răsadurilor, toaletarea și plantarea pomilor, recoltarea fructelor și legumelor, tăierea, despicarea și căratul lemnelor pentru foc, precum și încărcatul și descărcatul de obiecte casnice.

Persoanele care preferă să lucreze cu animale de companie pot fi plătite pentru hrănirea acestora, plimbarea câinilor ori deplasarea la cabinetul veterinar. Sistemul acoperă inclusiv sprijinul acordat oamenilor dependenți de ajutorul altcuiva, precum efectuarea igienei personale, îmbrăcarea, hrănirea, deplasarea în interiorul locuinței sau însoțirea în afara domiciliului.

Lista activităților casnice. Foto ANOFM

Vezi: Lista celor 34 de activități casnice remunerate prin tichete casnice

Cât valorează un tichet casnic și câți bani poate câștiga un prestator

Valoarea nominală a unui tichet de activități casnice este de 15 lei, sumă care poate fi actualizată anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Impozitul pe venit și contribuția la pensie se calculează la 50% din valoarea nominală a tichetului, adică la 7,5 lei. După aceste rețineri, prestatorul încasează aproximativ 12,4 lei pentru fiecare tichet preschimbat în bani.

Câștigurile diferă în funcție de numărul serviciilor efectuate și de tariful negociat. Contravaloarea unui tichet reprezintă o unitate de plată, iar remunerația pentru o oră sau pentru finalizarea unei lucrări se stabilește prin acordul părților.

De exemplu, pentru 10 tichete primite pentru curățenia unei locuințe, beneficiarul achită 150 de lei, iar prestatorul încasează aproximativ 124 de lei după reținerile fiscale.

Dacă un prestator acumulează 200 de tichete într-o lună, valoarea brută a serviciilor ajunge la 3.000 de lei, ceea ce înseamnă un venit net de aproximativ 2.475 de lei. Cotele de impozitare pot fi modificate prin legislația fiscală.

Cum poți beneficia de asigurare medicală și contribui la pensie

Unul dintre avantajele sistemului este posibilitatea de a dobândi calitatea de asigurat în sistemele publice de sănătate și pensii. Pentru asigurarea de sănătate, persoanele care nu sunt deja asigurate trebuie să preschimbe în bani cel puțin 85 de tichete, cu o valoare nominală totală de 1.275 de lei. Ele primesc astfel acces la pachetul de bază de servicii medicale, fără plata contribuției CASS.

Menținerea acestui drept presupune preschimbarea a cel puțin 85 de tichete în fiecare lună.

Contribuția de asigurări sociale se reține la fiecare tichet preschimbat și conferă calitatea de asigurat în sistemul public de pensii. Pentru ca o lună să fie luată în calcul, legea cere o contribuție lunară echivalentă cu cea aferentă a minimum 85 de tichete.

Veniturile obținute din asemenea servicii nu afectează dreptul la indemnizația de șomaj. Beneficiarii venitului minim pot fi prestatori casnici, iar sumele încasate nu sunt luate în calcul la acordarea acestui drept, conform precizărilor ANOFM.

Cum te înscrii pentru a deveni prestator casnic

Persoanele interesate trebuie să își creeze un cont pe platforma electronică administrată de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), disponibilă la adresa tichete.anofm.ro. După completarea datelor personale și de contact, utilizatorul poate indica serviciile pe care este disponibil să le ofere.

Înregistrarea se poate face individual, online, sau cu sprijinul personalului din cadrul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă. După completarea datelor personale și de contact, utilizatorul poate indica serviciile pe care este disponibil să le ofere.

Platforma dispune și de o secțiune dedicată întâlnirii cererii cu oferta. Aici, prestatorii își pot publica anunțurile, iar persoanele care au nevoie de ajutor în gospodărie pot căuta lucrători disponibili ori posta propriile solicitări.

Cum se face plata și unde pot fi transformate tichetele în bani

Beneficiarii cumpără tichetele în format electronic, prin intermediul platformei ANOFM, sau pe suport de hârtie, de la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ori prin Poșta Română.

După finalizarea serviciilor convenite, aceștia transmit prestatorului numărul de bonuri valorice corespunzător sumei stabilite anterior. Lucrătorul poate solicita preschimbarea lor în numerar, la punctele autorizate, sau transferul contravalorii într-un cont bancar. În cazul viramentului, plata se poate efectua în termen de maximum cinci zile de la depunerea solicitării.

Tichetele sunt nominale, nu pot fi transferate altor persoane și trebuie valorificate în cel mult 12 luni de la primire. Impozitul și contribuția la pensie sunt calculate, reținute și achitate prin intermediul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă.

Editor : C.S.