Live TV

Video Cum s-a produs explozia devastatoare din Rahova. Filmul tragediei

Data actualizării: Data publicării:
explozie sector 5 bis
Foto: Meteoplus Facebook

Deflagrația care a avut loc la blocul din Rahova s-a produs după ce într-un spațiu închis s-a acumulat o concentrație foarte mare de gaze, mai exact între 5 și 10% din volumul aerului, ceea ce reprezintă pragul de explozie.

Fără un geam deschis, amestecul de gaz și aer a rămas stagnat, iar o simplă scânteie provenită de la un întrerupător, o brichetă, un bec sau chiar aprinderea aragazului a fost suficientă.

Ce s-a întâmplat momentul exploziei? O bulă de energie a fost eliberată într-o fracțiune de secundă. Presiunea a împins în orice, în obiectele din apartamente, pereții interiori, inclusiv în tavan și podea. Rezultatul a fost distrugerea completă a etajelor 5 și 6, iar întreaga construcție s-a zguduit din temelie.

Citește și: Cronologia exploziei devastatoare din București. Apel la 112 pentru miros de gaz cu o zi înainte de tragedie

Raed Arafat a afirmat că blocul este în pericol de colaps, adică structura de rezistență este extrem de afectată și imobilul s-ar putea prăbuși. Astfel, foarte probabil blocul va fi demolat, a adăugat șeful DSU.

Mai departe, vedem ce s-a întâmplat aici. Energia deflagrației s-a îndepărtat și a lovit și clădirile din jur. La 50 de metri a făcut distrugeri destul de mari. Undeva mai departe, la 200 de metri s-a simțit ca un cutremur foarte mare, iar mai departe ne putem imagina în cartier o zguduitură extrem de puternică.

Citește și: O locatară din blocul care a sărit în aer acuză: Angajatul Distrigaz a zis că a închis gazele și că e o aberație că miroase

În zona blocului respectiv, la aproximativ 30-50 de metri se află Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”. O latură aflată lângă imobilul în care s-a produs explozia a fostă afectată, iar unii dintre elevii care erau în această clasă au fost răniți și au fost tras transportați la spital.

Restul de 800 de elevi au fost evacuați. În total 15 săli de clasă au fost afectate.

De asemenea, blocul de vis-a-vis a fost afectat. Era undeva la aproximativ 50-60 metri. La acest imobil, toate geamurile, cel puțin la etajele de la mijloc sunt sparte, iar fațada este distrusă.

Trei oameni au murit şi 15 au fost răniți, ei fiind internaţi în mai multe spitale. Printre cei care au decedat este şi o femeie gravidă. Trei etaje ale unui bloc cu 8 etaje au fost afectate de o deflagraţie care s-a produs vineri dimineață, la ora 9.07.

Poliția Capitalei a anunţat că poliţiştii efectuează, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere din culpă, având ca urmare producerea unui dezastru.

Citește și: Înregistrare șocantă la câteva minute după explozia din Rahova. Ce îi spune angajatul Distrigaz unuia dintre pompieri

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Explozie într-un bloc din Rahova.
1
Explozie puternică într-un bloc din Rahova: trei morți și 15 răniți grav. Locatar: O...
explozie
2
Momentul exploziei dintr-un bloc din Rahova, surprins într-un magazin de camerele de...
Horațiu Potra
3
Cum a introdus Horațiu Potra armament în România. Alex Florența, procurorul general: „A...
ILUSTRATIE_GAZE_41_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Distrigaz, după explozia din Rahova: Sigiliul de pe robinetul închis a fost rupt vineri...
BUCURESTI - PRIMA ZI DE SCOALA - 2016
5
O învățătoare a avut în septembrie un salariu mai mic cu 700 de lei decât minimul pe...
Câte intervenții estetice are și cum arată acum milionarul român care are 9 copii cu 4 femei
Digi Sport
Câte intervenții estetice are și cum arată acum milionarul român care are 9 copii cu 4 femei
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
551786129_1819099658693529_5629841005058770888_n
Incendiu la subsolul unui bloc din sectorul 6, unde funcționează un...
pompieri explozie rahova 1
Înregistrare șocantă la câteva minute după explozia din Rahova. Ce îi...
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_04_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
O locatară din blocul care a sărit în aer acuză: Angajatul Distrigaz...
Anchetatori cu valize la locul exploziei de la blocul din Rahova
Ipotezele pe care merg anchetatorii în cazul exploziei din Rahova...
Ultimele știri
Un albanez a vrut să aducă în România 22 kg de canabis în trollerul din cala avionului. Cum a ambalat drogurile ca să scape
Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu președintele Consiliului European. Ce teme au fost abordate
Raportul Corpului de Control la Salina Praid: Riscul de inundație a fost subevaluat constant
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Explozie în Rahova.
Explozia din Rahova. 66 de persoane au fost cazate în hoteluri și peste 280 de oameni, consiliați de psihologi
URMARI_EXPLOZIE_39_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Care este starea victimelor exploziei din Rahova. Un pacient cu arsuri este transferat în Austria
Bogdan Ivan.
Ministrul Bogdan Ivan: „Cei responsabili pentru explozia din Capitală vor plăti scump. Dacă legislația e prea relaxată, o vom schimba”
nicusor dan
Nicușor Dan despre explozia din Rahova: Datele preliminare arată că tragedia putea fi prevenită. Nu mai e loc de explicații sterile
masina de politie
Primele audieri în cazul exploziei din Rahova. Administratorul și președintele blocului dau declarații în fața polițiștilor
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii își asumă riscuri majore ce pot schimba totul, când ciocnirea dintre Soare și Jupiter aduce o...
Cancan
Prima prognoză meteo Accuweather pentru iarna asta. Cum va fi vremea în București în decembrie 2025 și în...
Fanatik.ro
Neluțu Varga, întăriri pentru Mandorlini. A semnat pe 3 ani cu CFR Cluj. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
La 47 de ani, fostul jucător al Rapidului are o meserie surprinzătoare din care face bani mulți. „Reușesc să...
Adevărul
Cum ar putea ajunge avionul lui Putin în Budapesta: escortat de avioane turcești și sârbe, pe o rută de 5.000...
Playtech
Ce vârstă trebuie să aibă polițiștii și militarii pentru a beneficia de pensie anticipată
Digi FM
Makaveli, dus la Poliţie pentru audieri după ce a încercat să forțeze perimetrul de siguranţă din zona...
Digi Sport
Lovitură de proporții la CFR Cluj: Marian Copilu - președinte, Marius Șumudică - antrenor
Pro FM
Eminem iubește din nou. Cine este femeia care l-a cucerit iremediabil pe celebrul rapper
Film Now
Richard Gere și soția sa, Alejandra Silva, sărutat pasional pe covorul roșu. Cei doi sunt împreună de peste...
Adevarul
Dezvăluiri cutremurătoare despre cei doi copii găsiți morți într-o baltă, în Vaslui: hainele se aflau pe mal
Newsweek
Casa de Pensii anunță care pensionari nu mai primesc pensie de luna aceasta. Ce au uitat să facă?
Digi FM
Filmul crimei din București. O fată de 14 ani și-a convins iubitul să o ucidă pe mama ei: „I-a dat somnifere...
Digi World
Misterul originilor cartofului, în sfârșit rezolvat. Totul a început cu o întâlnire întâmplătoare dintre două...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Iubirile lui Tom Cruise. Povești de dragoste cu actrițe celebre: „Eram înnebunită după el”. Starul american a...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu