Video Cum putem combate risipa alimentară de Sărbători? Specialist: „Mâncarea are valoare doar dacă ajunge pe masă, nu la gunoi”

cos cu alimente in supermarket
Foto: Profimedia Images

Românii dau din nou iama în supermarketuri. O singură zi cu magazinele închise a fost suficientă pentru ca rafturile să fie golite. În același timp, la capitolul risipă alimentară, România rămâne pe primele locuri: cumpărăm mai mult decât avem nevoie și aruncăm mâncare.

„Pare că rafturile s-au golit, deși este doar o iluzie. În această perioadă, românii cumpără și gătesc cu până la 30–50% mai mult decât într-o perioadă obișnuită. Din păcate, o mare parte dintre aceste alimente ajung la coșul de gunoi.

În timp ce unii aruncă mâncarea, alții nu au ce pune pe masă chiar în aceste zile”, a declarat Andreea Bobiș, vicepreședintă a Federației Băncilor pentru Alimente. 

Aceasta a explicat că aproximativ 6.000 de tone de alimente bune de consum ajung zilnic la gunoi, iar în perioada sărbătorilor procentul este și mai mare. În același timp, 4,5 milioane de oameni trăiesc sub limita sărăciei: „Putem face ceva. Putem împărți alimentele cu alții – cu vecini, rude, prieteni sau cu persoane despre care știm că au nevoie. Noi, la băncile pentru alimente, nu le putem primi, pentru că vorbim despre siguranță alimentară și este nevoie de anumite documente. Însă, la nivel personal, acasă, putem direcționa mâncarea către oameni care au nevoie.

Această mâncare are valoare doar dacă ajunge pe masă, nu la coșul de gunoi”.

Specialiștii recomandă o atenție sporită atunci când vine vorba de cantitatea alimentelor cumpărate. De asemenea, mâncarea în surplus poate fi reinventată sau congelată. În situația în care chiar rămân alimente neconsumate, le putem direcționa către compost sau către consumul animal. 

„În țara noastră, procentele sunt mai mari decât în alte state, însă tendința de a cumpăra mai mult decât avem nevoie se regăsește peste tot. Există o creștere în această perioadă pentru că apare dorința de a găti și de a cumpăra mai mult, pentru a avea belșug, pentru a ne arăta iubirea față de cei dragi”, a mai spus Andreea Bobiș. 

