Deflagrația care a avut loc la blocul din Rahova s-a produs după ce într-un spațiu închis s-a acumulat o concentrație foarte mare de gaze, mai exact între 5 și 10% din volumul aerului, ceea ce reprezintă pragul de explozie.

Fără un geam deschis, amestecul de gaz și aer a rămas stagnat, iar o simplă scânteie provenită de la un întrerupător, o brichetă, un bec sau chiar aprinderea aragazului a fost suficientă.

Ce s-a întâmplat momentul exploziei? O bulă de energie a fost eliberată într-o fracțiune de secundă. Presiunea a împins în orice, în obiectele din apartamente, pereții interiori, inclusiv în tavan și podea. Rezultatul a fost distrugerea completă a etajelor 5 și 6, iar întreaga construcție s-a zguduit din temelie.

Raed Arafat a afirmat că blocul este în pericol de colaps, adică structura de rezistență este extrem de afectată și imobilul s-ar putea prăbuși. Astfel, foarte probabil blocul va fi demolat, a adăugat șeful DSU.

Mai departe, vedem ce s-a întâmplat aici. Energia deflagrației s-a îndepărtat și a lovit și clădirile din jur. La 50 de metri a făcut distrugeri destul de mari. Undeva mai departe, la 200 de metri s-a simțit ca un cutremur foarte mare, iar mai departe ne putem imagina în cartier o zguduitură extrem de puternică.

În zona blocului respectiv, la aproximativ 30-50 de metri se află Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”. O latură aflată lângă imobilul în care s-a produs explozia a fostă afectată, iar unii dintre elevii care erau în această clasă au fost răniți și au fost tras transportați la spital.

Restul de 800 de elevi au fost evacuați. În total 15 săli de clasă au fost afectate.

De asemenea, blocul de vis-a-vis a fost afectat. Era undeva la aproximativ 50-60 metri. La acest imobil, toate geamurile, cel puțin la etajele de la mijloc sunt sparte, iar fațada este distrusă.

Trei oameni au murit şi 15 au fost răniți, ei fiind internaţi în mai multe spitale. Printre cei care au decedat este şi o femeie gravidă. Trei etaje ale unui bloc cu 8 etaje au fost afectate de o deflagraţie care s-a produs vineri dimineață, la ora 9.07.

Poliția Capitalei a anunţat că poliţiştii efectuează, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere din culpă, având ca urmare producerea unui dezastru.

