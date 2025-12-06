Cum recunoști mușcătura de ploșniță. Medicii explică riscurile pentru sănătate: „Poate declanșa reacții alergice puternice”

Ploșnițele de pat sunt insecte parazite care se hrănesc cu sângele oamenilor și pot provoca mâncărimi și disconfort la nivelul pielii. Ele se ascund în locuri întunecate și greu accesibile - precum saltele, mobilier sau crăpături în pereți - și se pot răspândi cu ușurință prin haine, bagaje sau obiecte aduse din spații infestate. Adrian Marinescu, medic infecționist, a explicat pentru Digi24.ro cum se recunosc mușcăturile de ploșniță și la ce trebuie să fim atenți pentru a preveni apariția lor în locuință.

Ploșnițele de pat reprezintă o problemă frecventă și incomodă, care poate afecta atât confortul locuinței, cât și sănătatea celor care trăiesc în ea.

Ce sunt ploșnițele

Ploșnița de pat (denumirea științifică Cimex lectularius) este o insectă parazită care se hrănește cu sângele oamenilor și al unor păsări, precum găinile sau porumbeii. Este activă în special noaptea, fiind atrasă de căldura corpului uman și de dioxidul de carbon emis în timpul somnului. În absența luminii, iese din ascunzișuri pentru a se hrăni. Ploșnițele preferă locurile întunecate și liniștite, cât mai aproape de gazda de la care se hrănesc.

Corpul ploșniței are o formă ovală, ușor turtită, și măsoară între 5 și 8 milimetri (insecta adultă). Culoarea brun-roșiatică și mirosul caracteristic, neplăcut, sunt alte trăsături distinctive. Datorită formei aplatizate, insecta se poate strecura cu ușurință în spații foarte mici și greu accesibile.

Ce sunt ouăle de ploșnițe

Ouăle ploșnițelor sunt un semn clar al unei infestări active și reprezintă stadiul incipient al ciclului lor de viață. Femelele insecte le depun în grupuri, în locuri ferite și greu accesibile, ceea ce le face foarte greu de observat cu ochiul liber. Sunt extrem de mici, în jur de 1 milimetru, având dimensiunea unei gămălii de ac, cu o culoare alb-perlată sau translucidă și o formă ovală.

De regulă, ouăle sunt ascunse în aceleași locuri preferate și de ploșnițele adulte, respectiv: în cusăturile saltelei, în crăpăturile cadrului de pat, în spatele tăbliei, în parchet, în noptiere, dulapuri sau chiar în zonele din apropierea prizelor. Prezența lor arată că ploșnițele se reproduc, iar infestarea este deja în plină desfășurare.

Cum recunoști mușcătura de ploșniță

„Pentru că este o insectă mică, de doar câțiva milimetri, ploșnița ar putea trece ușor neobservată, dacă nu ar provoca disconfort prin ciupiturile ei. Mușcătura se recunoaște prin apariția unor pete roșii sau a unor umflături mici, adesea grupate în linie. Uneori, în centrul acestora se vede un punct mai închis la culoare, iar mâncărimea poate fi intensă.

Mușcătura de ploșniță poate semăna cu una de țânțar, însă modul caracteristic în care sunt grupate semnele pe piele poate reprezenta un indiciu important.

Primul semn al prezenței ploșnițelor de pat este apariția acestor urme pe piele, observate de obicei dimineața. Ele apar pe zonele expuse în timpul somnului - brațe, picioare, gât, față sau umeri. Mâncărimea este adesea simptomul dominant și poate surveni la câteva ore sau chiar zile după mușcătură.”, a explicat Adrian Marinescu, medic infecționist la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” din București

Pot apărea boli din cauza mușcăturilor de ploșnite?

„Din fericire, pentru noi, oamenii, nu există dovezi clare că mușcătura de ploșniță ar transmite boli grave. Totuși, sunt câteva aspecte importante de care trebuie să ținem cont. În primul rând, mușcătura produce un disconfort intens, care poate persista zile întregi. În al doilea rând, aceste insecte se instalează foarte ușor într-o locuință, iar eliminarea lor este extrem de dificilă fără ajutor specializat - în multe situații, practic imposibilă.

În cazul persoanelor cu alergii sau cu un teren alergic sensibil, mușcătura de ploșniță poate declanșa reacții alergice puternice, greu de gestionat. Iar dacă observăm o singură mușcătură pe piele, trebuie să luăm în calcul că, aproape sigur, vor urma și altele.”, a mai precizat medicul specialist

Surse frecvente de infetare cu ploșnițe

„Ploșnițele se pot lua de oriunde - din țară, din străinătate, din orice tip de mediu. Mijloacele de transport, precum taxiurile sau autobuzele, pot fi surse, la fel și camerele de hotel sau alte spații de cazare. Ele se prind ușor de haine, se ascund în bagaje sau în genți și, fără să ne dăm seama, le putem aduce acasă.

Odată ajunse în locuință, se pot instala practic oriunde: în șifonier, în noptieră, în canapea, în cusăturile saltelei de pat, în spatele tablourilor și ramelor acestora, în spatele tapetului sau al tavanului fals, în parchet și în multe alte zone greu accesibile. Putem spune că, odată stabilite, aceste insecte devin „chiriași permanenți’.

De asemenea, există și situații în care ploșnițele ajung în locuință din apartamentele vecine, mai ales în clădirile vechi, unde instalațiile sanitare sunt deteriorate și permit trecerea insectelor dintr-un spațiu în altul. Riscul este real. Chiar dacă o persoană cheamă o firmă specializată, urmează întregul proces de dezinsecție și respectă toate recomandările, eforturile pot fi inutile dacă vecinii nu fac aceeași procedură sau dacă nu se intervine la nivelul întregului bloc. Fără o dezinsecție coordonată, ploșnițele pot migra și reapărea, iar infestarea continuă.”, a adăugat sursa Digi24.ro

La ce să fii atent pentru a preveni apariția ploșnițelor

„Pentru a preveni sau a reduce riscul de a aduce ploșnițe în locuință, ideal ar fi ca atunci când venim de afară să spălăm hainele la 60/90 de grade C și să schimbăm lenjeria suficient de des (minim o dată pe săptămână). Să verificăm atent bagajele și lucrurile cu care ne întoarcem dintr-o destinație. Totuși, este important de subliniat că, dacă ploșnițele sunt deja prezente în casă, aceste măsuri de rutină nu vor fi suficiente pentru a scăpa de ele.”, conchide medicul infecționist Adrian Marinescu”

Prevenirea sau reducerea infestării cu ploșnițe

Spălarea regulată a lenjeriilor, pernelor și husei de saltea la o temperatură de minim 60°C, de preferat 90 de grade Celsius sau chiar mai mult (dacă țesăturile permit);

Aspirarea frecventă a saltelei, covoarelor și mobilierului, inclusiv crăpături;

Aruncarea sacului de aspirator imediat după folosire, într-un loc exterior;

Huse compacte pentru saltele și perne - acestea împiedică ploșnițele să se adăpostească în interior;

Etanșarea crăpăturilor și a rosturilor prin care ploșnițele pot pătrunde;

Evitarea contactului cu mobilier second-hand sau verificarea lui foarte atent înainte de a-l aduce în casă;

Inspectarea regulată a patului și a mobilierului inclusiv în vacanțe (în camera de hotel) pentru a nu le aduce în locuință pe haine ori în bagaje.

Cum scăpăm de ploșnițe

Combaterea ploșnițelor se face prin aplicarea de insecticide în cadrul procedurilor de dezinsecție sau prin tratamente termice specializate. Aceste insecte pot fi sensibile atât la temperaturi ridicate, de peste 50°C, cât și la temperaturi foarte scăzute, între -18 și -20°C. Pentru a elimina complet atât ploșnițele adulte, cât și ouăle lor, intervenția trebuie realizată cu minuțiozitate și repetată, astfel încât să fie acoperite toate etapele ciclului de viață al insectei.